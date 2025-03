To jsou naše miliony. Jak Sparta prodala Nedvěda do Košic a Plzeň volala: Podvod!

Možná by rád tu kolonku vymazal. Chybí v profilu na Wikipedii, nenajdete ji ani na jeho dávno neaktualizované oficiální internetové stránce. Ale v přestupové databázi už zůstane napořád. Jako důkaz, že v divokých devadesátkách se mohlo stát vážně cokoli. Třeba i to, že Pavel Nedvěd, obletovaný objev českého fotbalu a o mnoho let později nejlepší fotbalista Evropy, po senzačním stříbru na Euru 96 přestoupí ve třiadvaceti letech ze Sparty... Do Košic!