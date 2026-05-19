Chance Liga 2025/2026

S Chorým mám neuvěřitelný vztah. Když to půjde, zabojuju za něj, říká Tykač

  18:05
Existuje reálná naděje, že by Tomáš Chorý i David Douděra mohli pokračovat ve fotbalové Slavii. Lze si to dovodit ze slov klubového majitele Pavla Tykače, který je pronesl v pořadu Rozstřel exkluzivně na iDNES.cz. „Když o to půjde, já za ně zabojuju,“ prohlásil Tykač.

Jedenatřicetiletého útočníka Chorého a o čtyři roky mladšího krajního obránce Douděru po jejich excesech v nedávném derby, za které obdrželi červené karty, Slavia z rozhodnutí vedení vyřadila z kádru. Důvodem bylo, že porušili interní pravidla.

Ale jak Tykač naznačil, nemusí to tak dopadnout. „To je zatím nedopsaný příběh. Vnímal jsem, že na to přísné rozhodnutí, které Jarda učinil, je nahlíženo více či méně kriticky. Velmi dobře rozumím postoji Jardy a vysvětlím proč. Na druhé straně velmi dobře rozumím postoji trenéra reprezentace a vlastně ho i chápu,“ řekl Tykač.

Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel Tykač. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
Proslulá slávistická tribuna Sever zůstala proti Jablonci bez jediného fanouška. Klub má po výtržnostech v derby uzavřený stadion.
Fanoušci fotbalové Slavie
Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci
Ostravští fanoušci vyvěsili transparent reagující na záměr předsedy představenstva fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka používat na stadionu kamery k identifikaci výtržníků.
40 fotografií

Povídejte.
Většina diváků nevidí do kabiny a neví, co se tam dělo. Má to nějakou historii. Áčko mělo letos několik incidentů, kdy se hráči nechovali tak, jak by se hráč Slavie chovat měli. A porušili dost značně pravidla. Mluvím o excesech. Jarda se zlobil, měl s konkrétními hráči pohovory a po střetu v Hradci měl s áčkem dlouhý hovor. Jasně formuloval varování a pravidla. Vytvořil nějakou situaci, ve které nakreslil červenou čáru a řekl, že takhle ne. Načeš přijde derby se Spartou... To bylo totální překročení. To nic nemění na tom, že Jarda měl právo to udělat.

A co bude dál?
Já si nesmírně vážím toho, co Chorý a Douděra pro Slavii udělali. Považuju je za strůjce úspěchu Slavie. Ale když dovolíte, já teď budu mluvit hlavně o Tomášovi. Když uděláte anketu mezi hráči ligy o MVP sezony (nejužitečnější hráč ligy), myslím, že vylezou dvě jména ze Slavie a jedním z nich bude Tomáš Chorý. Pro mě je Tomáš Chorý MVP ligy.

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

S tím s vámi mnozí budou jistě souhlasit.
Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec, měl jsem slzy v očích. Potkali jsme se ve VIP, Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a řekl: „Doručeno.“ To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků. Říkal mi: „Já nikdy nezapomenu, že jsi dal za devětadvacetiletého kluka z Plzně tři miliony eur. Dal jsi mi obrovskou důvěru a já ti ji chci vracet.“

S Chorým si tykáte?
Ano. Mimo hřiště je to famózní kluk. Na hřišti se občas nechá strhnout emocemi. Existuje program NHL pro hráče, kteří mají problémy s emocemi. Tady to dělá jeden z nejlepších českých psychologů. Já bych s nimi chtěl mluvit o tom, co dál. Potřebuji vědět, že chápou, že překročili určitou hranici. Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven jít za Jardou a udělat, co jsem nikdy předtím, myslím si, neudělal.

To je co?
Přesvědčovat ho, aby revidoval svoje rozhodnutí. Ten příběh má otevřený konec. Já nevím, jak dopadne. Jestli kluci přijdou a řeknou, že mají super nabídku ze Saúdské Arábie nebo z bundesligy. Za to, co udělali pro Slavii, tak já si přeju nejlepší řešení pro ně a současně pro klub. Ono obecně není dobré zasahovat do rozhodnutí svých manažerů, protože pak z toho děláte guláš a ty lidi nevědí, kdo ve skutečnosti rozhoduje a koho mají respektovat. Akorát uděláte průšvih. Ale na druhou stranu jsou situace, kdy to za to stojí. Pokud to půjde, zabojuju za ně.

