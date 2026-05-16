Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Petr Bílek
  22:20
Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.
Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.
Teplický Matěj Radosta (vlevo) a Rajmund Mikuš z Dukly
Fotbalová Dukla si mohla zajistit baráž o ligovou záchranu, místo toho pukla 0:2, přišla o tři hráče a v posledním kole, v přímé bitvě o všechno nesmí s Baníkem prohrát, jinak sestupuje.

Před novináři se výřečný kouč opřel do rozhodčího Ondřeje Berky i jeho pomocníka u videa Tomáše Kocourka, a když odcházel, podivoval se: „Já fakt můžu dostat pokutu, jo? I kdybych měl jít k soudu, nedám nikomu ani korunu!“

Pražský tým na Stínadlech po vyloučení Milly a Hunala dohrával o devíti, navíc další muž ze základní sestavy Kozma viděl osmou žlutou kartu, což taky znamená stopku proti Ostravě. Šustr, povídavý a emotivní, zábavný i ironický, nechápal neuznaný gól Gilberta z prvního poločasu za údajnou hru rukou.

Mohl být ještě horší scénář, než na jaký v Teplicích došlo?
Ano, mohlo jich být daleko víc, třeba že bychom hráli úplně špatně. Utkání jsme nezvládli hlavně výsledkově. Bohužel jsme ztratili tři hráče, to je komplikace směrem k Baníku. Máme široký kádr, 25 hráčů, musí vzít odpovědnost jiní.

Souhlasil jste s verdikty rozhodčího?
Mám na to úplně jiný názor. Dneska poprvé si otevřu ústa… dlouhodobě se tady tolerují věci, které jsou zvláštní. Já fotbal hrál a některé situace vidím jinak. Dnes – rozhodčí pískne ruku hráči, který dal branku, v momentě, kdy to ani nemůže vidět. Na druhé straně jasně fauluje náš Hunal, nepískne to a pak se jde podívat na video. Nebojím se popsat i situace proti nám.

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

A ta ruka?
Mám informace, že na žádném záběru se neprokázala, přesto mu to lidi u VAR řeknou. Někdo se zbláznil, ale já to nejsem. Obecně s VAR nesouhlasím. Vidíte, mluvím relativně v klidu. Jasně, jsou emoce, prohráli jsme zápas, budeme hrát rozhodující s Baníkem, já se na to těším. Těch situací je v lize poslední dobou spousta.

Jaké například?
Vemte si toho chlapce, co zlomil čelist tomu borci v Liberci. VAR to nevidí, přitom mají nejlepší záběry, dokonce řeknou, že nešlo o úmysl. Kde to jsme? Na co pak VAR je? Trošku jsem se rozohnil. Ne, neztotožňuji se s dnešními verdikty. Rozhodčí byl slabý, slaboučký, katastrofa! Největší sranda je, že on je sebevědomý, chodí na hřišti, rozhazuje rukama, ukazuje, vyhrožuje kartami nám všem. Přitom já se s ním vůbec nebavím. Sebevědomí tady (ukáže nad hlavu), výkon tady (ukáže na pas). Katastrofa! Doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda! Je to tak dobré? Pojďme ještě do rozhodčího! Dneska se nenechám brzdit!

Vysvětloval vám čtvrtý rozhodčí Jakub Wulkan, kde ruku viděli?
Toho musím pochválit, slíbil jsem mu to. Měl to těžké, ta moje lavička, snažím se ji korigovat, ale kluci mají emoce. Povídal mi, že by VAR musel něco říct. Pískám, co vidím. Ale tenhle rozhodčí nevidí nic – a co vidí, vidí špatně. Rozbombardujeme ho trošku. Řešili jsme s trenérem domácích, že někdy nad těmi výroky zůstává rozum stát. Když vidím, jaké penalty pískají proti nám... Je to legrace, takový ironický smích.

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.

A co vaše dvě červené karty? Milla oplácel a kopl soupeře, Hunal hasil sólo.
Milla dostane pokutu. Něco s ním uděláme, samozřejmě. Mrzí mě, že to oslabí tým. U Hunala, on je prostě takový, vždycky to dobrání. Blbé je to kvůli poslednímu zápasu, naši obranu drží, podává velmi dobré výkony. Nic, je konec sezony, nebudeme si sami sypat sůl do ran. Budeme to s hráči řešit sami, ale ne nějak exemplárně.

Na jaře jste Millu kritizoval, teď se zvedal. Co pro něj znamená zbytečné vyloučení?’
Když se mě tehdy ptali, proč střídal, tak jsem odpověděl, protože neplní úkoly a nepracuje pro tým, jak má. Chvilku trvalo, než to pochopil. Cítil jsem, že se rozjel. I dnes měl spoustu zajímavých věcí. Co to znamená? On se musí ponaučit. Jestli chce být top útočník v naší lize, tak bez dobré poctivé práce pro tým a běžeckého výkonu to nepůjde. To mu nikdo odpouštět nebude. Co my v Dukle... Ve Spartě, když se to stane, nemá šanci.

Jste teď v emocích větších než jindy?
Ne, ne, ne, ne. Já je mám pokaždé. Dneska poprvé mluvím o rozhodčích. Neříkejte, že mám emoce víc než normálně. Jindy jich mám daleko víc, akorát je držím v sobě.

