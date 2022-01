Šéf Šedlbauer: Když o něco jde, Teplicím to nejde. Baráže bych se bál

Do jara, které jim začne důležitou sobotní domácí bitvou s Bohemians Praha 1905, vstupují z předposlední, tedy barážové pozice. Jsou šest bodů nad přímým sestupem i pod přímou záchranou.

Bojíte se baráže?

Myslím, že asi zůstaneme ve skupině, která bude hrát nadstavbu o záchranu. A já věřím, že baráži se vyhneme, měl bych z ní veliké obavy. Už můj předchůdce Franta Hrdlička mi říkal: Jak o něco opravdu jde, tak jim to nejde. To už je dlouhodobý teplický problém.

Posily Teplic pro ligové jaro Mohamed Tijani (24 let)

188 cm vysoký stoper z Pobřeží slonoviny, který v mládeži působil ve španělském Rayo Vallecano, je v Česku od jara 2018. Přes Vyškov a Jihlavu se dostal do Slavie, pak hostoval v Liberci, než se zranil. V české lize má 10 startů. „Věřím ve velké herní vytížení, díky kterému se brzy dostanu do původní formy.“ Filip Mucha (29 let)

Zkušený brankář z Prostějova patřil k druholigové špičce, teď poprvé dostává šanci mezi elitou. Bratr tenistky Karolíny Muchové a syn bývalého olomouckého hráče Josefa Muchy působil i ve Frýdku-Místku, HFK Olomouc nebo Kroměříži. „Já zrál později a doufám, že o to déle vydržím. Těším se. I když druhá liga je taky profi, tohle je úplně jiný level.“ Filip Žák (26 let)

Z Prostějova si trenér Jiří Jarošík, který tam působil, přivedl kromě brankáře i útočníka. Na podzim dal ve 2. lize šest branek, dřív je sázel v Blansku. „Jsem hodně pracovitý, hodně do náběhu, ale hlavní jsou góly. A já myslím, že je dávat umím.“



Dejan Boljević (31 let)

Levonohý obránce z Černé Hory na levou stranu. Přišel z arménského Alaškertu Yerevan, je mistrem Arménie, Černé Hory a Malty. Testy Václav Prošek (Ústí), o jeho angažmá se teprve rozhodne Odchody

Jan Rezek (zpět do B-týmu), Martin Chlumecký, Amado Diallo (oba ukončení smlouvy), Denis Laňka (odstaven kvůli podezření z úplatků z doby Vyšehradu), David Černý a Josef Švanda (hostování Ústí), Matěj Radosta (hostování Varnsdorf)

Proč?

Roli by mohla hrát euforie. Už Pardubice nebo Hradec Králové prokázaly nadšení, které jim vytočilo výkon někam jinam než normálně. Po prohraném zápase s Hradcem mi říkal tohle náš bývalý trenér pan Hejkal: Samozřejmě, vy máte daleko lepší fotbalisty než my. Ale u vás už jsou někteří, kteří si říkají, tahle tráva není dost zelená, míč není dost kulatý. Zato moji jsou naprosto šťastní, že jsou v 1. lize, září jim oči a chtějí se rvát o každý balon. Tak to je. Samozřejmě jim to nevydrží věčně, taky to z nich vyprchá a dostane se to do normálního průměru, který máme my.

Takže radši utéct baráži.

Rozhodně. Měl bych obavu, že by v ní mohlo být mužstvo, které by se rvalo daleko víc, než bychom byli schopní vyhecovat my náš tým.

Na druhou stranu, nový kouč Jiří Jarošík by to zvládnout mohl?

On je člověk, který má dobrý vztah k mužstvu i s hráči. Vypadá to tak. Je jim věkově blíž než nějací matadoři. I hráči ho vnímají trošku jinak, je hodně týmový, hodně se s nimi baví, což je dobře. Já víceméně vždycky chválil trenéra, každý se nějak choval, pan Hejkal byl taky vynikající člověk. Myslím, že u nás to neřeší výměna trenéra, ale schopnost dobře složit mužstvo a dobře ho namotivovat. Chci věřit, že pan Jarošík je ten, kdo to dokáže.

Jak vůbec hodnotíte podzim?

Výsledkově velice špatně. Určitá naděje jsou poslední zápasy, tedy ten s Mladou Boleslaví jsem neviděl, byl jsem v Americe. Ale výhra v Jablonci je velice cenná, i když taky na tom není nejlíp. Herně se mužstvo v závěru podzimu nechovalo špatně. Ani na jeho začátku: v Českých Budějovicích i Olomouci jsme hráli hezký fotbal, ale prohráli jsme. Věřím, že se to bude někam posouvat.

V létě jste se divil, že novináři a sázkovky pasují Teplice na sestup. Už jim dáváte za pravdu?

No jo, bohužel měli víc pravdy, než byla moje naděje. To se stává. Chci pevně věřit, a nakonec i musím, že záchranu uhrajeme. Ano, tahle fáze teplického fotbalu je velice mizerná a mrzí mě, že za mé éry. Ale chci věřit, že se dostaneme zpátky na místa, kam patříme. I když pochopitelně shánění peněz je čím dál obtížnější. Netýká se to jen teplického klubu, ovšem naše náklady jsou vysoké kvůli ohromnému stadionu, který musíme držet při životě.

S majitelem AGC jste vyjednal navýšení rozpočtu na předkoronavirové časy. Kdy se to projeví?

V tomhle roce. Škoda, že ne už v zimě, ale zaplaťpánbůh za to, že díky dobrým vztahům došlo k narovnání rozpočtu na bývalou výši. Myslím, že k tomu přispěly i naše postoje vůči špíně v českém fotbalu. Firma taky nemá výsledky, na které je zvyklá, takže mi dalo dost práce na Stínadla šéfy AGC dostat a ještě je přesvědčovat. Nakonec se to podařilo, což oceňuji.

Bude stačit zimní posílení?

Víte, mně se líbí, co říká trenér Jarošík: Já potřebuju hráče, kteří se budou rvát, ne hvězdy, které budou říkat, tohle a tamto mi chybí. Vidíte, jak to dělá dlouhodobě Liberec. Vždycky svůj tým rozebere a zase zázračným způsobem složí a hrají dobře. Pokud se tohle podaří i panu Jarošíkovi, budu jedině rád.

Léta jste tepali i do mocného místopředsedy asociace Romana Berbra. Když jeho praktiky praskly, dýchá se Teplicím líp?

Cítím posun k férovosti. My nemáme k rozhodčím připomínky, neslyším je z klubu ani od hráčů, ale kupodivu se nedaří. Což souvisí asi s kvalitou, co máme. Samozřejmě, když dlouho proti nám stáli rozhodčí a poškozovali nás, mohlo se to na psychice týmu podepsat. I na tom, že jsme se vytratili ze středu tabulky, i když tím naše výsledky neomlouvám.

Vrátí se zase lepší časy?

Určitě! O tom jsem přesvědčený. Nejde, aby Teplice zmizely z fotbalového světa téhle republiky. To by bylo neštěstí.