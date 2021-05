Spokojený Vrba: Jsem rád, že se vám fotbal líbil. Na Horvátha se těším

Na v posledních dnech ze všech stran propírané téma Plavšič se Vrba nevyjádřil, nechal mluvit sparťanského mluvčího Ondřeje Kasíka. Dotazy se tedy točily čistě kolem utkání s Baníkem, které se Spartě povedlo nejen výsledkově, ale i výkonem.

„Jsem rád, že se vám fotbal líbil. Snad i fanouškům,“ usmál se Vrba. „První poločas jsme hráli velice dobře, pak přišel trest, ale musím tým pochválit, že za nepříznivého stavu jsme zápas dokázali dvěma góly rozhodnout. Těší mě to, hráli jsme proti silnému soupeři, který tady odvedl velice dobrý výkon.“



Neměl jste obavy po vyrovnávacím gólu Baníku?

Měl, samozřejmě. Ale moc mě potěšila síla mužstva, charakter. Stupňovali jsme tempo, otočili to ve svůj prospěch, to je pro mě to hlavní.

Do středu zálohy jste nasadil Sáčka, který dlouho nastupoval na pravém kraji obrany. Líbil se vám jeho výkon?

Nechci vychvalovat, musel bych pak chválit i jiné... Ale Sak to zvládl dobře, jsem rád, že kádr je široký a máme na výběr. Můžeme dávat do hry nové hráče, aniž bychom se báli o kvalitu.

Ve druhém poločase šel do hry Karabec a poněkolikáté zápas hodně oživil. Dostane brzy větší minutáž?

Máme tu spoustu mladých a talentovaných hráčů. Adam se postupnými kroky dostává do pozice, kdy je obrovsky platný. I když nastoupí na kratší dobu, týmu vždy pomůže, to je super. Jednou z něj Sparta bude mít radost, bude z něj klíčový hráč z hlediska ofenzivy.

Další teenager Vitík tentokrát zůstal na lavici. Proč?

Odehrál teď spoustu zápasů v řadě, bylo vidět, že je to pro něj dost náročný program. Tak jsme se rozhodli pro tohle řešení.

Zápas sedl kapitánu Dočkalovi, který dal gól a dva vymyslel. Jak jste s ním spokojený?

Od chvíle, co jsem tady, musím říct že Bořek patří v kabině ke klíčovým hráčům. Je obrovský důležitý pro tým i pro mě, je to šéf. Dokáže tým strhnout. Bořka obrovsky respektuju, kdybyste viděli, jak mi pomáhá, pochopíte proč.

Jako kdysi Pavel Horváth v Plzni?

Samozřejmě, ale mimo hřiště ne tak výrazně (smích). Myslím to jako srandu, asi chápete, o čem mluvím. Bořek nemá až takovou návaznost na vítězné zápasy, Pavel to prožíval se vším všudy.

Když už jsme u Horvátha, právě on by měl spolu s Michalem Bílkem vést Plzeň. Už ve středu, právě proti vám.

Ano? Těším se na setkání s ním, dlouho jsme ho neviděl. Není to snadné rozhodnutí, Plzeň je v situaci, kdy chce tým motivovat, to je na vedení klubu. Těším se na Horviho i na asistenta Marka Bakoše, ale při zápase si nedáme ani metr.