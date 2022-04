Doma bez porážky, venku ztráty. Podívejte se na věkový průměr, argumentuje Vrba

„Domácí zápasy jsou pro nás trochu jiné než ty venkovní. Doma vyhráváme, daří se nám, jsem za to rád, doufám, že radost z toho mají i fanoušci,“ vyprávěl po zápase, který Spartu minimálně do neděle přiblížil druhé Plzni na tříbodový rozdíl. „Těší mě, že jsme šňůru prodloužili a vyhráli.“

Dobře, ale proč se vám venku zdaleka tolik nedaří? Sedm výher, čtyři remízy, čtyři porážky.

Asi vám dám jednoduchou odpověď: Podívejte se na náš věkový průměr. Šanci dostává spousta mladých, zkušenosti budou sbírat postupně. Doufám, že v budoucnu se nám to vrátí i ve venkovních zápasech.

Proti Baníku jste měli zápas většinu času pod kontrolou, ovšem s výjimkou pasáže mezi prvním a druhým gólem.

Je fakt, že v té pasáži jsme nedominovali tak, jako celé utkání. Ale to je asi normální. Když dostane soupeř na Letné gól, musí být aktivní, Baník po gólu opravdu přidal, měl míč pod kontrolou. Ale druhá branka potvrdila výsledek a už jsme zase dominovali my.

Až v závěru jste si trochu pokazili dojem po zbytečné chybě gólmana Heči. Vzhledem k tomu, že dlouho nechytal zkušený Nita, je ve hře, že by dostal příště šanci on?

Víte, že gólmany jsme měnili vždycky po nějaké sérii. Rozhodují o tom trenéři brankářů, já s nimi diskutuji jen tehdy, když mám úplně jiný názor. Dávají mi informace, hodně na ně dám. Vím, že pracují dobře.

Po delší době jste dal v základní sestavě šanci Karabcovi. Jak se vám jeho výkon líbil?

Přidal bych ještě další tři, kterým je devatenáct a méně, a dneska zasáhli do zápasu. To je v českém fotbalu obrovská výjimka. Mladí budou dostávat šanci, pokud na to budou mít. To platí i pro Karabce. Nevidím důvod, aby nemohl hrát pravidelně, je to o výkonech. Ne o věku, ale o kvalitě hry.

Přesto: není ve hře, že by v nadstavbě víc příležitostí dostali další nadějní? Suchomel, Ryneš, Gabriel...

Gabriel byl teď hrát za béčko, nebyl s námi. Ale když se podíváte, kolik mladých ve Spartě hraje... Vzpomínám si na generaci Chovanců, Girgů, Straků, mezi nimi byli tak maximálně tři dvacetiletí, pak už ani to ne. U nás teď dostává šanci spousta mladých, máme možná nejmladší věkový průměr v lize. Teď jde jen o to, jestli je tu udržíme a jestli nám přinesou výsledky.

Hodně hru oživil náhradník Haraslín. Jste s ním spokojený?

Všichni víme, že je to úžasný fotbalista. Trochu sestavu točíme, ale co do minutáže dostávají s Peškem srovnatelný prostor, není to tak, že bychom měli jasně daných deset hráčů, kteří by nastupovali pořád. Haraslín dal krásný gól, jsem rád, že umí ukázat takové nadstavbové věci.

Naopak mimo nominaci zůstali Krejčí starší a Souček? To kvůli špatným výkonům proti Olomouci?

Vždycky říkám, že v nominaci by měli být ti, kdo podávají nejlepší výkony. Kdyby to tak nebylo, bylo by to špatně.