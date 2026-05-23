„Dali jsme si tři vlastní góly, což je velký kopec smůly, to jsem nikdy dřív nezažil. Převažuje velký smutek a zklamání, že jsme to nezvládli,“ začal. „Především kvůli Dukle samotné, týmu, klubu, lidem, kteří se na té práci celkově podílejí. Mrzí mě to a su z toho smutný. Ale dostat K.O. není tak náročné jako zvednout se z něj. Já se už teď dívám dopředu, smutek nebude trvat dlouho. Život jde dál. Fotbal tohle přináší, sestoupily i slavnější kluby.“
Zůstanete i ve druhé lize?
Mám smlouvu ještě na tři roky, tak předpokládám, že ano. Třeba se pan majitel rozhodne jinak, to je na něm.
Co jste říkal po zápase v kabině?
Hráčům jsem řekl pár slov, žádné velké hodnocení. V devět se potkáme, v klidu se rozloučíme před dovolenou, řekneme si, s kým počítáme, kdo odejde. Ale první, co jsem řekl na schodech majiteli, bylo, že nebudu sedět doma s hlavou v dlaních. Potřebujeme přebudovat kádr, druhá liga je hodně složitá, nelze ztrácet čas. Zítřek bude ještě v klidu, ale v pondělí už mám schůzku se sportovním ředitelem a majitelem.
Jak bude těžké se vrátit?
Pro mě byl jasný cíl se v lize udržet. Čeká nás velmi těžká cesta. Druhá liga je náročná soutěž, každý se na vás připraví, každý bude proti vám a bude vám to chtít znepříjemnit. Složité, těžké, ale půjde to.
U týmu jste byl od února. Jak tyhle tři měsíce zpětně hodnotíte?
Měli jsme dost možností, abychom sezonu zvládli. Pořád jsme hledali svou tvář. Když jsem měl pocit, že se to podařilo, nedokázali jsme to zopakovat. Měli jsme velké propady, nedokázali jsme výkonnost udržet. A v závěru se od nás odvrátilo i štěstí. Jako by chtělo říct: tolikrát jste měli šanci, teď už to nepůjde.
Co penaltová situace z druhého poločasu? Zákrok Frydrycha ve vápně na Haška vypadal podezřele.
Viděl jsem to asi čtyřikrát na videu, ale klíčové okamžiky byly ty, kdy jsme nezvládli ubránit nebezpečné situace a dáme si tři vlastní. Jestli penalta byla, nebo nebyla? Nemůžu se k tomu vyjadřovat, už je se mnou nějaké řízení nebo co. Ale jedno řeknu: Nerozumím tomu, co je velká a malá intenzita faulu, to mi není pořád jasné. Mohl to být klíčový moment. Ale daleko důležitější byly ty, ze kterých jsme dostali góly.
Cítíte, že si hodně lidí nepřálo, aby se Dukla udržela?
Zavádějící otázka. Asi narážíte na tiskovku po Teplicích, ale já jsem jen vyjádřil svůj pohled na výkon rozhodčího. Viděl jsem slabý výkon a teď mi asi budou chtít na disciplinárce vysvětlit, co jsem udělal špatně... Sám su zvědavý, nikdy jsem tam nebyl. Za svou trenérskou kariéru jsem zažil tolik škaredých zápasů ze strany rozhodčích, že jsem to v sobě nedokázal v Teplicích držet. Vyjádřit svůj názor, přitom nemluvit sprostě, neurážet, to je pro mě standardní věc v dnešní době. Ale už úplně slyším, jak mi řeknou: „Dle stanov nesmíte říct ani slovo.“ Tak budeme dělat ovce. Víte, co dělají, ne? Béé, béé, sežerou kus trávy, popojdou a zase bééé. Ale já nechci být ovce!
To je poznat. Jaké jste měl na zmíněnou tiskovku ohlasy?
Nemám sociální sítě, teď přemýšlím, že si je založím, aby lidi měli informace přímo ode mě. Aby znali moje pocity. Aby věděli, že se to netýká mě, Teplic, Dukly, ale nás všech. Lidi mi píšou: „To, co jsi řekl, přesně tak bylo.“ Jenže...
Ano?
Komise oznámí, že rozhodčí to odpískal správně, a půlka lidí si řekne, že Šustr kecá nesmysly. Díval jsem se pak na sestřihy těch propíraných situací, třeba zákrok na Gilberta ve vápně. Prý ho nikdo nedržel. Aha. Když někoho vezmete takhle (proplete ruku pod rukou tiskového mluvčího) a otočíte mu rukou, hráč přece logicky neudrží rovnováhu a musí spadnout. Taky pouštíme pětimetrový ofsajd, situace se dohraje. Proč ne hned? Jindy po ruce to zase naopak dohrát nenecháme a hned pískáme. Neříkám, co je dobře a špatně, spíš se ptám sám sebe. V Teplicích na čtyřicet metrů vidím, že náš Hunal má dostat červenou, on to nechá dohrát a jde se podívat na VAR. Vám to všechno nepřijde divné? Pokud ano, tak jste možná taky ovce. Dneska přijdete domů a žena vám řekne: Ty moje ovečko. (úsměv)
Co bude s Duklou dál?
Některým hráčům končí smlouvy, problém je i to, že přicházíme o peníze. Ano, i kvůli tomu se všichni rozčilujeme. Klub jich bude mít méně, to je jasné. Část kádru zůstane, jsou rozjednané přestupy, situace se bude měnit, bude to složitější. Ale Dukla má svoje jméno. A já chci budovat tým, který se bude rvát o první místo. To říkám na rovinu, jdu zase s kůží na trh.
Nebude vaše upřímnost první lize chybět?
Už když jsem tohle angažmá dostal, slíbil jsem si, že zůstanu svůj. Někdo by tady seděl a brečel, i já mám v sobě emoce a jsem na sebe někdy naštvanej. Přijímám, že je to moje práce, já to měl celé v rukách. Ale život jde vážně dál. Já jsem připravený jít znovu válčit. A jestli vám bude chybět moje upřímnost, můžete kdykoliv přijít i na druhou ligu.