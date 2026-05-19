S Chorým mám neuvěřitelný vztah. Když to půjde, zabojuju za něj, říká Tykač

Jedenatřicetiletého útočníka Chorého a o čtyři roky mladšího krajního obránce Douděru po jejich excesech v nedávném derby, za které obdrželi červené karty, Slavia z rozhodnutí vedení vyřadila z kádru. Důvodem bylo, že porušili interní pravidla.
Ale jak Tykač naznačil, nemusí to tak dopadnout. „To je zatím nedopsaný příběh. Vnímal jsem, že na to přísné rozhodnutí, které Jarda učinil, je nahlíženo více či méně kriticky. Velmi dobře rozumím postoji Jardy a vysvětlím proč. Na druhé straně velmi dobře rozumím postoji trenéra reprezentace a vlastně ho i chápu,“ řekl Tykač.
Povídejte.
Většina diváků nevidí do kabiny a neví, co se tam dělo. Má to nějakou historii. Áčko mělo letos několik incidentů, kdy se hráči nechovali tak, jak by se hráč Slavie chovat měli. A porušili dost značně pravidla. Mluvím o excesech. Jarda se zlobil, měl s konkrétními hráči pohovory a po střetu v Hradci měl s áčkem dlouhý hovor. Jasně formuloval varování a pravidla. Vytvořil nějakou situaci, ve které nakreslil červenou čáru a řekl, že takhle ne. Načeš přijde derby se Spartou... To bylo totální překročení. To nic nemění na tom, že Jarda měl právo to udělat.
A co bude dál?
Já si nesmírně vážím toho, co Chorý a Douděra pro Slavii udělali. Považuju je za strůjce úspěchu Slavie. Ale když dovolíte, já teď budu mluvit hlavně o Tomášovi. Když uděláte anketu mezi hráči ligy o MVP sezony (nejužitečnější hráč ligy), myslím, že vylezou dvě jména ze Slavie a jedním z nich bude Tomáš Chorý. Pro mě je Tomáš Chorý MVP ligy.
S tím s vámi mnozí budou jistě souhlasit.
Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec, měl jsem slzy v očích. Potkali jsme se ve VIP, Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a řekl: „Doručeno.“ To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků. Říkal mi: „Já nikdy nezapomenu, že jsi dal za devětadvacetiletého kluka z Plzně tři miliony eur. Dal jsi mi obrovskou důvěru a já ti ji chci vracet.“
S Chorým si tykáte?
Ano. Mimo hřiště je to famózní kluk. Na hřišti se občas nechá strhnout emocemi. Existuje program NHL pro hráče, kteří mají problémy s emocemi. Tady to dělá jeden z nejlepších českých psychologů. Já bych s nimi chtěl mluvit o tom, co dál. Potřebuji vědět, že chápou, že překročili určitou hranici. Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven jít za Jardou a udělat, co jsem nikdy předtím, myslím si, neudělal.
To je co?
Přesvědčovat ho, aby revidoval svoje rozhodnutí. Ten příběh má otevřený konec. Já nevím, jak dopadne. Jestli kluci přijdou a řeknou, že mají super nabídku ze Saúdské Arábie nebo z bundesligy. Za to, co udělali pro Slavii, tak já si přeju nejlepší řešení pro ně a současně pro klub. Ono obecně není dobré zasahovat do rozhodnutí svých manažerů, protože pak z toho děláte guláš a ty lidi nevědí, kdo ve skutečnosti rozhoduje a koho mají respektovat. Akorát uděláte průšvih. Ale na druhou stranu jsou situace, kdy to za to stojí. Pokud to půjde, zabojuju za ně.
Vy sám jste sportoval, takže víte, jak těžké je krotit emoce?
Ano. Badminton je sálový sport, ale i tam občas slyšíte z vedlejších kurtů slova, která bychom tady asi nepoužívali. Člověk většinou neřekne „Jdi k šípku“. Takže ano, chápu to. K těm klukům mám vztah a moc bych jim přál šťastný konec.