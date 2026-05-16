Fotbalová Dukla si mohla zajistit baráž o ligovou záchranu, místo toho pukla 0:2, přišla o tři hráče a v posledním kole, v přímé bitvě o všechno nesmí s Baníkem prohrát, jinak sestupuje.
Před novináři se výřečný kouč opřel do rozhodčího Ondřeje Berky i jeho pomocníka u videa Tomáše Kocourka, a když odcházel, podivoval se: „Já fakt můžu dostat pokutu, jo? I kdybych měl jít k soudu, nedám nikomu ani korunu!“
Pražský tým na Stínadlech po vyloučení Milly a Hunala dohrával o devíti, navíc další muž ze základní sestavy Kozma viděl osmou žlutou kartu, což taky znamená stopku proti Ostravě. Šustr, povídavý a emotivní, zábavný i ironický, nechápal neuznaný gól Gilberta z prvního poločasu za údajnou hru rukou.
Mohl být ještě horší scénář, než na jaký v Teplicích došlo?
Ano, mohlo jich být daleko víc, třeba že bychom hráli úplně špatně. Utkání jsme nezvládli hlavně výsledkově. Bohužel jsme ztratili tři hráče, to je komplikace směrem k Baníku. Máme široký kádr, 25 hráčů, musí vzít odpovědnost jiní.
Souhlasil jste s verdikty rozhodčího?
Mám na to úplně jiný názor. Dneska poprvé si otevřu ústa… dlouhodobě se tady tolerují věci, které jsou zvláštní. Já fotbal hrál a některé situace vidím jinak. Dnes – rozhodčí pískne ruku hráči, který dal branku, v momentě, kdy to ani nemůže vidět. Na druhé straně jasně fauluje náš Hunal, nepískne to a pak se jde podívat na video. Nebojím se popsat i situace proti nám.
A ta ruka?
Mám informace, že na žádném záběru se neprokázala, přesto mu to lidi u VAR řeknou. Někdo se zbláznil, ale já to nejsem. Obecně s VAR nesouhlasím. Vidíte, mluvím relativně v klidu. Jasně, jsou emoce, prohráli jsme zápas, budeme hrát rozhodující s Baníkem, já se na to těším. Těch situací je v lize poslední dobou spousta.
Jaké například?
Vemte si toho chlapce, co zlomil čelist tomu borci v Liberci. VAR to nevidí, přitom mají nejlepší záběry, dokonce řeknou, že nešlo o úmysl. Kde to jsme? Na co pak VAR je? Trošku jsem se rozohnil. Ne, neztotožňuji se s dnešními verdikty. Rozhodčí byl slabý, slaboučký, katastrofa! Největší sranda je, že on je sebevědomý, chodí na hřišti, rozhazuje rukama, ukazuje, vyhrožuje kartami nám všem. Přitom já se s ním vůbec nebavím. Sebevědomí tady (ukáže nad hlavu), výkon tady (ukáže na pas). Katastrofa! Doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda! Je to tak dobré? Pojďme ještě do rozhodčího! Dneska se nenechám brzdit!
Vysvětloval vám čtvrtý rozhodčí Jakub Wulkan, kde ruku viděli?
Toho musím pochválit, slíbil jsem mu to. Měl to těžké, ta moje lavička, snažím se ji korigovat, ale kluci mají emoce. Povídal mi, že by VAR musel něco říct. Pískám, co vidím. Ale tenhle rozhodčí nevidí nic – a co vidí, vidí špatně. Rozbombardujeme ho trošku. Řešili jsme s trenérem domácích, že někdy nad těmi výroky zůstává rozum stát. Když vidím, jaké penalty pískají proti nám... Je to legrace, takový ironický smích.
A co vaše dvě červené karty? Milla oplácel a kopl soupeře, Hunal hasil sólo.
Milla dostane pokutu. Něco s ním uděláme, samozřejmě. Mrzí mě, že to oslabí tým. U Hunala, on je prostě takový, vždycky to dobrání. Blbé je to kvůli poslednímu zápasu, naši obranu drží, podává velmi dobré výkony. Nic, je konec sezony, nebudeme si sami sypat sůl do ran. Budeme to s hráči řešit sami, ale ne nějak exemplárně.
Na jaře jste Millu kritizoval, teď se zvedal. Co pro něj znamená zbytečné vyloučení?’
