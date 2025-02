Nedvěd jako majitel Hradce? Stal se součástí skupiny, která ho chce koupit

13:02

Hradecký fotbalový klub by mezi novými majiteli mohl mít dvě slavná fotbalová jména. Vedle již podruhé se ucházejícího Ivo Ulicha, jenž v Hradci fotbalové vyrostl a poté to dotáhl až do reprezentace, by to mohl být Pavel Nedvěd, zatím poslední český držitel Zlatého míče.