Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

David Čermák
  19:07
Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra fotbalové Dukly, nebude. I po porážce 0:3 s Ostravou, která jeho tým poslala do druhé ligy, se rozpovídal. Dlouze, upřímně a otevřeně.
Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jeden ze závarů před brankou pražské Dukly.
Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...
Václav Jurečka z Baníku Ostrava (vpravo) spěchá za míčem během utkání s Duklou...
Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...
23 fotografií

„Dali jsme si tři vlastní góly, což je velký kopec smůly, to jsem nikdy dřív nezažil. Převažuje velký smutek a zklamání, že jsme to nezvládli,“ začal. „Především kvůli Dukle samotné, týmu, klubu, lidem, kteří se na té práci celkově podílejí. Mrzí mě to a su z toho smutný. Ale dostat K.O. není tak náročné jako zvednout se z něj. Já se už teď dívám dopředu, smutek nebude trvat dlouho. Život jde dál. Fotbal tohle přináší, sestoupily i slavnější kluby.“

Zůstanete i ve druhé lize?
Mám smlouvu ještě na tři roky, tak předpokládám, že ano. Třeba se pan majitel rozhodne jinak, to je na něm.

Co jste říkal po zápase v kabině?
Hráčům jsem řekl pár slov, žádné velké hodnocení. V devět se potkáme, v klidu se rozloučíme před dovolenou, řekneme si, s kým počítáme, kdo odejde. Ale první, co jsem řekl na schodech majiteli, bylo, že nebudu sedět doma s hlavou v dlaních. Potřebujeme přebudovat kádr, druhá liga je hodně složitá, nelze ztrácet čas. Zítřek bude ještě v klidu, ale v pondělí už mám schůzku se sportovním ředitelem a majitelem.

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Jak bude těžké se vrátit?
Pro mě byl jasný cíl se v lize udržet. Čeká nás velmi těžká cesta. Druhá liga je náročná soutěž, každý se na vás připraví, každý bude proti vám a bude vám to chtít znepříjemnit. Složité, těžké, ale půjde to.

U týmu jste byl od února. Jak tyhle tři měsíce zpětně hodnotíte?
Měli jsme dost možností, abychom sezonu zvládli. Pořád jsme hledali svou tvář. Když jsem měl pocit, že se to podařilo, nedokázali jsme to zopakovat. Měli jsme velké propady, nedokázali jsme výkonnost udržet. A v závěru se od nás odvrátilo i štěstí. Jako by chtělo říct: tolikrát jste měli šanci, teď už to nepůjde.

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu proti Dukle.

Co penaltová situace z druhého poločasu? Zákrok Frydrycha ve vápně na Haška vypadal podezřele.
Viděl jsem to asi čtyřikrát na videu, ale klíčové okamžiky byly ty, kdy jsme nezvládli ubránit nebezpečné situace a dáme si tři vlastní. Jestli penalta byla, nebo nebyla? Nemůžu se k tomu vyjadřovat, už je se mnou nějaké řízení nebo co. Ale jedno řeknu: Nerozumím tomu, co je velká a malá intenzita faulu, to mi není pořád jasné. Mohl to být klíčový moment. Ale daleko důležitější byly ty, ze kterých jsme dostali góly.

Cítíte, že si hodně lidí nepřálo, aby se Dukla udržela?
Zavádějící otázka. Asi narážíte na tiskovku po Teplicích, ale já jsem jen vyjádřil svůj pohled na výkon rozhodčího. Viděl jsem slabý výkon a teď mi asi budou chtít na disciplinárce vysvětlit, co jsem udělal špatně... Sám su zvědavý, nikdy jsem tam nebyl. Za svou trenérskou kariéru jsem zažil tolik škaredých zápasů ze strany rozhodčích, že jsem to v sobě nedokázal v Teplicích držet. Vyjádřit svůj názor, přitom nemluvit sprostě, neurážet, to je pro mě standardní věc v dnešní době. Ale už úplně slyším, jak mi řeknou: „Dle stanov nesmíte říct ani slovo.“ Tak budeme dělat ovce. Víte, co dělají, ne? Béé, béé, sežerou kus trávy, popojdou a zase bééé. Ale já nechci být ovce!

