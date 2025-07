„Sparta byla Sparta, nelituju toho. Bylo to něco za něco, za všechno se musí platit. Jsem spíš naštvaný na to hloupé pravidlo,“ vzpomíná bývalý útočník na rok 1975, kdy jako hvězda prvoligových Teplic a člen národního týmu kývl Spartě, která poprvé a naposledy ve své historii z nejvyšší soutěže sestoupila.

Do zlatého Bělehradu si tím dveře zavřel, i tak se jeho kariéra leskne. Zahrál si na olympiádě v Mexiku, na slavném stadionu Maracaná proti Brazílii nebo na Camp Nou s Barcelonou. Čtyřikrát se dostal do elitní jedenáctky v anketě Fotbalista roku, za Teplice v první československé lize nasázel 70 gólů, což z něj dělá klubovou legendu. Jeho angažmá tam přitom odstartovalo dramaticky. „Poslali pro mě šestsetrojku s řidičem, on usnul a v Terezíně obrátil auto na střechu. Podruhé jsem se narodil,“ oklepe se čerstvý osmdesátník.

V paměti má i veselejší zážitky ze své teplické éry. Třeba jak pařil s hokejovým bohémem Ivanem Hlinkou a jeho spoluhráči na hotelovém pokoji v době světového šampionátu v Praze, nebo jak ho naháněli esenbáci, když se po Teplicích proháněl v renaultu z Tuzexu.

Jak se cítíte jako osmdesátník?

Až na ty nohy dobře. Kolena mám pryč, kotníky taky. Je to z fotbalu, pořádně jsem to nedoléčil. Měl bych jít na operaci, ale abych strávil konec života v nemocnici, to se mi nechce. Radši zajdu na ryby, mám chatu na Plzeňsku. Snažím se chodit, jezdím hodně na kole, to mi pomáhá. Kdyby mi někdo ve třiceti řekl, že si v osmdesáti ještě sednu na kolo, asi bych mu nevěřil.