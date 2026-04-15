Chci hrát s čistou hlavu za Karvinou, říká Kačor. Já jako Šulc? Kdo by nechtěl

„Je to velká úleva, protože na nás už ležela taková deka,“ prohlásil Pavel Kačor, který střelou k pravé tyči po rychlém protiútoku vítězství pečetil.
Na podzim karvinský odchovanec Kačor nastoupil jen třikrát, dohromady odehrál 20 minut. Vždy jen střídal. V zimě hrozilo, že odejde na hostování, ale prozřetelně zůstal a nyní patří k tahounům mužstva. K tomu je v národním týmu do 21 let.
|
Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti
Trenér Marek Jarolím ho hned v úvodním utkání jarní části soutěže proti Plzni (0:2) postavil do základní sestavy a od té doby v ní chyběl jen jednou.
Pavle, Liberec jste porazili, ale co s vámi udělal jeho vedoucí gól už ve čtvrté minutě?
Trochu nás zaskočil, nečekali jsme, že bychom mohli tak brzo prohrávat, ale před námi byl ještě celý zápas, takže jsme věděli, že můžeme stav otočit a viděli jsme naši kvalitu. Pořád jsme věřili.
Zdá se, že vám pomohlo, když jste poslední půlhodinu hráli proti soupeři oslabenému o vyloučeného Toumaniho Diakitého.
Proti deseti se vždycky hraje líp. Ale hráli jsme stejně, jako kdyby byl Liberec v plném počtu, takže nás to ani nijak neovlivnilo. Furt jsme byli koncentrovaní. Akorát jsme byli trošku klidnější s balonem.
Proti Slovácku jste ale stejně dlouhou přesilovku nevyužili a doma jste mu podlehli 0:2. Poučili jste se z toho?
To ano, protože proti Slovácku jsme byli hodně zbrklí. Takže jsem rád, že jsme si tu přesilovku tentokrát pohlídali a vyhráli.
Když jste v 85. minutě střídal, trenér Marek Jarolím vám poděkoval za výkon, ale spolupracovníkům na střídačce řekl, aby vám vyčinili za žlutou kartu, kterou jste dostal za zakopnutí míče. Vynadali vám?
Ano, dostal jsem to sežrat, což pochopitelně chápu. Ta žlutá karta byla moje blbost.
Zřejmě se pro nadstavbovou část ligy už udržíte v prostřední skupině. Není to ale zklamání, když jste po podzimu byli pátí?
Před jarní částí ligy jsme mířili na top šestku, ale bohužel, stalo se. Teď už se hlavně chceme udržet v té prostřední skupině a vyhrát MOL Cup (v semifinále se utkají 21. dubna doma od 20.00 s Baníkem Ostrava – pozn. red.).
Trenér říkal, že v předchozím utkání se Spartou (0:2) jste byl po reprezentačním srazu trochu rozhozený, ale proti Liberci jste se vrátil do formy. Souhlasíte?
Je to tak. Minulé dva roky jsem nebyl úplně zvyklý na nějakou pravidelnou zátěž, takže jsem se po těch reprezentačních zápasech cítil trošku nesvůj, což bylo proti Spartě vidět, ale po tom dalším týdnu to už je dobré a jsem rád, že jsem to ukázal v neděli na hřišti.
Vnímáte sám na sobě, jak se lepšíte?
Cítím se jinak, než když jsem tady nastupoval před dvěma měsíci poprvé v základu proti Plzni. Cítím se líp a líp a už si zvykám na ligu.
|
Hodně se píše a mluví o tom, kam byste případně mohl po této sezoně přestoupit. Zaznamenal jste to?
Úplně to nevnímám, všechno nechávám na agentovi, chci mít čistou hlavu a hrát za Karvinou, protože tady to je můj klub, mám ho v srdci. Teď nic neřeším a co se stane v létě, to uvidíme.
V médiích se objevilo vaše přirovnání k Pavlu Šulcovi. Co vy na to?
Slyšel jsem to... A kdo by nechtěl být jako Pavel Šulc. Kdybych měl stejnou kariéru jako on, tak bych se vůbec nezlobil (usmál se).