Budu malovat obrazy, říká fotbalový expert Karoch po konci v televizi

VAYA CON DIOS ČT

Milí přátelé,

Rozhodl jsem se po cca 12 letech nepokračovat dále ve spolupráci se sportovní redakcí ČT, jako expert pro fotbal …. Když píšu tento email, usmívám se, protože se mně vybavuje spousta společných zážitků, které mně budou vždy dělat radost. A to je možná to, proč mně stojí za to vám napsat pár řádků. Komentovat a spolupracovat s vámi mě hodně bavilo a naše společná energie byla neopakovatelná. Na vás a na všechny přenosy jsem se vždy těšil, ať to bylo ME, MS nebo druhá liga. Hodně mě to obohatilo, cítil jsem se v tom svobodný a šťastný. To je to, co si budu vždy pamatovat … Pavle díky, že jsi mě oslovil, dal mi šanci a ukázal jsi mně to kouzlo. Míro díky, že jsi mně vždy dával velký prostor a respektoval moji osobnost, vážím si toho. Vlasto, komentování s tebou mě vždy moc bavilo. Jirko, zamíchej svojí bramboračku a vykoupej nás v tom, nenech si vzít radost z komentování, protože tvé příběhy stojí za to. Zelí, člověče, jsme úplně jiní, ale máš dar, že kam přijdeš, přineseš úsměv a to fakt není málo. Erichu u mě dobrý, když se ti podaří vynechat větu: … tohle mi nepřísluší hodnotit …, tak to bude hodně dobrý : ). Martine u mě dobrý, přál bych všem divákům, aby měli tvé znalosti trenérské licence A a užili si tak všechno, co jim sděluješ. Pepo ….., ty Mexiko, já Kostarika …. my víme, jak Střední Amerika prožívá fotbal, je tady u nás ještě na čem pracovat : ). Kubajdo, tvoje logo je svěží energie a zaujetí. Guntere, tvoje logo je spolehlivost, jistota a férovost. Kali, ….. prostě pohoda a srdce na správném místě.....Davide, oceňuju, že jsi zavolal a měl jsi odvahu se se mnou sejít a tlumočit mně nabídku další spolupráce, v pozměněných zúžených parametrech. Omlouvám se, ale takto formulovaná nabídka, mě neoslovuje. Odůvodnění, že jsou na mě iracionální negativní reakce a ztrácím podporu vedení sportovní redakce … budiž. Víš, pro mě není hřích ve fotbale vzbudit emoce, pro mě je hřích nevzbudit žádné emoce. To co jsi navrhl, by nepřinášelo radost a lehkost, která je pro tuto práci potřebná..... (pokračování v komentáři)