Jen si Sparta nesmí myslet, že se krásné časy vrátí okamžitě, když uplynulý rok promrhala.

U třiatřicetiletého pracanta Kadeřábka, který deset sezon strávil v bundeslize, máte garanci, že nic neodflákne. Všechno kolem něj teprve musíte vytvořit. „Je to další silná osobnost do kabiny, která nám pomůže na hřišti i mimo něj,“ tvrdí prozatímní sportovní šéf Tomáš Sivok.

Jenže Sparta během minulé sezony onemocněla a rozhodně se nedá sázet na to, že jedno velké jméno slavný klub vyléčí. Však i Kadeřábek s podpisem smlouvy váhal, dokud ho nepřesvědčil staronový trenér Priske.

Jakmile mu po dekádě v Hoffenheimu neprodloužili smlouvu, rozloučil se plačky s kamarády a dal si pár týdnů volno. Potřeboval konec jedné kapitoly vstřebat a ujistit sám sebe, že další krok neudělá šejdrem. Konec kariéry ihned zapudil. Přemýšlel, že zůstane v Německu, protože si tam zvykl a dělá mu dobře, když je kolem všechno pintlich. Jeho malé dcery by mohly pokračovat ve studiu němčiny a dvouletý Jáchym by se brzy přidal. Taky byla možnost přestěhovat se do Rakouska, kde by měl ještě větší klid.

Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu v hlavičkovém souboji s Kingsleym Comanem z Bayernu. Denzel Dumfries z Nizozemska a český obránce Pavel Kadeřábek během utkání na Euru 2021.

Nakonec zvolil Spartu.

Jistě, je to skvělá zpráva pro českou ligu, která se rázem může pyšnit chlapíkem s téměř padesáti reprezentačními starty.

I Sparta se logicky těší, že Kadeřábka přesvědčila a rovnou ho bere na závěrečné herní soustředění do Grassau. Jen je potřeba neztratit obezřetnost a nadhled. Většinu velkých comebacků totiž po fanfárách vystřídaly smutek a rozpaky.

Tělo bývá nezřídka zhuntované po zápřahu v evropských soutěžích, což dokládají příklady Patrika Bergera, Marka Jankulovského, Vladimíra Šmicera, Tomáše Ujfalušiho nebo Tomáše Rosického. Karel Poborský venku nasosal takovou dávkou profesionalismu, že si ji ve Spartě nehodlal nechat pro sebe, když se mu nelíbil trenérův direktivní přístup. Pročež dostal od majitele esemesku, že má padáka. Jestli se šestileté kodrcání českou ligou na závěr kariéry vyplatilo Milanu Barošovi, na to má jistě každý jinou reakci.

Ano, existuje také příjemné dohrávání, které přináší uznalý aplaus a respekt. Vyprávět by mohl Tomáš Hübschman (Jablonec), Theo Gebre Selassie (Liberec), Michal Kadlec (Slovácko) nebo Marek Suchý (Mladá Boleslav). Vraceli se na stará sportovní kolena, přesto si v domácí soutěži došli pro punc legendy. Díky nepřenosným zkušenostem, poctivému přístupu a zpětné vazbě k nastupující generaci. Něco podobného se dá očekávat od bývalého reprezentačního kapitána Vladimíra Daridy, který se před novou sezonou upsal Hradci Králové. Po dvanácti letech v cizině.

Sparťan Kadeřábek je ve stejném šuplíku. Obouchaný, ale pořád motivovaný. Ostřílený, ale nezkažený.

Rázný, ale krajně loajální.

Když se (po 256 bundesligových zápasech) loučil v Hoffenheimu, nedokázal zastavit vodopád slz, protože se nerozloučil před fanoušky, což si přál.

Přesto ke klubu nevyslovil hanlivé slovo: „Za deset let bych neměnil jediný den. Prožil jsem neskutečné chvíle, od Ligy mistrů, přes Evropskou ligu až po stres, že sestoupíme. Strávil jsem tu třetinu svého života, kterou už mi nikdo nevezme.“

Je jasné, že Sparta získala patriota. Teď jde o to, jestli kolem něj poskládá správnou mozaiku. Už 19. července zahájí sezonu ošemetnou ligou v Jablonci a pak už bude ve 2. předkole Konferenční ligy zachraňovat šanci strávit podzim v Evropě.