Vy sám jste sportoval, takže víte, jak těžké je krotit emoce?
Ano. Badminton je sálový sport, ale i tam občas slyšíte z vedlejších kurtů slova, která bychom tady asi nepoužívali. Člověk většinou neřekne „Jdi k šípku“. Takže ano, chápu to. K těm klukům mám vztah a moc bych jim přál šťastný konec.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili" na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

19. května 2026  18:05

Jaká bude oslava titulu Slavie? Zahradní slavnost v Edenu pro dobrou věc

Po zápase Slavie s Plzní budou moci fanoušci na hřišti oslavit titul spolu s...

Blíží se poslední ligové kolo. O mistrovi už je však jasno. Slávisté v neděli po posledním zápase sezony proti Viktorii Plzeň (od 14:00) převezmou trofej pro vítěze ligy. Utkání proběhne kvůli...

19. května 2026  17:48

Klidně necháme Tribunu Sever zavřenou rok. Tykač vzkázal: Začněte sebereflexí

Proslulá slávistická tribuna Sever zůstala proti Jablonci bez jediného...

Po výtržnostech v pražském derby, které předčasně ukončili fanoušci vběhnutím na trávník, pyká fotbalová Slavia kromě jiného čtyřmi domácími zápasy bez diváků. Nicméně není jisté, jestli se po...

19. května 2026  17:47

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

19. května 2026  17:44

Kliment přijde o mistrovství světa kvůli operaci. Chci být zdravotně v pořádku, řekl

Olomoucký Jan Kliment v osmifinále Konferenční ligy proti Mohuči.

Olomoucký fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. Dvaatřicetiletý útočník, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát,...

19. května 2026  15:52

Rekordní šesté MS pro Ronalda. Portugalci zveřejnili nominaci symbolicky i s Jotou

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se raduje z gólu do sítě Maďarska.

Hvězdný Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na fotbalové mistrovství světa a může se chystat na rekordní šestý šampionát, přestože po přestupu do saúdskoarabského...

19. května 2026  15:46

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17

Kde bydlí? Šéf Karviné řešil nepohodlného novináře. Mafiánské praktiky, soudí policie

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Po vypjatém souboji se Zlínem (2:2) v květnu 2024 se šéfovi karvinského klubu a zároveň tamnímu primátorovi Janu Wolfovi nelíbilo, jak o zápase referoval Deník Sport. A tak úkoloval své podřízené,...

19. května 2026  12:50

Jukl: Evropa po pěti letech v lize? Nikdy mě nenapadlo, že toho můžeme dosáhnout

Choreo hradeckých fanoušků během utkání proti Slavii

Hradec Králové prožívá krásné období. Před fotbalisty se otevírá vstup do pohárové Evropy, kterou si tým definitivně zajistil nedělní výhrou nad mistrovskou pražskou Slavií. Účast v pohárech přináší...

19. května 2026  12:47

Guardiola po sezoně skončí v City, píší v Anglii. Náhradníkem bude Maresca

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Sám se přibývajícím přímým dotazům elegantně vyhýbá, protože kontrakt má stále ještě na rok. Podle důvěryhodných zdrojů anglických médií je ale jasné, že Pep Guardiola, španělský trenérský velikán,...

19. května 2026  8:49,  aktualizováno  9:40

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

19. května 2026  9:17

Utrápená výhra Arsenalu, zareagovat musí City. Titul kanonýrům přiblížil Havertz

Útočník Havertz rozradnostil fanoušky Arsenalu svým gólem proti Burnley.

Velmi těsná výhra, ale obrovský krok k titulu. Fotbalisté Arsenalu v pondělním zápase 37. kola anglické Premier League zdolali po trefě Havertze na domácím stadionu již jistě sestupující Burnley 1:0...

18. května 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

