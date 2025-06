Jako pravý obránce dával góly, spoustu jich připravil po spoluhráče. V letech 2013 až 2015 nebyl v české lize žádanější hráč.

Se Spartou v roce 2014 získal titul, vyhrál pohár i tehdejší Superpohár. Po další sezoně, kterou zakončil domácím šampionátem do 21 let, přestoupil do Hoffenheimu. V té době patřil už i do základní sestavy áčkové reprezentace.

Deset let byl nejstabilnějším českým fotbalistou v bundeslize. Za Hoffenheim odehrál takřka 300 zápasů.

Uplynulá sezona byla z jeho pohledu velmi slušná, byť Hoffenheim do samého závěru bojoval o záchranu.

„Po deseti letech je moje cesta v klubu u konce. Je to pro mě neuvěřitelně emotivní,“ loučil se Kadeřábek v slzách. „Moc bych si přál, abych mohl nadále hrát za Hoffenheim, ale vedení má bohužel jiné plány.“

„Pavel je výjimečný člověk, svou vřelou osobností a charakterem si vydobyl mezi fanoušky status legendy,“ prohlásil sportovní ředitel Andreas Schicker.

Ač ze Sparty odcházel ve dvaadvaceti, nebylo dne, s nadsázkou řečeno, aby na něj fanoušci nevzpomínali. Klubu se totiž nedařilo na pozici pravého obránce najít tak kvalitní náhradu, která by Kadeřábka zastoupila.

Vnuk legendárního Václava Vrány prošel všemi mládežnickými kategoriemi Sparty.

Za první tým debutoval v kvalifikaci o Ligu mistrů v srpnu 2010 v Žilině. To mu bylo osmnáct. Poté hostoval v tehdy prvoligové Viktorii Žižkov. Po návratu v létě 2012 si vybojoval místo v základní sestavě.

Brzy se dočkal i premiéry v národním mužstvu. Nový trenér Pavel Vrba, který tehdy sázel i na spoustu jeho spoluhráčů ze Sparty, ho nasadil v přípravě proti Finsku.

Kadeřábek v reprezentaci nastupoval pravidelně až do kvalifikačního duelu v Kosovu v září 2019. Od té doby tehdejší kouč Jaroslav Šilhavý sázel spíš na Vladimíra Coufala.

Na mistrovství Evropy 2021 byl Kadeřábek náhradníkem, v osmifinále proti Nizozemsku nahradil potrestaného Jana Bořila a vedl si skvěle. Když však ve čtvrtfinále proti Dánsku opět usedl na lavičku, dotklo se ho to. I kvůli zdravotním potížím oznámil, že za národní mužstvo dočasně nastupovat nebude a v březnu 2022 reprezentační kariéru definitivně uzavřel a soustředil se jen na Hoffenheim.

V té době prodloužil v klubu smlouvu o další tři roky, takže přání sparťanských fanoušků, aby se vrátil, se znovu nesplnilo. Dočkali se až nyní.