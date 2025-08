Už jen zádrhel při zdravotní prohlídce by Šulce mohl připravit o přestup, který si vysnil.

Na slavnou adresu. Do soutěže, která by mu mohla sedět. Do půvabného města, plného tradičních restaurací, kterým se říká bouchony.

Olympique Lyon? To má zvuk!

Viktoria podle renomovaného deníku L’Equipe i dobře informovaného přestupového specialisty Fabrizia Romana vyinkasuje 7,5 milionu eur, s bonusy má suma narůst až na 10 milionů, což je v korunách 250 milionů. A přesně tuhle částku si klubový boss Adolf Šádek vysnil.

Dělá to ta Plzeň mazaně, že?

Netlačila na pilu. Nesnažila se Šulce prodat za každou cenu už po první povedené sezoně. Nechala ho vystoupat na úroveň, kdy se o něj zájemci začali přetahovat. A i když se pár týdnů psalo o tom, že nejblíž je Lazio Řím, nakonec ho docela nečekaně trumfl Lyon.

Trochu zaráží snad jen to, že peníze na Šulce našel zrovna tým, který ještě před měsícem mířil kvůli finančním trablům do druhé ligy.

Odvolací komise se sice nakonec nechala přesvědčit, aby trest zrušila, ale zároveň Lyonu vyměřila platový rámec a strop nastavila i u výdajů na přestupy. Ale ten z Česka zřejmě klapne už během víkendu.

V pátek navečer ještě Šulc na Instagramu nasdílel fotku s domácím mazlíčkem, kočkou Frantou, ale pište si, že brzy začnou přibývat jiné obrázky.

V bílo-modro-červeném dresu týmu, který na začátku tisíciletí drtil zbytek Francie: ligu vyhrál sedmkrát v řadě. Od roku 2008 na další titul čeká, zato hrál před pěti lety semifinále Ligy mistrů.

Co od něj čekat teď? V poslední sezoně skončil šestý, bude hrát Evropskou ligu, ale na přestupovém trhu se musel kvůli dluhové spirále chovat krajně opatrně. Tedy prodávat.

Do Manchesteru City pustil největší hvězdu, křídelníka Cherkiho, což vyneslo v přepočtu skoro 900 milionů korun. Fuč je brankářská jednička Perri, šikovný záložník Benrahma i nejslavnější jméno, velezkušený útočník Lacazette.

Vypadá to, že pro Olympique začíná nová éra a Šulc v ní může hrát zásadní roli. Bez ohledu na to, komu přejete, jistě uznáte, že v Česku byla radost se na něj dívat. Lehkonohostí, dravostí i prvním dotekem ohromoval od mládí, zato mu dlouho zoufale chyběly góly.

Plzeňský záložník Pavel Šulc obchází Matěje Hadaše z Olomouce.

Rozjel se znenadání, v posledních dvou sezonách, pod prohnaným plzeňským koučem Miroslavem Koubkem. Ten mu vymyslel pozici pod hrotem a musel si lebedit. První společný rok: 22 gólů a 8 asistencí ve všech soutěžích. Druhý? 20 tref, 15 gólových přihrávek.

Proto tolik zaráželo, že z ligy nefrnkl dřív. Zvlášť když se usadil i v reprezentaci.

Ačkoli to může znít přísně, zájemce mohl brzdit věk: Šulcovi bude v prosinci teprve pětadvacet, ale spousta klubů z top pěti soutěží cílí na ještě mladší. Víc zájemců ale asi odradila cenovka, kterou mu šéf Šádek nalepil na čelo.

Přitom stoper Robin Hranáč šel před rokem z Plzně do Hoffenheimu za podobnou cenu. Další obránce Martin Vitík si zase v létě plácl s Boloňou, odkud do Sparty putovalo dokonce 15 milionů eur.

Šulc vycítil, že coby ofenzivní eso by měl být žádanějším zbožím a dělal leccos pro to, aby se věci daly do pohybu. Neztrácel motivaci, naopak výkony stupňoval.

Také se rozešel s manažery z firmy Nehoda Sport a přešel k zahraniční agentuře Niagara Sports Company, která zastupuje třeba barcelonskou hvězdu Olma nebo střelce Moratu z Galatasaray Istanbul.

Teď to vypadá, že mu rázný tah vyšel. Angažmá snů je blizoučko.