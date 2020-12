Gól bych chtěl věnovat přítelkyni a dceři, radoval se teplický střelec Moulis

„Hodně lidí, třeba Pavel Verbíř, mi říká, ať střílím. Moc se do těchto situací nedostávám. Kuba Mareš mi to dobře sklepnul, jedním dotekem jsem si to dobře nachystal, balon mi skákal, tak jsem do něho praštil. Nejdřív to vypadalo, že jde dva metry za bránu, ale nakonec tam zapadl. Gól bych chtěl věnovat přítelkyni a dceři,“ zářil na tiskové konferenci Moulis.

Teplice i díky jeho ukázkovém gólu utnuly čtyřzápasovou sérii bez výhry. „Určitě se nám ulevilo, potřebovali jsme bodovat za každou cenu, protože jsme v pásmu sestupu. Každý bod je pro nás důležitý, výhry si moc vážíme.“

Skláři po poslední domácí porážce se Spartou 0:1 vyměnili trenéra, odvolaného Stanislava Hejkala nahradil Radim Kučera. Co nového do týmu přinesl? „Je to ještě příliš krátká doba, ale určitě nám to dalo nový impulz. Trenér má přirozený respekt, uvidíme, jak to půjde dál. Snad se brzy posuneme v tabulce výš, kam Teplice patří,“ věří Moulis.

Ani v Boleslavi se však výhra nerodila snadno. Bůh ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby Němeček za stavu 1:0 nechytil Škodovi penaltu.

„Hodně nám to pomohlo, nalezli na nás, měli i další šance, ale pak jsme se naštěstí trefili my. Vypadá to, že se nám to štěstí trochu vrátilo. V minulých zápasech jsme si dávali góly sami, tentokrát nám ho daroval soupeř,“ zmínil Moulis Trubačův zásah na 2:0 po hrubce boleslavského gólmana Mikulce.