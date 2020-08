Nebojíme se nikoho, ani Slavie, hlásí budějovický navrátilec Šulc

Je mu teprve 19 let, přesto už si zvládl vybudovat pevné místo v základní sestavě fotbalistů českobudějovického Dynama. Ofenzivní záložník Pavel Šulc se po úspěšné jarní štaci na jihu Čech vrátil na start přípravy do mateřské Viktorie Plzeň. Strávil s ní i soustředění, ale v nabitém kádru Západočechů by tolik šancí nedostával. Když měl rodák z Karlových Varů jít na hostování, volba byla jasná.