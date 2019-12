Je to čest, těší Nováka po 200. zápase za České Budějovice

Věděl jste, že vás čeká jubilejní 200. zápas v českobudějovickém dresu?

Vůbec ne. V týdnu za mnou přišel marketingový manažer Radek Papáček s tím, že by mi klub předal před začátkem utkání s Příbramí pamětní dres. Mile mě to překvapilo.

Pořadí startů v Dynamu vede Ladislav Fujdiar s 275 zápasy, následují Martin Vozábal, Jiří Povišer, Karel Vácha, Roman Lengyel a David Horejš. Samé klubové legendy.

Poprvé jsem tu tabulku viděl po zápase, kdy mi ji ukazoval Zdeněk Křížek. Je to pro mě velká čest být mezi osobnostmi Dynama.

Nevedete si osobní statistiky?

Ne. Statistiky jsou pěkná věc, ale důležité jsou výkony na hřišti. Ve fotbale musíte každý týden potvrzovat, že jste v týmu právem.

Jako mužstvo jste znovu potvrdili, že se vám v poslední době daří. K výhře nad Příbramí jste dokráčeli poměrně klidně.

Věděli jsme, co chceme hrát. Soupeři jsme dovolili jen pár náznaků šancí, které pochytal brankář Jarda Drobný. Pokud by Lukáš Havel proměnil penaltu, dohrával by se zbytek zápasu exhibičně. Chtěli jsme se s diváky rozloučit vítězně, protože končící rok byl velmi úspěšný.

Na závěr podzimu vás čeká zápas se Slavií, nejtěžším možným soupeřem v české lize. Pokusíte se překvapit favorita?

Slavia je úplně někde jinde než zbytek české ligy. Myslím si, že to potvrzuje v každém zápase v naší lize i v Lize mistrů. Sice letos ještě neprohrála, ale proč bychom ji nemohli zaskočit my? Je to pro ně také poslední zápas, třeba už budou v hlavách na dovolené.

Sledovali jste poslední zápas Slavie v základní skupině Ligy mistrů, kdy prohráli 1:2 v Dortmundu?

Koukali jsme, byl to fofr. Hrají v obrovském tempu. Ale teď to bude „jenom“ liga, přepnout hlavu z Ligy mistrů musí být také těžké. Nemyslím si, že by nás podcenili. Podle mě je jim jedno, jestli hrají s Karvinou, nebo s námi.

Právě Karviná zkusila před dvěma týdny v Edenu poctivě bránit, dlouho držela bezbrankový stav, ale nakonec odjela s porážkou 0:2. Má vůbec šanci totální defenziva?

Nemyslím si. Ale hlavně to není náš styl hry. My se snažíme celý rok hrát aktivně a útočně, ať je to se Spartou, Slavií, nebo Příbramí. Zalézt a čekat na smrt je nesmysl. To je lepší zkusit překvapit.

V Edenu nemůže kvůli čtyřem žlutým kartám nastoupit kapitán Tomáš Sivok. Jednou z variant je, že byste se vrátil do středu obrany. Bral byste to, nebo se vám kraj obrany zalíbil?

Na stoperu jsem hrál celý život, takže bych to zvládl. Důležité je, aby to prospělo týmu. Věřím, že Tomáše nahradíme a na Slavii uspějeme.

Aktuálně s týmem netrénujete kvůli zdravotním problémům. Co vás limituje?

Už před zápasem v Jablonci jsem si podvrtl koleno. Po odehraném utkání jsem za celý týden před Příbramí absolvoval jediný trénink den před zápasem. Ležel jsem u masérů na stole, pak se k tomu přidala ještě střevní chřipka. Snad bude koleno v pořádku a poslední zápas podzimu zvládnu. V létě jsme měli minimum odpočinku a drobné bolístky se pak nasčítají.