Když se mě tehdy ptali, proč střídal, tak jsem odpověděl, protože neplní úkoly a nepracuje pro tým, jak má. Chvilku trvalo, než to pochopil. Cítil jsem, že se rozjel. I dnes měl spoustu zajímavých věcí. Co to znamená? On se musí ponaučit. Jestli chce být top útočník v naší lize, tak bez dobré poctivé práce pro tým a běžeckého výkonu to nepůjde. To mu nikdo odpouštět nebude. Co my v Dukle... Ve Spartě, když se to stane, nemá šanci.
Jste teď v emocích větších než jindy?
Ne, ne, ne, ne. Já je mám pokaždé. Dneska poprvé mluvím o rozhodčích. Neříkejte, že mám emoce víc než normálně. Jindy jich mám daleko víc, akorát je držím v sobě.
Neřekněte si zpětně, že jste měl být na tiskovce větší diplomat?
V čem nejsem diplomat? Poprvé jsem se vyjádřil k rozhodčím, už jsem to chtěl udělat ve Zlíně. Podobné, nepochopitelné věci. Já jen říkám svůj názor, proč bych nemohl? Proč všichni můžou říkat svůj názor, a trenéři ne? Co to je za bláznovinu? Všichni říkáme, Šustr je blázen, špatně vystřídal. Všichni říkáme názory, a trenéři nemůžou? Ne, nebudu toho litovat. Nebo že by si mě pozvali, ty, ty, ty, to nesmíš!?
V českém hokeji se sudí v den zápase kritizovat nesmí, trenéři za porušení pravidla dostávají pokuty. Co když si disciplinárka posvítí i na vás?
Vážně? Že řeknu svůj subjektivní pocit, že si myslím, že to nezvládl, to je kritika? Tak v tom případě asi dostanu pokutu. Já to nějak doma vysvětlím. Třeba nepojedeme na dovolenou kvůli tomu, že jsem řekl, že někdo něco neumí a bere za to prachy. Pojďme dál. Trošku mě rozpálit, ať je legrace.
Jaký bude zápas s Baníkem o všechno?
Baník nás nastuduje, my nastudujeme Baník. Postavíme jedenáct hráčů, oni jedenáct. Podle mě přijede nějaký dobrý rozhodčí. Třeba to bude ten, co pískal dneska, nevím. Třeba naschvál: Pojď, dáme jim ho tam znovu! Největší válka to bude pro hráče na hřišti. Pro ně to bude daleko složitější. Tlak toho, co je čeká. Že různé chyby můžou rozhodnout o osudu první ligy. Vůbec to klukům nezávidím.
Vám stačí i remíza, dodá vám to trošku klid?
Já se na to takhle nedívám. I s hráči budeme takto hovořit. Bylo by složitější, kdybychom museli vyhrát. V tenhle moment to má složitější Baník. Ale když se soustředíte na to nedostat gól, uhrát remízu, zadrhne se to. Budu chtít, aby naši hráči podali dobrý výkon a zápas zvládli. Nebudeme hrát zanďoura.
Zažil jste zápas o všechno, něco jako game 7 v hokeji?
Kdysi dávno se Zbrojovkou v Příbrami. Museli jsme neprohrát, a stejně jsme prohráli. Ale jestli si dobře pamatuju, Liberec porazil Žižkov a díky tomu jsme nesestoupili. Nepříjemné pocity si pamatuju doteď. To je všechno? Pojďme trošku! Poslední dotaz? (otočil se na mluvčího) Když se chtějí ptát, nebrzdi je!
Co prvního jste řekl po porážce hráčům v kabině?
Že máme v sobě všichni emoce, ale nikdo nebude nikoho z ničeho obviňovat a všichni zaměříme pozornost na to, abychom se nachystali na Baník. A pokud uvidím někoho kritizovat druhého nebo říkat něco negativního vůči týmu, tak okamžitě ze šatny odejde. Jsme jeden tým, jsme na jedné lodi. Všichni hrajeme pro Duklu a všichni děláme všechno, abychom utkání zvládli. Nic víc, nic míň.
Jak se to ve vás pere, když jste si mohli zajistit baráž?
Emoce v sobě mám. Strašně mě to mrzí, mohli jsme mít daleko větší klid. Nemáme ho. Plakat? Vidíte, já rozhodčího ani pořádně nekritizuju. Že to nezvládl, to není kritika. No. Tým je pro mě daleko důležitější. A všichni musíme zachovat chladnou hlavu a začít se připravovat na to, co nás čeká.