Rok majitelem Slavie. Je to emoce, která mi obohatila život, říká miliardář Tykač

„Zaprvé to byla výborná investice,“ začal napřímo. „Nemyslím to teď jen byznysově, protože pro srovnání to byl objemem peněz nejmenší obchod, kterému jsem se osobně věnoval. Se Slavií ale přišla emoce, která mi nesmírně obohatila život. Našel jsem něco, co prožívám a těší mě to.“

K tomu musel investovat okolo dvou miliard korun, díky čemuž od předchozích čínských majitelů převzal celý klub i se stadionem v Edenu. Tykač následně stanul v čele dozorčí rady, v řízení nadále pokračoval Jaroslav Tvrdík.

„A vedení dál odvádí skvělou práci,“ prohlásil majitel.

Klub loni v prosinci avizoval vstup do nové éry. „I proto jde spíš o závazek než investici,“ uvědomoval si Tykač už před rokem.

Přestože se hned nepovedlo získat ligový titul ani navázat na předešlé úspěchy v pohárové Evropě, v prvním Tykačově „úplném“ ročníku klub vyhlásil jasný cíl: zvítězit v domácí soutěži a poskočit přímo do Ligy mistrů.

A to zatím plní. „Máme 50 bodů z 57 možných, vedeme ligu s náskokem na Plzeň i Spartu. V některých zápasech podzimu jsme předvedli neskutečný fotbal. Například doma proti Lille to byl opravdu fenomenální výkon. Samozřejmě vím, že je ještě brzy cokoliv hodnotit, ale radost mám,“ uvedl Tykač.

O čem slávistický majitel ještě mluvil?

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík s klubovým majitelem Pavlem Tykačem (vpravo).

O slávistickém srdci. „Já jsem byl slávista odjakživa a rodina, to má po mně. Nikdy dřív by se však nestalo, že bychom se všichni sešli a fandili. Nejen na stadionu, ale i doma. Máme doslova slávistickou horečku. Hlavně mladší dcery to extrémně prožívají. Když se daří v práci, tak máte radost, doma vás pochválí, ale není tam taková emoce. Když se ale řekne Slavie, tak je to vždycky debata na delší dobu. Ten pocit se nedá pojmenovat, ale já ho skoro každý den prožívám.“

O nejsilnějších zážitcích. „Mám asi tři takové. Nejdřív návštěva Tribuny Sever. Byl jsem tam na zápase proti Plzni. Tu atmosféru jsem chtěl zažít na vlastní kůži. Takže jsme nakonec vyrazili. Šli jsme ve dvou, dali si pivo, účastnili se choreografie a fandili tak, že jsme za poločas dali Plzni tři góly. Tak asi dobře (smích). A navíc jsem se tam naučil trik, jak dát pivo za sedačku tak, abych ho já nebo někdo jiný nerozlil a měl volné ruce na fandění. Potom určitě podzimní výhra v derby a předání klíče od Prahy. A naposledy obrovská plachta při zápase s Karvinou, tam jsem zůstal s dětmi u plochy. To byla nádhera. Plachta, pláštěnky a pak ohňostroj, z toho šla cítit síla Slavie.“

O tom, co v klubu ještě nestihl. „Dlouho se chystám do fanzony před zápasem, protože na ni známí pějí ódy. A když jsme u občerstvení, mám velkou radost z kvality piva. To k fotbalu patří, takže jsem rád, že i tady máme to nejlepší, co jde. Osobně mám raději dobré víno, ale musím říct, že na stadionu mi pivo opravdu moc chutná.“

O tom, co pro něj Slavia znamená. „Utvrdil jsem se znovu v pocitu, že kolem Slavie se celou její historii tvoří výjimečné společenství lidí. Já sám jsem „pouze“ držitel akcií, ale klub tvoří mnozí další. Fanoušci, zaměstnanci, partneři i přátelé Slavie. Zkrátka lidé, kterým na ní záleží. Ta síla klubu je i díky tomu neuvěřitelná.“

O oné síle klubové značky. „Na hřišti, na tribunách i v dalších oblastech. Tribuna Sever je dle hodnocení Ultras World nejlepší na světě a například naše kampaň na dárcovství krve pomohla přivést přes čtyři tisíce nových dárců. Tyto momenty jsou pro mě stejně důležité jako vítězství. I když je samozřejmě jasné, že sportovní výsledek je to hlavní, ale Slavia je víc než to.“

O charitativním galavečeru, kde klub vybral 11 milionů korun a který sám zahajoval. „Začnu u částky a rovnou řeknu, že jsem to nečekal. Loni jsem byl pozván jako host a nakonec se vybralo přes tři a půl milionu. Už tehdy jsem si říkal, že to je skvělé číslo. Letos odvedli lidé z klubu fantastickou práci. A k tomu zahajování. Já na podobné akce moc nejsem a už vůbec se nehrnu do veřejných vystoupení. Tady jsem ale udělal výjimku. Chtěl jsem přítomným poděkovat a podělit se s nimi o to, jak moc mě ta slávistická komunita, jejíž jsem součástí, nabíjí. A jak jsem hrdý na to, jak to dělá náš klub.“

O přání do roku následujícího. „Máme na to, abychom sezonu zakončili titulem. Ještě když to znamená automatický postup do Ligy mistrů. Chceme vyhrát a myslím, že to samé fanoušci cítí i z kluků na hřišti, realizačního týmu a vedení klubu. Hlad je obrovský a já jen doufám, že nám to vydrží až do konce. To by byl krásný dárek pod příští vánoční stromeček.“

O tom, co by popřál slávistům. „Zdraví všem i jejich rodinám. To je ve výsledku to nejdůležitější. Ať se jim v osobním i profesním životě daří přesně tak, jak chtějí a Slavie jim dělá každý den jen radost. Jako mně.“