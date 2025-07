Autor: iDNES.cz , ČTK

13:04

Pavel Šulc zatím zůstává v Plzni. Vítěz ankety o nejlepšího hráče uplynulé sezony fotbalové ligy nechybí v kádru Viktorie, který ve středu odcestuje na soustředění do Rakouska. S mužstvem míří na kemp do Westendorfu i všichni reprezentanti a letní posily. Druhý celek minulého ligového ročníku to uvedl na svém webu.