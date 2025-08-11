Nedostatky máme, ale herní tvář také, říká Kadeřábek. Se startem je spokojený

Po remíze v Jablonci sparťané v Chance lize třikrát zvítězili, naposled v neděli udolali Olomouc 1:0 a v tabulce jsou druzí o skóre za Slavií.
„V Jablonci se jen tak vyhrávat nebude. A co jsem viděl Jablonec na Bohemce, tak s ním budou ztrácet i jiní,“ podotkl Kadeřábek.
Po návratu do Česka sledujete i další zápasy?
Ne, ne, nevidím žádný. Ale před zápasem s Olomoucí jsme byli na hotelu a na Primě ani na Nově nic nedávali, tak jsem si zapnul fotbal. Samozřejmě na sestřihy se dívám, nebo na nejbližšího soupeře, abych viděl, na koho budu hrát. Ale že bych si doma pustil fotbal? To fakt ne, to se radši věnuju rodině a jsem rád, že si od něj můžu odpočinout, když teď hrajeme pořád neděle, čtvrtek, neděle a zase čtvrtek.
Jak se Pavel Kadeřábek v české lize cítí?
Fajn. Čekal jsem, že to bude vypadat plus minut takhle. Věřil jsem si, že se do sestavy dostanu. I když je teď Angelo zraněný, tak věřím, že se pak budeme střídat. Proti bundeslize to pořád rozdíl je, ale celkově se česká liga zlepšila. A je to znát.
Máte remízu a tři výhry. Chtěl jste víc?
Hodnotím to úspěšně. Jasně, nedostatky v naší hře jsou, ale taky je vidět určitá herní tvář. Snažíme se dodržovat, co po nás trenér Priske chce. Někdy se to daří líp, jindy hůř. Když jsou výsledky, tak se všechno překonává snadněji. Ale samozřejmě prostor pro zlepšení máme.
S Olomoucí jste hráli dlouho v přesile, přesto soupeř až do konce bojoval o remízu. Nepřekvapilo vás, že závěr byl tak nervózní?
Byl nervóznější, než jsme chtěli. Potřebovali jsme dát druhý gól, tím bychom rozhodli. Když to bylo pořád jen jedna nula, Olomouc cítila šanci. Měli jsme utkání dohrát chytřeji, aby to bylo klidnější. Ale i výhru jedna nula bereme. Výkon jsme si představovali lepší, ale taky jde o to, co vám soupeř dovolí. A navíc do toho máme ten náročný program.
Ani po vyloučení brankáře Koutného jste si tolik šancí nevypracovali. Proč? Co jste dělali špatně?
Změnili jsme rozestavení, hráli čtyři vzadu, oni byli kompaktní a těžko jsme se k nim dostávali. Ale převahu v držení míče jsme měli, ještě když oni byli v jedenácti. Bylo to jen o tom, kdy dáme gól. Vyhrát jsme si zasloužili.
Na změnu rozestavení jste se připravovali už v tréninku?
Kdepak, nezkoušeli jsme to. Bylo to tím, že soupeř byl v deseti. Chtěli jsme udržet Birmu s Haraslínem na krajích a my jim měli chodit do tandemu. V rámci možností jsme to zvládli dobře.
Poprvé v lize jsme neinkasovali. Jak obránce vnímá nulu vzadu?
Pro nás obránce je to dobrá vizitka. A je to taky důležité do dalších zápasů, roste sebevědomí. Ale důležité je to hlavně pro Petera Vindahla. Neměl to ze začátku sezony lehké.