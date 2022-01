Teplický šéf o kauze Šváb: Pokud se prokáže provinění, trestejte i Slavii

Jste v reálném životě hrdina?

Kdyby někomu ubližovali, třeba dámě v nouzi, snažil bych se pomoct. I do temného lesa bych šel. Ale superhrdina nejsem.

Ve fotbale za hrdinu jste. Jaké to je, když vás vyzdvihují?

Cítím zadostiučinění, dobrý pocit, že jsme měli pravdu. Ale z toho, co vyplouvá na povrch, se normální člověk radovat nemůže. Dlouho jsme byli dost poškozováni, i když to z odposlechů zatím přímo nevyplývá, ale už jsou signály, že to jde do 1. ligy. Pochopitelně, když jsem se já opřel docela tvrdě do Berbra (bývalého místopředsedy svazu) v novinách, je jasné, že to asi nenechal bez odezvy. Je to tedy moje spekulace, nic v ruce nemám. Nakonec mi to říkali lidi z dnešního vedení fotbalu. Což mělo nějaký vliv na to, že jsme se vytratili ze středu tabulky. Čímž naše výkony neomlouvám.