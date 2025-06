Naplno si užil oslavy titulu v Edenu. Jen si trochu vyčítal, že si nevzal náhradní kalhoty. Od hlavy k patě byl totiž zlitý od piva. Ve slávistickém podcastu promluvil Tykač nejen o velkolepých oslavách, ale i o lídrech Slavie či plánech.

O čem ještě?

O jeho roli při přestupech: Nevstupuju do toho. Nechci se vyjadřovat k něčemu, o čem nemám dost informací. Nejsem na sezení sportovního úseku, kde se mluví o tom, jaký ten hráč je. Ale myslím, že je Jarda (Tvrdík) rád, když vím, co se zrovna v klubu děje. Kdybych mu seděl při domlouvání přestupu za zády a říkal: Jardo, my ty peníze potřebujeme, nebylo by to dobré.

O odchodech: Doufám, že jich moc nebude. Ale na druhou stranu nechceme klukům bránit v odchodu. Třeba Igoh Ogbu mohl odejít, ale zůstal. Je nesmírně důležitý a má pozitivní vliv na další cizince. Jeho role v kabině je ještě větší než na hřišti. Třeba Malicka Dioufa má jako takového mladšího bráchu.

O příchodu Michala Sadílka: Chtěli jsme ho, jsme strašně rádi a pyšní na to, že si vybral nás, protože mohl jít do některé z velkých lig. Věřím, že se tady začíná něco měnit, protože doteď moc velká tendence chodit z velkých soutěží do Prahy, Vídně nebo Záhřebu nebyla.

O budoucnosti Christose Zafeirise: Emoční kluk, který si užívá zdejší atmosféru. Že by se mu líbilo zůstat, říkal už pár týdnů před tou oficiální oslavou v Praze. My z toho samozřejmě máme radost. Tomu, kdo zodpovídá za cashflow klubu, asi trochu padají vlasy, protože čím víc hráčů, tím větší platy. Na druhou stranu ale přece nebudete nutit odcházet kluka, jako je Christos, když nechce.

O koupi Slavie: Byl to nápad Jardy Tvrdíka, přemýšlel jsem o tom a oslovilo mě to. Všechno se sešlo - timing, ochota prodávajícího i kupujícího. Za tři měsíce bylo hotovo. S kým jsem mluvil, tak asi nikdo neudělal s čínskou stranou takhle rychlý obchod. A teď? Je to skvělé. Jen mě překvapilo, že je dost jiné fandit Slavii coby fanoušek a majitel. Jako když vám kamarád řekne: Moje dítě úspěšně odmaturovalo. Anebo když k vám přijde vaše dítě s tím, že úspěšně odmaturovalo. Kamarádovi a jeho dítěti to přejete, ale tahle emoce je silnější.

O pocitech v roli majitele Slavie: Pro mě je to tak, že ten klub jsme my, ten patří nám všem. A já jsem takový správce akcií zodpovědný za to, aby se nestal průšvih. Chci, aby lidi cítili, že to je jejich klub, jejich titul, oni jsou toho součástí. Bez fanoušků bychom neměli 18 domácích zápasů bez porážky.

O fandění v rodině: Moje holky Slavii sledují, ale mám podezření, že je to i proto, že někteří slávisté jsou sympatičtí a hezcí kluci. Teď je u nich v oblibě Tomáš Chorý, jednu dobu byl oblíbený Igoh Ogbu, mění se to. A jedenáctiletá dcera miluje Honzu Bořila.

O Jaroslavu Tvrdíkovi: Jarda je deset let v čele klubu a má pět titulů a pět druhých míst. Podle mě je nejúspěšnějším manažerem klubu v Evropě. Dokázal to s rozpočtem, který byl nesrovnatelný se Spartou. To, co předvedl ve Slavii, je ohromující.

O Tomáši Chorém: Obrovská osobnost a jeden z lídrů kabiny. Když mě při oslavách v Edenu polil tím obrovským půllitrem piva, bylo to symbolické. Tomáš měl plné právo mě tam zlít. Slíbil mně a Jardovi titul a donesl ho.

PIVNÍ SPRCHA. Slávistický kapitán Jan Bořil slaví zisk mistrovského titulu spolu s majitelem klubu Pavlem Tykačem (vlevo) a předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem.

O srpnovém zápase s Lille, kdy Slavia přišla po prohře 1:2 o Ligu mistrů: Po zápase s Lille jsem přišel do kabiny a říkal, že kluci sice nepostoupili, ale získali něco cennějšího - naše srdce. Byl jsem strašně pyšnej na Slavii. Ohromná emoce. Jeden z nejúžasnějších výkonů, co jsem zažil za 60 let, co jsem na světě.



O atmosféře v Edenu: Je elektrizující, počínaje neuvěřitelnými chorey, Tribunou sever... Vnitřní energie tribuny je úžasná. Byl jsem tam. Je rozdíl se na to dívat a být na místě. Myslel jsem si, že bych tam mohl jít anonymně, ještě předtím, než jsem to koupil. Jarda na mě: Ty jsi naivní, lidi tě poznají. Ano, poznali mě, ale bylo to v pohodě, zapomněl jsem si šálu, tam mi ji půjčili. A bylo to famózní.