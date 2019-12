Plzeň musí vyřešit rébus: na jaře s koučem Vrbou, nebo bez něj?

Je nepřesná. Příliš stereotypní. Bez chutě. Působí vyčpěle. Je nervózní sama ze sebe.

V sobotu prohrála už počtvrté v sezoně a rozhodně není náhoda, že se v zákulisí šušká o velké zimní rošádě. Že by Plzeň mohla od slovenské jednadvacítky vykoupit úspěšného Adriana Guľu, o kterého mělo v uplynulých letech zájem několik českých klubů. Upřímně, překvapilo by vás to?

Viktoria se sice nadále drží na druhém místě tabulky, ale na suverénní buldozer s názvem Slavia ztrácí čtrnáct bodů, což je po devatenácti odehraných kolech kráter, který už téměř jistě nepůjde zahladit. A to kluboví šéfové v Plzni těžko prominou.

Během zimní pauzy musí zasáhnout. Ale jak přesně, aby to mělo smysl? I mnozí plzeňští fanoušci, kteří trenéra Vrbu považovali za nedotknutelnou modlu, pochybují, zda by bylo prospěšné, aby u mužstva pokračoval. A to je zásadní!

Čerstvě šestapadesátiletý kouč Pavel Vrba je architektem plzeňské fotbalové pohádky. Ze šedivého a prakticky nezajímavého klubu, který ho oslovil v říjnu 2008, vytvořil mašinu na vítězství.

Třikrát získal ligový titul, třikrát postoupil do Ligy mistrů, z mnoha přehlížených hráčů udělal reprezentanty a pro klub vydělal stamiliony, ze kterých se kromě jiného postavil bezvadný stadion.

Z Plzně se především díky Vrbovi postupně stala evropská značka s báječným zázemí a obrovským sebevědomím. Jenže v aktuální sezoně působí Viktoria utahaně, bez potřebné motivace.

Až na výjimky hraje komplikovaně. Snaží se zápasy urvat hlavně zkušeností a trpělivostí, dřívější vášeň se jaksi vytratila.

V létě Plzeň zpackala předkolo o Ligu mistrů, a když následně propadla taky v kvalifikaci o Evropskou ligu, znamenalo to, že po pěti letech stráví podzim bez pohárů. To byl příliš tvrdý zásah do psychiky.

Trenér Vrba by zasloužil sochu za to, jak krásné zážitky do Plzně přivedl, ale právě teď se zdá, že obě strany jsou v dlouholetém vztahu unavené. Stárnoucí mužstvo nemá šmrnc, opakuje chyby, dostává příliš gólů, na ty vlastní se příliš nadře. Na poslední domácí zápas s Bohemians přišlo jen sedm tisíc diváků.

Na svém stadionu ještě Viktoria zpravidla dokáže soupeřům zatopit, zato venku tápe. V sobotu nevyhrála už počtvrté v řadě. Nejenže tím Slavii darovala luxusní náskok, zároveň nahrává těm vzadu, kteří vycítili příležitost.

Ještě v létě trenér Vrba tvrdil, že tak silnou a vyrovnanou soupisku ještě v Plzni nikdy neměl. Teď se trápí tím, že mu chybí persony. „Taky bych si představoval, kdybychom měli Horvátha, Daridu a Hrošovského v nejlepší formě,“ vyjmenoval tři střední záložníky, se kterými postupně sepsal novodobou plzeňskou kroniku.

Viktoria má před sebou poslední podzimní zápas. I když ho v neděli krátce po poledni proti Teplicím zvládne, ještě to zřejmě nebude poslední klubová událost roku 2019.