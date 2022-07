Vrba: Chci, aby se lidi bavili fotbalem. To je pro mě hodně důležité

A teď s Baníkem Ostrava.

Jste na startu ligy pořád v napětí, anebo to už tolik neprožíváte?

Už to není takové, jako když jsem začínal, kdy jsem to bral nervózněji. Ale vím, že jdu do klubu, který má mnohem větší ambice, než když jsem zpočátku trenérské kariéry působil jinde. Pro mě to je nyní možná o to těžší, že všichni očekávají, že budeme okupovat nejvyšší příčky. A pokud bychom to nesplnili, byli by všichni včetně mě zklamaní. Ambice klubu respektuji a doufám, že se nám je po těch letech, co Baník nehrál evropské pohár, podaří naplnit.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava.

Jak vnímáte, že jste pro fanoušky Baníku takový vysněný trenér?

O to je vše pro mě ještě složitější. Jde o určitý závazek. Vím, že fanoušci Baníku očekávají možná trochu zázraky. Ty se občas dějí, ale ne vždycky. Ale věřím, že pozveme fanoušky na dobrý fotbal. Když je bude bavit, budou chodit, i když nebudeme třeba na postech, na nichž by nás rádi viděli. Budu rád, když fandové budou říkat: Ano, na to se dalo dívat, příště přijdu znovu. To je pro mě hodně důležité. Peji si, aby lidé chodili na fotbal, protože je baví, a ne aby si říkali: To zase bude trápení, ani nevystřelí na bránu.

Takže jste připravený hrát o nejvyšší příčky?

Záleží na spoustě věcí, ale buď budu úspěšný a budu v Baníku nějakou dobu pokračovat, anebo pojedu domů do Přerova (směje se). To je život. Uvidíme, co se bude dít. Ale rád bych sem ještě nějakou dobu dojížděl.

Mrzel by vás předčasný konec v Baníku více než v jiných klubech?

Mně vadily některé jiné konce, protože neměly třeba žádnou logiku. Někdy to je překvapující, jindy jsem z toho smutný, někdy to chápu. Některé moje konce byly normální, jiné zvláštní, ale rozebírat je nebudu.

Jako protivník jste atmosféru zápasů v Ostravě poznal s Plzní a Spartou. Dokážou fandové týmu během sezony pomoci i k nějakým bodům?

Ona je to vždycky trochu motivace i pro toho soupeře, protože je rozdíl, když přijede někam, kde jsou dva tisíce diváků. To je trochu jiné, než když dorazí někam, kde je bouřlivá atmosféra. Samozřejmě soupeř z toho možná někdy má i trochu obavy. Takže aspoň, jak jsem to tady zažíval já, říká si: Dávejme si pozor na začátek. Protože, když dostanete gól, budou se dít věci, které mohou domácímu mužstvu hodně pomoci. Respekt k té atmosféře v Ostravě jsem měl velký.

Nyní bude publikum opět na vaší straně...

Byl bych rád, aby soupeři věděli, už když přijedou do Ostravy, že to tady budou mít těžké nejen z pohledu samotného zápasu, ale i fanoušků, kteří dokážou divy. Aby si říkali: Dávejte si pozor, přijíždíte do Ostravy.

Skvělou atmosféru jste zažil jako asistent v mistrovské sezoně 2003 až 2004, že?

Ano. Vzpomínám si, že na naše první domácí utkání přišlo sedm a půl tisíce diváků. Na další dvanáct tisíc a najednou nebyl ani lístek. Byl bych moc rád, kdybych něco takového jako před těmi roky s Frantou Komňackým (tehdejší kouč Baníku – pozn. red.) zažil i tentokrát. Bylo by úžasné, kdyby se to chytlo podobně.