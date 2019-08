Bohemka se na nás pokaždé zvláštně vyhecuje, bod si zasloužila, uznal Vrba

Výhru 1:0 ze srpna 2009, Vrbovu jedinou v Ďolíčku, už ze současného plzeňského kádru pamatuje pouze David Limberský. Následovaly porážky 0:1, 1:2 a po trenérově návratu z Ruska ještě výsledky 2:5, 2:2 a nyní 0:0.

„Nevím, jestli je to náhoda,“ zamyslel se Vrba. „Ale vždycky mi připadalo, že Bohemka vnímá souboj s Plzní jako utkání roku. Bojují, fanoušci je ženou. I tentokrát soupeř zápas příkladně odmakal. Bod si zasloužil.“

Vy s ním budete spokojený?

V první půli nás Bohemka přehrávala, soubojově, důrazem. Vytvořila si spoustu standardek a nechci říct, že na hřišti kralovala, ale ke gólu měla blíž. Po pauze se to otočilo, my zlepšili rozehrávku i přechodovou fázi.

Ale podobně jako minule proti Olympiakosu jste nevstřelili gól.

Bohužel jsme některé situace ve finální fázi nedohráli. Ať už to byl Krmenčík, Mihálik nebo v závěru Kopic, který se dobře uvolnil, ale netrefil bránu.

Neuvažoval jste, že v sestavě proti úternímu utkání v Řecku uděláte více než jednu změnu?

Ze zkušenosti, kterou jsem za ty roky získal, vím, že když máme tři volné dny a zápas, tak nebývá problém. A myslím si, že to bylo i vidět. Kondičně jsme na tom byli dobře, v závěru jsme tempo stupňovali, takže si nemyslím, že by nám chyběla síla. Spíš mě mrzí, že jsme nedokázali některé situace v ofenzivě vyřešit lépe.

Jak je na tom Pernica, který kvůli zranění střídal ještě v průběhu prvního poločasu?

Dva štychy na hlavě.

Po jeho souboji s Keitou jste se u lavičky hodně rozčiloval, žádal jste pro soupeře červenou?

Těch soubojů, tvrdých zákroků tam bylo už předtím víc a je na rozhodčím, jak to posoudí. Ovšem pokud ten úder byl loktem, asi to mělo být jinak, ale nechci to hodnotit.

Jako byste v úvodu sezony zranění obránců přitahovali.

Náš kádr je dostatečně široký, sami jste viděli, že nastoupil Hejda a zvládl to naprosto v pohodě. Máme kvalitní kádr, nemám o nás obavy, ale mrzí mě, že jde o zranění hlavy po takovém zákroku, to je prostě špatně.

Mimochodem, jak je na tom Roman Hubník, který ještě do nové sezony nezasáhl?

Zatím trénuje individuálně. Nevím, kdy bude v pořádku.