Neřekněte si zpětně, že jste měl být na tiskovce větší diplomat?
V čem nejsem diplomat? Poprvé jsem se vyjádřil k rozhodčím, už jsem to chtěl udělat ve Zlíně. Podobné, nepochopitelné věci. Já jen říkám svůj názor, proč bych nemohl? Proč všichni můžou říkat svůj názor, a trenéři ne? Co to je za bláznovinu? Všichni říkáme, Šustr je blázen, špatně vystřídal. Všichni říkáme názory, a trenéři nemůžou? Ne, nebudu toho litovat. Nebo že by si mě pozvali, ty, ty, ty, to nesmíš!?

V českém hokeji se sudí v den zápase kritizovat nesmí, trenéři za porušení pravidla dostávají pokuty. Co když si disciplinárka posvítí i na vás?
Vážně? Že řeknu svůj subjektivní pocit, že si myslím, že to nezvládl, to je kritika? Tak v tom případě asi dostanu pokutu. Já to nějak doma vysvětlím. Třeba nepojedeme na dovolenou kvůli tomu, že jsem řekl, že někdo něco neumí a bere za to prachy. Pojďme dál. Trošku mě rozpálit, ať je legrace.

Jaký bude zápas s Baníkem o všechno?
Baník nás nastuduje, my nastudujeme Baník. Postavíme jedenáct hráčů, oni jedenáct. Podle mě přijede nějaký dobrý rozhodčí. Třeba to bude ten, co pískal dneska, nevím. Třeba naschvál: Pojď, dáme jim ho tam znovu! Největší válka to bude pro hráče na hřišti. Pro ně to bude daleko složitější. Tlak toho, co je čeká. Že různé chyby můžou rozhodnout o osudu první ligy. Vůbec to klukům nezávidím.

Vám stačí i remíza, dodá vám to trošku klid?
Já se na to takhle nedívám. I s hráči budeme takto hovořit. Bylo by složitější, kdybychom museli vyhrát. V tenhle moment to má složitější Baník. Ale když se soustředíte na to nedostat gól, uhrát remízu, zadrhne se to. Budu chtít, aby naši hráči podali dobrý výkon a zápas zvládli. Nebudeme hrát zanďoura.

Teplice - Dukla 2:0, dvě vyloučení a prohra, hosté možnost odvrátit sestup nevyužili

Zažil jste zápas o všechno, něco jako game 7 v hokeji?
Kdysi dávno se Zbrojovkou v Příbrami. Museli jsme neprohrát, a stejně jsme prohráli. Ale jestli si dobře pamatuju, Liberec porazil Žižkov a díky tomu jsme nesestoupili. Nepříjemné pocity si pamatuju doteď. To je všechno? Pojďme trošku! Poslední dotaz? (otočil se na mluvčího) Když se chtějí ptát, nebrzdi je!

Co prvního jste řekl po porážce hráčům v kabině?
Že máme v sobě všichni emoce, ale nikdo nebude nikoho z ničeho obviňovat a všichni zaměříme pozornost na to, abychom se nachystali na Baník. A pokud uvidím někoho kritizovat druhého nebo říkat něco negativního vůči týmu, tak okamžitě ze šatny odejde. Jsme jeden tým, jsme na jedné lodi. Všichni hrajeme pro Duklu a všichni děláme všechno, abychom utkání zvládli. Nic víc, nic míň.

Jak se to ve vás pere, když jste si mohli zajistit baráž?
Emoce v sobě mám. Strašně mě to mrzí, mohli jsme mít daleko větší klid. Nemáme ho. Plakat? Vidíte, já rozhodčího ani pořádně nekritizuju. Že to nezvládl, to není kritika. No. Tým je pro mě daleko důležitější. A všichni musíme zachovat chladnou hlavu a začít se připravovat na to, co nás čeká.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Teplice - Dukla 2:0, dvě vyloučení a prohra, hosté možnost odvrátit sestup nevyužili

Tepličtí fotbalisté oslavují gól Jana Fortelného.

Fotbalisté pražské Dukly pohrdli první možností, jak odvrátit přímý sestup do druhé ligy. Ve čtvrtém kole nadstavby podlehli v Teplicích 0:2 a jejich rival Baník Ostrava se na něj bodově dotáhl....

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:58

Slovácko - Boleslav 0:3, dva góly dal do půle Kolářík, pak se trefil Klíma

Fotbalisté Mladé Boleslavi se během utkání proti Slovácku radují z gólu Josefa...

Fotbalisté Slovácka se na blížící se baráž zrovna pozitivně nenaladili. V předposledním dějství nadstavby podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 0:3, dva góly dal do půle dorostenec Kovářík, po hodině...

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:51

Fanoušci vběhli na hřiště, Hearts smutní a titul slaví Celtic. Trofej získal i Čvančara

Fotbalisté Celticu slaví zisk mistrovského titulu.

Celtic Glasgow má rekordní 56. titul, fotbalovým mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1, hostům k senzaci zbývalo jen několik...

16. května 2026  17:14

České Budějovice chystají „nové Dynamo". Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého...

Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Pomohlo by ji získat od některého současného účastníka soutěže. Vedle druholigového Dynama by...

16. května 2026  16:16

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

To je radost! Champions #34 na tričkách symbolizuje čtyřiatřicátý titul...

Takřka suverénně od začátku až do konce. S jedinou bodovou ztrátou v sezoně. Fotbalistky Sparty získaly po pěti letech titul. Na trůně tak vystřídaly Slavii. V sobotním derby v Horních Měcholupech...

16. května 2026  15:58

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:23

