Kde se vzal zázrak Hložek? Co bude se Schickem? Agent Paska odpovídá

Teď už to můžeme říct, jmenuje se Adam Hložek.

Tehdy mu ještě nebylo patnáct, takže nemohl mít svého manažera. Dnes je kometou fotbalové ligy, historicky nejmladším střelcem a prakticky jediným sparťanem, který v nevlídné době vyniká. A to mu v létě bude teprve sedmnáct.

Co z Hložka vyroste? Nový Rosický?

Podívejte, to jsou dva rozdílné typy. Vyloženě different. Jeden záložník, druhý útočník. Jeden útlý, druhý fyzicky nadupaný. Hložek je válečník, který měří 185 centimetrů, ramena a silná stehna. Co mají ve svém věku společného, je obrovský potenciál.

Taky perfektní rodinné zázemí, staršího bráchu a profesionální smlouvu ve Spartě.

Adamův vývoj musíme pohlídat, kritické roky ještě přijdou, nějaké výkyvy určitě nastanou. Ale je pravda, že předpoklady má veliké.

Jak velké?

Troufám si říct, že tu roste hráč světového formátu. Když mu bylo dvanáct, řekl jsem panu Křetínskému, majiteli Sparty: Jeho brácha Daniel je vynikající, toho vám doporučuju, ale mladšího Hložka musíte mít určitě. V nadsázce jsem dodal: To je hráč pro Real a Barcelonu.

Starší bratr o velký fotbal přišel kvůli sérii zranění, což je další paralela s Rosickými. Staršího Jirku odjakživa limitovaly úrazy, zatímco mladší Tomáš vystřelil jako raketa.

Víte, já bych Adama nerad přechválil, je příliš mladý a musíme postupovat rozumně. Navíc je to společná cesta s klubem a s rodinou. Ten trojúhelník musí fungovat.

Adam Hložek se předvedl v březnovém duelu proti Plzni, kdy skóroval.

Zrovna u Hložka trojúhelník funguje?

Víme, kudy jít a kam chceme dojít. Určitě ne do zahraničních akademií, kde kluci dostanou dorosteneckou smlouvu. Naše cesta je česká. Adam už dva roky působí v dospělém fotbale, ve kterém se sportovní linie potkává s ekonomickou. Za tím já jdu tvrdě jako lokomotiva, jako buldozer. V zájmu samotného hráče, v zájmu svém a zároveň u toho velmi respektuju názor klubu.

Ale dupnul jste si, že?

Když jsem viděl, že Adam není ve sparťanské sedmnáctce dostatečně využitý a nic ho nenutí k nejvyššímu výkonu, protože ostatní fyzicky i herně převyšuje, požádal jsem na Strahově o schůzku se sportovním vedením mládeže. Řekl jsem: Podívejte se, talent se musí posouvat, takže ho musíte donutit, aby pracoval víc. Dejte ho výš!

A?

Jedině Jaroslav Hřebík, ředitel sparťanské akademie, to odkýval: Pan Paska má pravdu, posuneme ho výš. Viděl, že Adamův fyzický fond, který má od přírody, ho předurčuje, aby mohl přeskakovat věkové kategorie. A já k tomu troufale dodal: Když ho necháte hrát pět zápasů za áčko, už ho nedostanete ze sestavy.

Což se potvrdilo.

Ale pořád je před námi dlouhá cesta.

Třeba Tomáš Rosický prakticky přeskočil reprezentační jednadvacítku. Zahrál si v ní dvakrát a šel rovnou do áčka.

Což se klidně může stát znovu. Nezáleží přece na věku, ale na výkonech.

Není pro Hložka smůla, že se Sparta trápí?

Zrovna jsem to chtěl říct. Místo toho, aby zapadl do mozaiky, která funguje, tak to v posledních týdnech skoro vypadá, že Spartu táhne. A na to je vážně brzo.

„Panu Křetínskému jsem řekl: Mladšího Hložka musíte mít určitě. A v nadsázce jsem dodal, že to je hráč pro Real a Barcelonu. Tvrdím, že by se žádný hráč neměl fixovat na jednoho trenéra, ale na jeden klub. Trenéři se mění, kluby zůstávají.“

Fanoušci Sparty trnou, že brzy zmizí.

