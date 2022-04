Novák po sezoně uzavře kariéru. Víc zápasů za Budějovice odehrál jen Fujdiar

Defenzivního univerzála nezdobí bohatý výčet zahraničních angažmá, reprezentační starty ani dvouciferné sbírky vstřelených branek. I přesto se mezi klubové legendy řadit může. Vždyť v Dynamu odehrál v ligových soutěžích 249 utkání. V historickém pořadí jsou za ním takové ikony jako Martin Vozábal, Jiří Povišer, Karel Vácha nebo současný kouč David Horejš. Lídra pořadí Ladislava Fujdiara a jeho 275 startů ale Novák nedožene. „Bylo by hezké to zaokrouhlit na 250,“ usmívá se.

K tomu by vytáhlý blonďák potřeboval naskočit do zítřejší odvety ve skupině o umístění, v níž budou Budějovičtí od 16 hodin v Mladé Boleslavi dohánět jednogólové manko z úvodního duelu. „Nejsme s trenérem na ničem domluvení. Do poslední minuty se může hrát o postup, takže bych ani nechtěl, aby mě tam dával jen kvůli rozlučce. Třeba už byla, možná bude,“ hlásí.

Jihočeši za celou sezonu nevyhráli venku jediný zápas. Pokud tuto bilanci nezlomí, sezona pro ně skončí. I Pavel Novák si uvědomuje, že se možná chystá na poslední utkání ve své profesionální kariéře. „Třeba tímhle víkendem ukončím můj dvanáctiletý příběh,“ hlesne.

Když hovoří o závěru velké životní etapy, z jeho hlasu zní klid a částečně i úleva. Odpovědi však občas hledá ztěžka. A podobně jako většina končících sportovců přiznává, jak rychle kariéra utekla.

„Není lehké opustit fotbalový život. Žil jsem v něm odmalička, nic jiného prakticky neznal. Z loučení jsem naměkko. Ale taky vím, co od života čekám, takže z toho zase úplně rozklepaný nejsem,“ popisuje.

Samotné rozhodnutí po tak dlouhé době nebylo lehké. V hlavě 32letého zadáka se formovalo delší dobu. „Přemýšlel jsem o tom už od léta minulého roku, kdy jsem měl jít na hostování do Táborska. Z toho ale sešlo. Pomalu jsem řešil, jaké možnosti v životě mám. Nevylučoval jsem, že bych ještě rok hrál. Nakonec byla nabídka práce stále aktuálnější, což mi pomohlo při rozhodování,“ objasňuje.

Definitivně rozmýšlení rozsekl zhruba před dvěma měsíci. Po osmi letech končí i s trénováním malých fotbalistů v klubové akademii. Minimálně na rok si chce od fotbalu v Budějovicích odpočinout. Pak má s majitelem Vladimírem Koubkem a šéfem akademie Petrem Benátem dohodu, že se potkají a zváží Novákovo případné zapojení. „Teď jsem toho přesycený. Situace kolem Dynama v této sezoně nebyla jednoduchá. Za ty roky si uděláte hodně kamarádů, kteří do vás pak hustí informace ze všech stran. Už i na mě toho bylo dost,“ přiznává.

Rodák z Jindřichova Hradce působí v Dynamu už od mládeže. Takových hráčů v kabině A týmu moc není. Navíc je to srdcař, a tak mu nebyly lhostejné ani věci kolem klubu. A že jich letos bylo. „Taky to mělo na rozhodnutí svůj podíl. Jak jsem tady dlouho, tak do věcí vidím víc a víc. Fotbal mi to v posledním roce ztěžovalo a nebylo to příjemné. Ale to je život,“ bilancuje.

V aktuálním ročníku odehrál čtrnáct utkání, na značnou část sezony ho vyřadilo zranění. Své si uhrál, ale od trenéra dostával stále méně prostoru. „Zranění mi ukázalo, že se dají dělat i jiné věci mimo fotbal. Měl jsem volné víkendy, s rodinou jsme se doma na vesnici mohli věnovat dalším aktivitám,“ potvrzuje.

Po konci v první lize neplánoval zamířit třeba do nižších soutěží. „Martin Vozábal (generální ředitel Táborska, pozn. red.) mi psal, že by byl rád, kdybych šel k nim. Ale přijde mi, že je to jen oddalování konce. Druhou ligu bych mohl pár let ještě hrát, ale už bych třeba neměl tuhle pracovní nabídku,“ uvažuje.

Fotbal však bude hrát dál. Na sezonu nebo dvě se chystá za hranice, do Rakouska, pak se možná vrátí do Česka. „Kustod Radek Procházka mě tahá do Nové Vsi. Prý to nemám daleko,“ směje se.

Jinak ale většímu přemlouvání odolávat nemusel. „Nikdo to dlouho nevěděl. Řešil jsem to hlavně v rodině. Až minulý týden jsem se domluvil s panem majitelem, že končím. Pak už se o tom začalo víc mluvit,“ tvrdí.

V nejvyšší soutěži odehrál s pětkou na zádech 131 duelů, v nichž vstřelil dvě branky. V Dynamu zažil dva postupy i dva sestupy. „Snažil jsem se užívat každý moment, každý zápas. Na hřišti i mimo něj. Vzpomínat budu na hodně momentů – debut, první gól v lize, ale i skvělá utkání před plným stadionem nebo postupy. Při nich má člověk euforii, ale je mnohem těžší pak mít roli v nejvyšší soutěži. Liga je liga,“ srovnává.

S kariérou je Novák spokojený. Strávil ji s výjimkou krátkého hostování v Táboře v jednom klubu. Zatímco trenéři si ho cenili pro jeho obětavost a univerzálnost, fanoušci k němu občas byli kritičtí. „Osobně jsem měl lepší i horší zápasy, to víme všichni. Nikdo nehraje schválně špatně. To veřejnost těžko chápe. Ale já jsem spokojený, že jsem mohl být v Dynamu tak dlouho. Vůbec nelituji, že jsem se nikdy nepodíval jinam,“ zdůrazňuje.

Až kariéru brzy opravdu uzavře, rozloučí se a vrhne se do nové životní etapy. „Bude to úplně mimo fotbal. Konkrétní nebudu, musím si ještě udělat odborné zkoušky,“ tají.