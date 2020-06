Za léta bez gólu jsem docela ušetřil, smál se budějovický obránce Novák

Českobudějovický obránce se totiž ve svém 90. utkání v nejvyšší soutěži dočkal premiérové branky v první lize. Ve 30 letech. „Střelec ze mě nikdy nebude. Spíš si držím průměr gól na sezonu, což jsem letos zase splnil,“ usmívá se.

„Je to moje pátá sezona v první lize a konečně jsem se dočkal gólu. Bylo to celkem dlouhé, ale stálo to za to. Šancí jsem měl už několik, konečně to tam padlo,“ tvrdí Novák, který dříve ve druhé nejvyšší soutěži skóroval celkem čtyřikrát.

Jediný gólový moment hostů v prvním utkání semifinále o Evropu přišel ve 14. minutě, kdy Karol Mészáros dokázal nacentrovat z pravé strany, Novák přeskočil bránícího Antonína Křapku a přesnou hlavičkou otevřel skóre. „Na levé straně bylo volno. Tušil jsem, že Karol bude centrovat a Křapka o mně ani nevěděl. Měl jsem výhodu dvou kroků navíc, které jsem udělal proti míči. Naštěstí jsem pak balon trefil dobře,“ popisuje.

Hned po zakončení ale budějovický obránce v branku příliš nevěřil. „Věděl jsem, že na střelu brankář nedosáhne. Ale z mého pohledu mi přišlo, že míč letí přímo na tyčku, a říkal jsem si, že se to odrazí zase ven. Nakonec to ale vyšlo dobře,“ raduje se.

Spoluhráči Novákovi gratulovali k prvnímu ligovému gólu už na hřišti. „Kluci to hned komentovali. Až mě překvapilo, kolik jich to vědělo,“ uvádí.

Návrat po čtyřzápasové pauze

Trefa neunikla ani pokladníkovi kabiny. „Ivo Táborský už se hlásil a něco bude chtít. Ale s tím se počítá. Za dlouhé roky bez gólu v lize jsem docela ušetřil,“ směje se.

Českobudějovický odchovanec navíc brankou ozdobil svůj návrat do sestavy po čtyřech utkáních. „Bylo to těžké období. Zápasy šly v rychlém sledu, ani se moc netrénovalo. Byl jsem zklamaný a štvalo mě to. Nedostával jsem se ani do nominací k utkáním a nakonec jsem skončil v béčku,“ vysvětluje.

Pro Nováka šlo o druhý podobný obrat v sezoně. Na podzim právě po duelu v Mladé Boleslavi na dva zápasy vypadl ze sestavy, nastoupil i za B tým. Pak se přesunul ze středu obrany na její levý kraj a chytil formu, stejně jako celý tým. „Také o tom první liga je. Kádr je plný kvalitních fotbalistů. Na mém postu jsme se teď střídali s Jirkou Kladrubským a on taky v průběhu sezony několikrát zůstal na tribuně. Tak to chodí. O sestavě rozhodují trenéři a pořád musíte makat dál, protože nevíte, kdy přijde další šance,“ říká.



Novákovi by trefa udělala ještě větší radost, pokud by Jihočeši přivezli z Mladé Boleslavi lepší výsledek. Alespoň o remízu přišli v závěru a nakonec prohráli 1:2. „První poločas jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Drželi jsme míč, dobře kombinovali. Až na penaltu toho domácí moc neměli. Vedli jsme zaslouženě. Ve druhé půli jsme totálně vypadli ze hry,“ připouští.

„Hodně jsme kazili. Po gólu na 1:1 jsme se všichni vrhli do útoku a neuvědomovali si, že nás čeká ještě odveta. Dělali jsme nesmyslné ztráty a člověku pak při běhání bez míče rychleji docházejí síly,“ přiznává.

Pro budějovický tým je příznivé, že dokázal skórovat na hřišti soupeře, což je při pohárové matematice důležité. „Výsledek 1:1 by byl lepší. Ale ani tak bychom doma nehráli třeba na 0:0. Budeme chtít vyhrát a postoupit. Šance jsou otevřené,“ uvědomuje si.

Díky postupným rozvolněním opatření už se bude sobotní odveta hrát s větší atmosférou. Přijít může až okolo 1 600 fanoušků. „Těšíme se, že už může dorazit víc lidí. Musím ocenit kluky z našeho kotle, kteří jeli i do Boleslavi, aby tam stáli za plotem a koukali na desetimetrový pruh hřiště. Alespoň, že viděli všechny góly,“ obdivuje Novák budějovické fanoušky.

Lístky na odvetu semifinále skupiny o Evropu jsou stále k dispozici. Fanoušci si je mohou zakoupit na webu www.cbsystem.cz, případně osobně na výdejních místech.