Čas na velký přestup určitě přijde, ale teď ne. Naopak se připravuje nová smlouva.

Bude díky ní šestnáctiletý kluk milionářem?

Zůstaňme na zemi. Tady přece nejde o peníze, ale o správný vývoj velmi mladého hráče, který má velký talent.

Talent, po kterém prahnou velkokluby. Ozval se Liverpool, taky Manchester City, Bayern.

Upřímně, ty velké nabídky jen ruší naši cestu, takže všechny končí u mě. Dál se nedostanou. Až bude Adam připravený, vyletí do světa. Teď ne. Než jako patnáctiletý podepsal první smlouvu se Spartou, skauti z celé Evropy na něj vyvíjeli enormní tlak: Pojď k nám! Uděláme z tebe hvězdu! Ono není snadné odříct Arsenal nebo Bayern. Hlavně rodiče museli uvěřit mým argumentům: Zatímco v cizině Adam zůstane v juniorech a pak půjde hostovat do nižších soutěží, aby se otrkal, ve Spartě bude hrát ligu jako šestnáctiletý.

Takových talentů jste zastupoval hodně. Namátkou Rosický, Baroš, Šmicer, Berger, Polák.

A zůstali jsme spolu od začátku do konce. Patnáct dvacet let, někdy i víc. Němci tomu říkají Langlauf, běh na dlouhou trať. Zakládám si na oboustranné důvěře. Jsem prostě stará dobrá škola.

Kam tím míříte?

Že se doba změnila. Dneska vám dokážou sestříhat tak fantastická videa, že byste i o těch hráčích řekli: Z něj může vyrůst nový Messi! To je jako v Hollywoodu. Obrázky klamou, realita ne. Já ty kluky musím vidět na hřišti. Klidně v dešti, v mrazu. Postavím se za zábradlí, v jedné ruce deštník, ve druhé párek z bufetu a koukám, co skutečně umějí Hložek, Baroš, Berger nebo Rosický.

Ale mluvil jste o vztazích.

Ano, protože takhle všechno začíná. Kontaktem. Instinktem. Důvěrou. Úspěch se nedostaví hned a zadarmo, je to dlouhý proces, který mě nepřestává naplňovat.

A já myslel, že pomalu zvolníte.

Vůbec ne, naopak přemýšlím, že do agentury ISM vstoupí nový partner, abychom ještě posílili pozice. Napadá mě přirovnání s Berniem Ecclestonem, kterého předloni po čtyřiceti letech vystrčili z formule 1. Dodneška je kvůli tomu naštvaný a kritizuje, že za jeho časů se formuli dařilo líp.

Znáte se?

Když v září 2007 koupil Queens Park Rangers, dvakrát jsme spolu jednali. Zajímal ho mladinký Tomáš Pekhart, který tehdy kopal za Tottenham. Poznal jsem, že Ecclestone je tvrdý hráč, který nikdy nespí na vavřínech. Mám podobnou náturu.

Takže nehrozí, že byste zavřel svou kancelář a stal se z vás rentiér?

To můžu udělat kdykoli, ale nechce se mi. Chyběl by mi adrenalin. Chyběla by mi náplň života. Neviděl bych výsledky svojí práce. Jakmile něco začnu, chci to dotáhnout do konce. A pak se objeví nový hráč a jedu znovu. Jako perpetuum mobile.

Předpokládám, že vás brzy čeká cesta do Říma kvůli budoucnosti útočníka Patrika Schicka.

Musím se vám přiznat, že v Římě jsem byl už minulý týden. Změnil se tam trenér, sportovní manažer, ale pro nás se nemění nic. Rozhodující bude příští sezona. Jen na samotném Patrikovi záleží, jestli prorazí a splní obrovské předpoklady, které má. Mentálně odolný je, je to osobnost, jen potřebuje víc agresivity a gólů.

V aktuální sezoně vstřelil jen tři a v základní sestavě hrál patnáctkrát. O víkendu nehrál ani minutu. Nejste z toho rozmrzelý?

