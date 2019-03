Slavia teď má luxusní pozici, ví Vrba. Svým hráčům měl co vyčítat

Sešívaní vedou tabulku o šest bodů a mají nedělní zápas v Příbrami k dobru. „Jestli jsme ztratili šanci na titul, to nevím, ale vzhledem k tomu, jaký má Slavia náskok a formu, tak je z ní teď velký favorit.“

Jaké jsou příčiny porážky v Teplicích?

Hlavní příčinou byly dva rozdílné poločasy. V první půli jsme nehráli tak, jak bychom si všichni představovali, náš výkon nebyl dostatečný, abychom Teplice překvapili a domácí toho využili. Ale podle mě nejvíc ovlivnil zápas druhý gól, nepochopím naši reakci na standardní situaci. Jestliže hráčům něco ukazujeme a vysvětlujeme jim, co Teplice hrají, a oni jsou přesto někde na tribuně, tak je to o to bolestnější. Teplice takovou standardku hrály mockrát, vysvětlujeme to hráčům a oni na to stejně nezareagují, to mi pak přijde, že to říkáte desetiletým klukům. Druhý poločas jsme doplatili na neproměňování šancí, naše hra už měla přímočarost i šance, ale využili jsme jen jednu a tudíž výsledek je špatný. Ale zavinili jsme si to pouze sami.

Podruhé za sebou vám nevyšel vstup do zápasu, čím si to vysvětlujete?

To se musíte zeptat hráčů. Jsou na to upozorňovaní, vědí to, připadá mi, že někteří začínají hrát až ve 20. minutě. Samozřejmě je to špatně, když s takovým soupeřem jako Teplice dostanete brzy gól. Domácí to v tom momentě nakopne k velkému výkonu s maximální bojovností a obětavostí, což se tady přesně stalo.

Slavia vám uniká, budete už teď koukat i pod sebe na přibližující se Spartu?

My koukáme vždy pod sebe. Sparta na jaře vyhrála všechny zápasy a její sebevědomí je výrazně vyšší, ale na druhu stranu ještě pořád máme nějaký polštář, tak uvidíme, jak to zvládneme. Musíme se koukat hlavně na sebe, ne co se děje v tabulce před námi a za námi.