Šulc: Kdybyste na hřišti proti Spartě měli umřít, tak umřete. Výhra je skvělá

Šulc, jedna z nejvýraznějších postav Plzně i nedělního souboje třetího s druhým, se i tak do statistik zapsal. Přihrávkou na jediný gól, který vstřelil Prince Adu.

Na středu hřiště se zbavil atakujícího Sadílka a poslal míč do pokutového území na Adua, který si s obránci poradil.

Po přestávce v největší šanci Plzně předal míč Jirkovi, který trefil tyč. To byla právě ta situace, o které třiadvacetiletý útočník mluvil. „Přišlo mi, že mi míč skákal a bylo lepší přihrát. Škoda, že to šlo do tyče.“

Litovat nakonec nemusel. „Výhra nad Spartou je vždycky skvělá.“

Ani to nevypadalo, že jste ve čtvrtek odehráli náročný pohárový zápas v Řecku. Museli jste si proti Spartě hrábnout na dno sil?

Program sice nejjednodušší není, ale když máte Spartu, tak na únavu nemyslíte, ta žádnou roli nehraje. Kdybyste na hřišti měli umřít, tak tam umřete. Jsem moc rád, že jsme to dotáhli.

Vy jste sprintoval i v nastavení. Kde berete síly?

Zvládám to dobře. Asi je to tím, že mě fotbal baví a daří se mi pomáhat mužstvu. Asi bych byl hloupý, kdybych řekl, že hrát nechci.

Šulc o střelci Princi Aduovi „Hraje výborně tělem, udrží spoustu míčů, je schopný se uvolnit přes protihráče. Dává góly, takže super.“

Trenér Koubek mluvil o nejlepším výkonu sezony. Cítíte to stejně? Hráli jste tak, jak jste chtěli?

Asi ano. Věděli jsme, že ve středu pole budeme mít převahu, že nás tam je o jednoho víc a budeme mít odražené míče. A že když budou rozehrávat, tak já se budu vytahovat k jednomu ze stoperů. Naše defenzíva nepustila Spartu do šance, takže super.

Pomohlo vám, že Spartu dobře znáte, že je její hra čitelná?

Oni nic nemění, to je pravda. Ale zase mají hodně hráčů a nevíte, kdo zrovna nastoupí. Jejich styl je stejný. Možná lehce změnili to, že křídelní desítky odskakují do středu a taky, že hrají víc balonů za obranu. My jsme věděli, že musíme využít nákopy, protože oni mají dobrý presink. Pak se nám dařilo sbírat druhé míče, po přestávce už to šlo hůř.

Bylo pro vás téma Spartu přeskočit v průběžné tabulce?

Trenér od rána vyvolával útok na druhou příčku, motivace byla velká. A taky jsme chtěli odskočit Baníku, který vyhrál.

Jste druzí, sedm bodů za Slavií. Budete ji nahánět, nebo je tak odskočená, že není šance?

Kdybychom nechtěli hrát o první místo, nemělo by to cenu. Abychom slávisty dohnali, nesmíme ztrácet a oni naopak musí. Uvidíme, jak to půjde. Budeme se snažit je nahánět. Teď jsme se odrazili s těžkým soupeřem.