Bitva miliardářů je tu. Tykač vyslyšel volání srdce, ale ze Slavie může i těžit

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Druhý nejbohatší Čech, s majetkem okolo 210 miliard, konečně vytvořil vítěznou Spartu. A že to trvalo! Nemusíme jistě zdůrazňovat, že se jedná o Daniela Křetínského, krále energií, obchodního vizionáře a fotbalového náruživce. A teď si představte, že čtvrtý nejbohatší Čech, jehož jmění přesahuje 180 miliard, by pumpoval peníze do Slavie. Pavel Tykač, uhlobaron.