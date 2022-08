Vrba hodil lahev do hlediště. Let jsem sledoval, nikomu se nic nestalo, tvrdil

Pět minut před koncem ostravský Klíma aspoň vyrovnal na konečných 1:1 a z Vrby vytryskly emoce na všechny strany. Gólovou trefu slavil s celou lavičkou okázale i tím, že na tribunu do míst vymezených pro diváky hodil vítězoslavně lahev s vodou.

„Tu flašku jsem hodil,“ přiznal Pavel Vrba na tiskové konferenci. „Ale nikoho jsem netrefil. Možná si mě za to zase někdo pozve k soudu. Už jsem tady minule byl pozván k soudu, že jsem někoho zranil. Tentokrát jsem ale sledoval ten let flašky, která skončila doopravdy na prázdné sedačce. Takže jestli mě zase někdo bude za týden zvát na výslech, tak jsem to sledoval a fakt se nic nestalo. Bylo to hozené tak do prostoru, naštěstí nebyly plné tribuny, protože kdyby byly, asi by to dopadlo špatně. Nikomu jsem nos nezlomil, tentokrát,“ komentoval trochu lehkovážně Vrba svůj prohřešek.

Je otázkou, zda se k tomu bude nějak vracet disciplinární komise.

Fotbalisté Baníku nezačali sezonu pod Vrbovou vládou nijak oslnivě a i bod z Jablonce je pro ně málo. Celkově jich mají po pěti kolech pět.

„Bod je pro nás samozřejmě důležitý, je ze hřiště soupeře. Každopádně jsme podle mého názoru dva ztratili, protože v útočné fázi jsme něco ukázali, ale jsme v ní pořád takoví nepřesní,“ hodnotil Vrba. „Remizovat v Jablonci není úplně průšvih, bylo vidět, že tady se bude asi těžko vyhrávat a bude to tady mít složité každý. Ale vzhledem k vývoji utkání jsme měli možná na víc,“ uzavřel kouč Ostravy.