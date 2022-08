Vrba: Na střídání bylo o půli víc hráčů. Bod je zisk, moje nervy přežily

Jeho hráči totiž ve vršovickém Ďolíčku nakonec uhráli s Bohemians remízu 3:3, ačkoli o půli o dvě branky (1:3) prohrávali.

„Nemám pro to vysvětlení. Tak jednoduché góly, jaké Bohemka dala, se často nevidí. Tolik chyb, co jsem za první poločas viděl, nebylo za celou přípravu. Pomohli nám střídající hráči,“ popisoval Vrba.

Co vaše nervy, trenére?

Já nevím. Minule jsem se otevřel a vykládal jsem novinářům, co jsem cítil. Když jsem potom četl, co se o tom psalo, byl jsem strašně zklamaný. Otevřený ani být nechci, potom toho někteří novináři zneužívají a je to pro mě strašně smutný. Čím víc se otevřu, tím víc je to proti mně. Smutnej samozřejmě jsem, že jsme nevyhráli, moje nervy to přežily. Ale otevírat se vám nebudu, potom mi někteří nakládají takovým způsobem, že to není vůbec fér. To klidně takhle napište, jo?

Kolik hráčů jste chtěl o přestávce vyměnit?

Není to o jednotlivcích... Ale máte pravdu, že jsme v prvním poločase udělali obrovské chyby v rozehrávce. Nebyl to jeden hráč, na vystřídání jich bylo víc. Víceméně jsme si poločasový výsledek zavinili sami - samozřejmě s tím, že Bohemka nás vysoko atakovala, získávala balony.

Změny pomohly, náhradníci Pojezný, Sanneh a pak i Tijani, autor třetí branky, sehráli ve vyrovnání důležitou roli.

Ve druhé půli bylo mé mužstvo mnohem důraznější, přesnější. Myslím, že jsme zápas aspoň do bodu dovedli zaslouženě. Bohemka bude asi zklamaná, na druhou stranu my měli kromě gólů ještě dvě šance a mohli jsme se štěstím vyhrát. Když to shrnu: v první půli byla jednoznačně lepší Bohemka, ve druhé my.

Takže je bod zisk, nebo ztráta?

Vzhledem k průběhu asi zisk. Cením si toho, že jsme se dokázali zvednout z nepříznivého stavu a uhráli to na tři tři. Ale jestli jsem spokojený, to vám neřeknu. Mohli jsme možná uhrát i víc, ale remíza je spravedlivá.

Řekli si střídající hráči o sestavu pro příští duel?

Nikdo nemá základ jistý, uvidíme, jak budou v týdnu pracovat. Ale samozřejmě: když odehrají takový zápas, je to pro ně obrovské plus. Sanneh i Pojezný nám určitě pomohli ke zpřesnění rozehrávky, pak i Tijani svým důrazem.

Jsou možným východiskem z chyb v rozehrávce, kterých jste se v první půli dopouštěli?

Výkony, co někteří předvedli v druhé půli, si řekli hodně o místo. Nebudu vám samozřejmě říkat, v jaké sestavě budeme hrát za týden, protože to nevím, ale naše mezihra byla v druhé půli výrazně lepší. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme měli víc prostoru, Bohemka totiž v první půli napadala hodně vysoko a silně. Čerství hráči nám pomohli hodně.

Po minulé domácí prohře 0:3 s Olomoucí jste byl velmi nespokojený, je teď aspoň bod pro mužstvo povzbuzením?

Bod je pro nás strašně důležitý, protože následují dva zápasy doma. Kdyby se nám je podařilo uhrát, což nebude snadné, tak by to nebylo špatné. Teď jsme první zápas trošku napravili, ale musíme na to navázat, být doma výrazně lepší a dostat fanoušky na naši stranu.

Jak jsou na tom marodi, třeba střelec Almási?

Almási je záhada. To je na doktora Štrosmajera, nevím, kdo jiný by to byl schopen řešit. Je to škoda, Almási je jedním z hráčů, kteří by nám v ofenzivě mohli výrazně pomoci. Jen čekáme, až řekne, že je stoprocentně fit a že se s námi zapojí do plného tréninku.