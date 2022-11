Tvrdík láká Nedvěda do Slavie. Bylo by mi ctí s ním pracovat, uvedl

Nezažívá zrovna klidné období.

Už od října italské úřady prošetřují klub jeho srdce kvůli falšování účetnictví, ke kterému mělo docházet v letech 2020 a 2021, kdy měl Juventus provádět různé machinace s hráčskými mzdami.

V době pandemie přitom klub oficiálně tvrdil, že výplaty pozastavil. Tajně ale prý fotbalistům peníze posílal.

Za to teď Juventusu hrozí odečet bodů, v nejhorší variantě pak i vyloučení ze Serie A. Vedení klubu za to už zaplatilo, v pondělí celé odstoupilo, včetně předsedy klubu Andrey Agnelliho a jeho zástupce Pavla Nedvěda.

Bývalý sportovní ředitel Juventusu Fabio Paratici, viceprezident klubu Pavel Nedvěd a prezident Andrea Agnelli.

Novým předsedou se rychle stal Gianluca Ferrero.

„Ferrero má solidní zkušenosti i potřebné odborné znalosti stejně jako opravdovou vášeň pro Bianconeri, což z něho dělá nejlepšího kandidáta na tuto pozici,“ informovala holdingová společnost Exor rodiny Agnelliových, která Juventus ovládá.

Vyšetřovatelé přitom klub prověřovali už loni, ale v dubnu všechny soud zprostil obžaloby. K novému obvinění se klub zatím nevyjádřil, v minulosti jakékoliv pochybení odmítal.

Bývalý kapitán české reprezentace je každopádně mezi patnácti turínskými činovníky, kteří čelí i dalšímu podezření, že v letech 2018-2020 brali z přestupů fotbalistů protiprávní provize. Investorům prý vykazovali falešné zisky.

Dvakrát kvůli tomu byla odložena valná hromada klubu, kde se měl schvalovat nový rozpočet. V ročníku 2021/22 zaznamenal Juventus rekordní ztrátu 254 milionů eur (asi 6,2 miliardy korun).

Další problémy by mohla Juventusu přidělat stížnost představitelů španělské nejvyšší soutěže. La Liga se obrátila na UEFA a vyzvala ji, aby turínský celek přísně potrestala za porušení finanční fair play.

Jak celá situace dopadne, teď těžko odhadovat. Nedvědova práce ve slavném klubu je každopádně nejspíš nadobro u konce. Otázkou tak je, kam legendární záložník zamíří.

Rýsuje se totiž tuze zajímavá varianta, do pražské Slavie ho láká šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

„Pavla Nedvěda si nesmírně vážím a má moji hlubokou úctu a respekt. Vždy mi nezištně pomohl, když to bylo v jeho silách. Byl nesmírně úspěšný ve fotbalové i manažerské práci. Bylo by mi ctí s ním i nadále spolupracovat ve fotbale i Slavii v jakékoliv roli, kterou by si vybral,“ napsal slávistický boss v úterý večer na Twitter.

Přitom kariérou je držitel Zlatého míče z roku 2003 spjatý spíše se Spartou, která ho na velký fotbal připravila a vyslala ho do italského Lazia.

Na druhou stranu, s Tvrdíkem ho díky čínským majitelům pojí pracovní zkušenosti.

Nedvěd už se v minulosti zapojoval do propagace fotbalu v Číně. Byl členem delegace prezidenta Miloše Zemana v roce 2015, kdy byl představen i čínskému vůdci Si Ťin-Pchingovi. Tři roky na to v Lánech spolu s Jaromírem Jágrem po Zemanově boku vítal čínskou vicepremiérku Sun Čchun-lan. A před třemi lety nechyběl při návštěvě čínského prezidenta v Praze.

I proto se fanoušci ptají, jestli mají Tvrdíkův tweet brát jako reálnou nabídku práce.

„Není na tom nic záhadného. Že bych si ho ve Slavii přál, jsem Pavlovi řekl hned ráno. Tweet je již jen reakce na to, jak o něm dnes v Česku píší lidé, kteří donedávna dali cokoliv za pár minut jeho času. Je famózní, co v Juve dokázal jako hráč i manažer!“ uvedl slávistický šéf.

Nedvěd se k celé situaci nevyjádřil, pro média ale promluvila jeho partnerka Dara Rolins.

Pracovní nabídky prý už má na stole.

„Pro nás se nic nemění. Jeho domov je nadále v Itálii stejně jako tady, v Praze s námi. A pracovních nabídek má už teď hromadu, takže je jen na něm, kde a kterým světovým směrem eventuálně upře svou pozornost. Nic nás netlačí, neomezuje, jdeme dál. Prostě život,“ uzavřela Dara Rolins.

