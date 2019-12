Chtěl jsem trenérovi důvěru splatit gólem, litoval opavský Šulc

V Opavě je na hostování z Plzně. Zatím stihl odehrát patnáct utkání, ale na premiérový gól mezi elitou čeká. Přitom s Jabloncem byl už blízko, leč trefil tyč...



„Jo, jo. Smůla mě provází celý podzim. Proti Jablonci jsem dal i břevno, když jsme tady s nimi hráli pohár. Proti Zlínu taky. Už nevím, co mám dělat jinak.“

Je to odraz špatné koncovky celého mužstva, když jste dali pouhých devět branek?

Nevím. Ale asi ano. S klukama jsme si teď říkali, co jsme komu udělali, že tam ten gól nepadne. Vždyť soupeř dvakrát vykopával balon z prázdné branky. To je obrovská smůla. Přitom na tréninku furt střílíme. Padá nám to tam, ale přijde zápas, a nic.

Utkání s Jabloncem mělo velké tempo. To vám vyhovovalo?

Nevadilo mi. Na křídle, kam jsem se během utkání přesunul, to je ale trochu náročnější. Za stavu 1:1 jsme se však neměli nikam hrnout. Měli jsme trochu vydechnout a počkat si na nějaký brejk. Oni na něj čekali a podařil se jim.

Měli jste i hodně standardních situací včetně patnácti rohů. Proč jste se neprosadili ani z nich?

Ani nevím, jestli jsme po některé standardce měli nějakou střelu na branku. Asi ne. Dneska to nešlo.

Už jste říkal, že jste se během utkání přesunul ze středu na kraj zálohy. Jak vám to tam vyhovuje?

Když už je zápas v nějakém tempu, není ani poznat, jestli hraju uprostřed, nebo na lajně. Akorát musím na kraji více myslet na obranu. V tom středu to mám volnější. Ale změna mi nevadí. V pohodě.

Překvapilo vás, že jste se poprvé pod trenérem Balcárkem dostal do základu?

Dozvěděl jsem se to až den před utkáním, když jsme trénovali standardky. Chtěl jsem mu důvěru splatit gólem... Nedal jsem ho.

Souhrn 19. kola fotbalové ligy

Trenér říkal, že vás musel nejprve poznat, protože když k týmu přišel, byl jste s reprezentací.

Jo, jo, bylo mi to jasné. Hned jak jsem přijel, jsme se o tom bavili. Řekl jsem mu, že to chápu, a dělal jsem vše pro to, abych se do základní sestavy vrátil. Vyšlo to.

Je pro opavské mužstvo povzbuzení, že jste z minulých tří zápasů s týmy z první šestky uhráli čtyři body a obstáli jste i herně?

Důležité je, že už nejsme poslední. Ale jedeme dál. Sezona bude ještě dlouhá.

Vaše hostování je do konce sezony, anebo hrozí, že se v zimě vrátíte do Plzně?

Mám tu být až do konce sezony. Jestli se něco změní, to nevím. Zatím jsem nic neslyšel.

Jak hodnotíte své dosavadní působení v Opavě?

Mohl bych mít nějaký bod, nějaké číslo. To mi chybí. Kdybych dal nějaký gól, tak bychom i jako tým měli více bodů...