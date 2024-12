Že jsem nestřílel góly? To mě vůbec netrápilo, řekl Šulc po plzeňské otočce

Zdá se, že střelecky znovu ožívá.

Dva góly dal v lize v 6. kole proti Olomouci (2:1), načež se v osmi utkáních neprosadil než přidal gól proti Jablonci (3:2).

Netrápilo ho, že se mu na pět gólů z úvodu sezony dlouho nedařilo navázat?

„Ne. Řekl bych, že moje výkony byly lepší, než když jsem ty góly dával. Dařilo se mi herně, akorát mi to tam nepadalo. Měl jsme i nějaké asistence,“ usmál se Pavel Šulc, který má po dnešku na kontě osm branek.

Vypadalo to, že jste při obou gólech v Karviné měl dost prostoru. Bylo to tak?

První gól padl po dobrém náběhu Vašulína. Chtěl poslat míč před bránu, ale naštěstí ho někdo zblokoval, balon se odrazil k Vydrovi, na něhož jsem si zakřičel, on mi míč posunul a jen jsem do něj tak plácl. Naštěstí to tam zapadlo.

A druhá branka, kdy jste šli do přečíslení dva na jednoho?

Předcházely tomu dva vyhrané souboje. Mosquera mi míč poslal dopředu, naváděl jsem si ho a viděl jsem Vydru. Řekl jsem si ale, že to vezmu na sebe, a trefil jsem to.

Jaký to byl vůbec zápas?

Hodně náročný. Karviná hrála dobře, tvrdě, my jsme se v prvním poločase úplně neprosadili, ale do druhého jsme do toho šli jako oni. Zvýšili jsme tempo, vyrovnali se jim v soubojích uprostřed hřiště a naštěstí se nám povedlo stav otočit.

V srpnu jste doma Karvinské rozstříleli 5:0. Byli tentokrát o hodně lepší?

Určitě. Hráli fakt dobře. My jsme si v prvním poločase nevěděli moc rady. Do druhého jsme trochu změnili rozestavení, dali jsme tam Vašulína, vysokého útočníka, a hra se vyrovnala. Pak se i naklonila na naši stranu.

❗️⚽️ Plzeň dokonala obrat v závěru! Po skvělé individuální akci rozhodl Pavel Šulc. #chanceliga pic.twitter.com/gYMCk1JuGy — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) December 8, 2024

I Karvinští po přestávce upravili rozestavení, když se Fleišman z kraje obrany přesunul na stopera a Boháč ze středu obrany do zálohy.

Oni se tam tak nějak zvláštně točili. V prvním poločase jsme si s tím nebyli schopni poradit, protože oni jednou rozehrávali ve čtyřech, jednou ve třech, zvládají to dobře. Ve středu hřiště nás přečíslovali, Kalvach s Červem je nestačili dostupovat i tím, že měli svoje hráče, kteří byli nahoře jako Botose a Čavoše. Ve druhém poločase jsem šel k nim do středu a vyrovnalo se to.

Bylo pro vás těžké zvládnout tak náročný zápas fyzicky v tom nabitém programu, jaký máte?

Nevypadalo to, že bych nemohl. Cítím se dobře. Nemám sebemenší důvod, abych nechtěl hrát. Sil mám dost.

Na utkání jste cestovali letadlem. Pomohlo vám to hodně?

To ano. Místo, abychom sem jeli snad šest hodin autobusem, byli jsme tu za dvě a půl hodiny – hodinu jsme jeli na letiště do Prahy, čtyřicet minut letěli a půl hodiny trvala cesta na hotel. Vyplatilo se to. Zpátky letíme zase.