Chceme zlomit bídu s Plzní, avizuje českobudějovický srdcař Novák

Sezonu začal ve středu obrany, po neúspěšném startu a zápasové pauze ale třicetiletý Pavel Novák zamířil na levý kraj obrany českobudějovického klubu, kde pookřál. Může víc útočit, ale na premiérovou trefu v nejvyšší soutěži čeká. Přijde v sobotu, kdy Dynamo nastoupí od 17 hodin v Plzni?

Plzeň vs. České Budějovice Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Je Plzeň aktuálně nejlepší český tým?

Mají asi nejlepší formu. Přišel nový trenér Guľa, který je na hráče náročný. Změnil styl hry. Čeká nás jeden z nejnáročnějších zápasů.

Jak se změnil plzeňský herní styl pod novým koučem?

Hráči hlavně dostali nový impulz. Dřívější opory už nemají místo v sestavě tak jisté. Ví, co chtějí hrát. Mají podobně náročný styl, jaký hrajeme my. Po ztrátě se snaží rychle napadat, aby získali míč zpátky. To je pro každého nepříjemné.

Viktoria na jaře září hlavně v ofenzivě. I s pohárem nastřílela při čtyřech výhrách 13 gólů. Na koho si dávat největší pozor?

Celkově mají dobře poskládaný tým. Ke zkušeným hráčům si nechali rozehrát mladíky jako Pavla Buchu, který mě hodně překvapuje. Sedli si na hřišti s Alešem Čermákem, šlape jim to. V útoku se střelecky chytil Beauguel, což je nepříjemný hráč ve vápně. Má dva metry, těžko se brání.

Ze soupeře jde velký respekt. Přesto ale zabojujete o cenné body zvenku?

Určitě. Máme dobrou formu, nemusíme se bát nikoho. Byla by hloupost jet do Plzně s tím, že se budeme bát toho, že prohrajeme. Myslím, že můžeme bodovat.

Do Plzně se opět chystá početná výprava budějovických fanoušků. Cítíte jejich podporu, i když budou na stadionu v menšině?

Na Slavii dorazilo dvě stě našich fanoušků, to bylo super. Pokud by to bylo v Plzni podobné, budeme moc rádi. Jejich fandění a podpory si vážíme. Když má zápas bouřlivou atmosféru, vždycky se hraje úplně jinak.

Pavel Novák z Českých Budějovic v utkání proti Plzni v roce 2012.

Podařilo se vám osobně někdy Plzeň porazit?

Budu pátrat v paměti, ale myslím, že v mužích ne. Dvě sezony po sobě jsme s ní doma remizovali. Ale už jsme Plzeň asi dlouho neporazili.

Pomohu vám, Dynamo naposledy zdolalo Viktorii v říjnu 2006, pak přišlo sedm remíz v řadě a celkově 16 utkání bez výhry proti tomuto soupeři.

To je dlouhá a bídná série, ta by chtěla zlomit. Pamatuji si spíš ty remízové domácí zápasy. U nich jsme jednou dostali šestku, to bylo první jarní kolo před pěti lety.

Na podzim jste tehdejšímu týmu trenéra Pavla Vrby podlehli 0:3. Vy jste kvůli kartám seděl na tribuně. Pak jste nehrál ani v Liberci. A poté vás trenér začal stavět na levý kraj obrany. Jak jste vnímal tuto změnu?

Trenér mě na pár zápasů vyndal ze sestavy a já si uvědomil plno věcí. Šel jsem hrát i za béčko, hodil jsem všechno za hlavu a postavil se na beka.

Dříve jste hrával pravého obránce. Pak jste se vrátil na stopera, teď jste zase na beku. V posledních letech se ale tato pozice ve fotbale celkem změnila, že?

Určitě. Už to není, jak se dřív říkalo - nemáš fleka, hraješ beka. Hlavně nic nezkazit dozadu, cokoliv dopředu je vlastně navíc. Dnes musíte v útoku zavírat zadní tyč, pilovat lajnu a stíhat bránit. To musí moderní obránce dnes splňovat. Jak jsem se vrátil z hostování v Táborsku, tak mě tehdejší trenér Kotrba postavil na beka, kde jsem nikdy nehrál. Dlouho jsem se s tím srovnával.

Na kraji obrany se víc naběháte, ale zároveň si i víc zaútočíte. To baví každého fotbalistu, ne?

Zatím mi běhání nevadí. Útočení mě baví, ale chybí mi góly nebo nahrávky, kterými bych týmu pomohl.

Právě první ligový gól vám stále chybí, v 86 zápasech jste ještě neskóroval. Kdy to přijde?

Čekám, čekám, jednou přijde. V poslední době jsem byl nejblíž na podzim v Jablonci, kdy mi hlavičku vyrazil obránce z brankové čáry. Občas mě v kabině někdo popíchne, že jsem ještě nedal gól. Ale já nikdy nebyl střelec, beru to s úsměvem.

V A-týmu Budějovic hrajete devátou sezonu v řadě. Jak sám vidíte takovou oddanost jednomu klubu, která dnes není běžná?

Jsem vděčný za každý rok, který v klubu můžu strávit. Živím se svým koníčkem, navíc doma. To je krásné. Nikdy jsem neměl úmysly utíkat. Když mi končila smlouva, tak jsme se vždy domluvili. Dynamo je pro mě srdeční záležitost. Když v klubu dohraju kariéru, tak za to budu jenom rád.