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

To je poznat. Jaké jste měl na zmíněnou tiskovku ohlasy?
Nemám sociální sítě, teď přemýšlím, že si je založím, aby lidi měli informace přímo ode mě. Aby znali moje pocity. Aby věděli, že se to netýká mě, Teplic, Dukly, ale nás všech. Lidi mi píšou: „To, co jsi řekl, přesně tak bylo.“ Jenže...

Ano?
Komise oznámí, že rozhodčí to odpískal správně, a půlka lidí si řekne, že Šustr kecá nesmysly. Díval jsem se pak na sestřihy těch propíraných situací, třeba zákrok na Gilberta ve vápně. Prý ho nikdo nedržel. Aha. Když někoho vezmete takhle (proplete ruku pod rukou tiskového mluvčího) a otočíte mu rukou, hráč přece logicky neudrží rovnováhu a musí spadnout. Taky pouštíme pětimetrový ofsajd, situace se dohraje. Proč ne hned? Jindy po ruce to zase naopak dohrát nenecháme a hned pískáme. Neříkám, co je dobře a špatně, spíš se ptám sám sebe. V Teplicích na čtyřicet metrů vidím, že náš Hunal má dostat červenou, on to nechá dohrát a jde se podívat na VAR. Vám to všechno nepřijde divné? Pokud ano, tak jste možná taky ovce. Dneska přijdete domů a žena vám řekne: Ty moje ovečko. (úsměv)

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Co bude s Duklou dál?
Některým hráčům končí smlouvy, problém je i to, že přicházíme o peníze. Ano, i kvůli tomu se všichni rozčilujeme. Klub jich bude mít méně, to je jasné. Část kádru zůstane, jsou rozjednané přestupy, situace se bude měnit, bude to složitější. Ale Dukla má svoje jméno. A já chci budovat tým, který se bude rvát o první místo. To říkám na rovinu, jdu zase s kůží na trh.

Nebude vaše upřímnost první lize chybět?
Už když jsem tohle angažmá dostal, slíbil jsem si, že zůstanu svůj. Někdo by tady seděl a brečel, i já mám v sobě emoce a jsem na sebe někdy naštvanej. Přijímám, že je to moje práce, já to měl celé v rukách. Ale život jde vážně dál. Já jsem připravený jít znovu válčit. A jestli vám bude chybět moje upřímnost, můžete kdykoliv přijít i na druhou ligu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra...

23. května 2026  19:07

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. ...

23. května 2026  18:37

Dva centry, dva góly, ale asistence Plavšič nemá. Hlavní je výhra, říká záložník Baníku

Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...

Mohl mít dvě asistence, po jeho centrech totiž padly dva góly do sítě Dukly. Ale záložník ostravských fotbalistů Srdjan Plavšič nemá ani jednu, protože obě branky byly vlastní. A třetí taky. „Tři...

23. května 2026  18:04

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil...

23. května 2026  17:17

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

23. května 2026  13:43,  aktualizováno  16:29

Zlín - Slovácko 1:0, domácí slaví po dvou porážkách. Výhru zařídil Kolář v úvodu

Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku.

Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním 5. kole ligové nadstavové skupiny o záchranu 1:0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v deváté minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál...

23. května 2026  13:41,  aktualizováno  16:21

Ml. Boleslav - Teplice 0:2, čtvrté vítězství v řadě. Hosté ovládli skupinu o záchranu

Mladoboleslavský Josef Kolářík se snaží přejít přes Emmanuela Fullyho z Teplic.

Fotbalisté Teplic v závěrečném kole ligové sezony vyhráli 2:0 v Mladé Boleslavi a ovládli nadstavbovou skupinu o záchranu. Vítězný gól vstřelil v 64. minutě útočník Idris Hopi, o chvíli později...

23. května 2026  13:40,  aktualizováno  16:14

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a...

Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

23. května 2026  8:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

22. května 2026  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.