Absolutně ne. Podívejte se, s jakou konkurencí bojuje. Džeko, Perotti, El Shaarawy, Pastore, Kluivert. Samozřejmě bychom byli daleko spokojenější, kdyby těch gólů bylo deset, ale co není, může být. Patrikovi je pořád jen třiadvacet.

Patrik Schick z AS Řím slaví gól proti Empoli.

AS Řím převzal trenérský lišák Claudio Ranieri a minulý týden řekl, že ze Schicka bude šampion. Je tedy v dobrých rukou?

Já tvrdím, že by se žádný hráč neměl fixovat na jednoho trenéra, ale na jeden klub. Trenéři se mění, kluby zůstávají. Svým hráčům opakuju: Nestěžuj si a makej! Když budeš nejlepší, hraješ, ať je trenérem kdokoli.

Tak to zkusím jinak: Schickovi byste letní přesun nedoporučoval?

Ne. Už se toho ve velkém fotbale hodně naučil, je v klubu na nejvyšší úrovni a já tvrdím, že příští sezona bude zkouškou z vysoké školy fotbalu.

Velká zkouška nejspíš čeká i Tomáše Součka, hrdinu současné Slavie. Už máte vymyšleno, kam přestoupí?

Je potřeba najít klub, který je ekonomicky velmi silný, protože požadovaná cena...

Deset milionů eur.

Jediným dražším přestupem z české ligy byl Tomáš Rosický, když šel do Dortmundu. Ani za Dočkala nebo Schicka s bonusy nedostala Sparta tolik, co žádá Slavia za Součka.

Je reálné, aby takový balík dostala?

Laťka je extrémně vysoká, zvlášť pro záložníka. Uvidíme. Hledáme solventní klub z pěti největších soutěží. Tomáš je charakterní kluk a věřím, že je připravený ten krok udělat.

Tomáš Souček ze Slavie slaví svůj zásah v derby se Spartou.

Byl by to obchodní majstrštyk?

Ten snad teprve přijde, ne?

Máte další eso v rukávu?

Dvě. Jedno je ročník 2002, technický záložník z Brna. Druhé kope ve Spartě, ročník 2003. Vysoký záložník a levák. Je nádhera se na něj dívat. Jim věřím, že budou top.

Zato legendární Milan Baroš pomalu končí. Nebo ne? V říjnu mu bude osmatřicet.

A víte, že mi nedávno přiznal, že by chtěl hrát ještě rok. Když bude zdravý, proč ne.

Divíte se mu?

Ne. Proč? Co by dělal? Seděl doma na zahradě a krmil vrabce? Fotbal je jeho život, jeho vášeň. Kdekoli Milan hrál, tam ho uznávali. A pro Baník, což je jeho srdcová záležitost, to platí tuplem. Vzpomínám, že když jsem ho chtěl pozlobit, říkal jsem mu: Bary, ty půjdeš do Sparty!

Což bylo ve hře, že?

Jednou ano. Měl jsem v hlavě, že by to mohl zkusit, když se před pěti lety vracel z Turecka. Jenže Milan nesvolil: Já patřím do Baníku.

Když už jsme u těch legend, jedna zrovna řeší svízelnou situaci ve Spartě. Myslíte, že funkce sportovního ředitele se k Tomáši Rosickému hodí?

Určitě měl špičkové učitele. Matthiase Sammera s Michaelem Zorkem v Dortmundu a Arsena Wengera v Arsenalu. To jsou mistři mezi manažery. Tomáš je ohromně vnímavý a nejde do toho hrrr, takže se dá očekávat, že může odvádět vynikající práci.

Zatím musel ve čtvrtek odvolat trenéra Ščasného.

Když v nové roli začínáte, zažijete nejen úspěchy, ale taky zklamání a nepříjemnosti. Takové zkušenosti člověka formují. Já věřím, že jakmile poroste Tomášova moc, poroste i Sparta.

Jako přímá úměra?

S mocí ještě souvisí peníze. Když je máte, můžete svoje plány realizovat. Tomáše nečeká snadná cesta. Odhaduju, že ještě rok dva bude trvat, než poskládá mužstvo, které bude hrát o titul.

Kdo vyhraje titul letos? První je Slavia, druhá Plzeň ztrácí čtyři body.

Vidím to šedesát ku čtyřiceti. Pro Slavii.