„Myslím si, že nehrozí, že Pavel odejde do začátku sezony, ona také začíná už v pátek. Takže to by se snad nic stát nemělo. Jak jsem již avizoval, jsme na jeho odchod připraveni. Budu samozřejmě strašně rád, když tady Pavel zůstane. Ale ve fotbale to tak někdy je, že nazraje čas, aby se hráči posouvali v kariérách dál,“ řekl Šádek.

„Pavel dosahuje druhou sezonu svého výkonnostního stropu, možná může jít ještě trochu dál. Ale je otázka, zda přijde nabídka. Myslím, že ani do začátku kvalifikace evropských pohárů Pavel neodejde,“ doplnil Šádek, jehož klub vstoupí příští úterý do 2. předkola Ligy mistrů.

O Šulcově možném přestupu se spekuluje delší dobu. O nejproduktivnějšího hráče minulé ligové sezony projevil zájem mistr ze Slavie, Viktoria ale již v průběhu jara vyloučila, že by do Edenu prodala další ze svých opor.

Šulc by s největší pravděpodobností zamířil do zahraničí, spekuluje se o zájmu klubů z Německa či Anglie. Západočeši nechtějí největší oporu prodat pod cenou, minimální sumou je 10 milionů eur (247 milionů korun). Šulcovi vyprší smlouva ve Viktorii za rok.

Adolf Šádek na tiskové konferenci Viktorie Plzeň před startem nové sezony.

„Stále platí nějaké gentlemanské dohody. S Pavlem máme podanou ruku, že buď odejde tak, aby z toho profitovali všichni zúčastnění, nebo prodlouží smlouvu v Plzni. Určitě neodejde po sezoně zadarmo,“ řekl Šádek.

Druhý tým minulé ligové sezony nechce oslabovat. Šádek vyloučil, že by vedle Šulce mohly Viktorii opustit ještě další opory. „Nikdo další neodejde. Nabídky nemusejí chodit, ony chodí, ale já vás ubezpečím, že chceme být silní. Chceme být připravení, takže si další zájemci na naše hráče budou muset asi počkat na jindy, na další přestupové období.“

Klub zatím neplánuje ani posílat některé hráče na hostování, například o ofenzivního záložníka Toma Slončíka má znovu zájem Hradec Králové.

„Já jsem to snad i říkal v kabině hráčům, že máme před sebou horké léto, náročný sled zápasů. V první řadě potřebujeme být konkurenceschopní, stabilní, připravení na start soutěží. Takže z našeho pohledu teď na odchod nikdo určitě není. Otevřená je situace u Pavla, žádný další hráč nepřestoupí,“ prohlásil Šádek.