Chance Liga 2025/2026

Chci hrát s čistou hlavu za Karvinou, říká Kačor. Já jako Šulc? Kdo by nechtěl

Jiří Seidl
  10:30
Se dvěma góly, svými prvními v nejvyšší domácí soutěži, je záložník Pavel Kačor nejlepším střelcem fotbalistů MFK Karviná v jarní části první ligy. Ostatně Karvinští moc gólů nenastříleli, v devíti duelech sedm. Z toho tři v neděli, kdy výhrou nad Libercem 3:1 zlomili děsivou sérii osmi utkání bez výhry.
Fotogalerie3

Karvinský záložník Pavel Kačor padá po souboji s libereckým Vojtěchem Stránským. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Je to velká úleva, protože na nás už ležela taková deka,“ prohlásil Pavel Kačor, který střelou k pravé tyči po rychlém protiútoku vítězství pečetil.

Na podzim karvinský odchovanec Kačor nastoupil jen třikrát, dohromady odehrál 20 minut. Vždy jen střídal. V zimě hrozilo, že odejde na hostování, ale prozřetelně zůstal a nyní patří k tahounům mužstva. K tomu je v národním týmu do 21 let.

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Trenér Marek Jarolím ho hned v úvodním utkání jarní části soutěže proti Plzni (0:2) postavil do základní sestavy a od té doby v ní chyběl jen jednou.

Pavle, Liberec jste porazili, ale co s vámi udělal jeho vedoucí gól už ve čtvrté minutě?
Trochu nás zaskočil, nečekali jsme, že bychom mohli tak brzo prohrávat, ale před námi byl ještě celý zápas, takže jsme věděli, že můžeme stav otočit a viděli jsme naši kvalitu. Pořád jsme věřili.

Zdá se, že vám pomohlo, když jste poslední půlhodinu hráli proti soupeři oslabenému o vyloučeného Toumaniho Diakitého.
Proti deseti se vždycky hraje líp. Ale hráli jsme stejně, jako kdyby byl Liberec v plném počtu, takže nás to ani nijak neovlivnilo. Furt jsme byli koncentrovaní. Akorát jsme byli trošku klidnější s balonem.

Proti Slovácku jste ale stejně dlouhou přesilovku nevyužili a doma jste mu podlehli 0:2. Poučili jste se z toho?
To ano, protože proti Slovácku jsme byli hodně zbrklí. Takže jsem rád, že jsme si tu přesilovku tentokrát pohlídali a vyhráli.

Karvinský záložník Pavel Kačor střílí třetí gól do branky Liberce.

Když jste v 85. minutě střídal, trenér Marek Jarolím vám poděkoval za výkon, ale spolupracovníkům na střídačce řekl, aby vám vyčinili za žlutou kartu, kterou jste dostal za zakopnutí míče. Vynadali vám?
Ano, dostal jsem to sežrat, což pochopitelně chápu. Ta žlutá karta byla moje blbost.

Zřejmě se pro nadstavbovou část ligy už udržíte v prostřední skupině. Není to ale zklamání, když jste po podzimu byli pátí?
Před jarní částí ligy jsme mířili na top šestku, ale bohužel, stalo se. Teď už se hlavně chceme udržet v té prostřední skupině a vyhrát MOL Cup (v semifinále se utkají 21. dubna doma od 20.00 s Baníkem Ostrava – pozn. red.).

Trenér říkal, že v předchozím utkání se Spartou (0:2) jste byl po reprezentačním srazu trochu rozhozený, ale proti Liberci jste se vrátil do formy. Souhlasíte?
Je to tak. Minulé dva roky jsem nebyl úplně zvyklý na nějakou pravidelnou zátěž, takže jsem se po těch reprezentačních zápasech cítil trošku nesvůj, což bylo proti Spartě vidět, ale po tom dalším týdnu to už je dobré a jsem rád, že jsem to ukázal v neděli na hřišti.

Vnímáte sám na sobě, jak se lepšíte?
Cítím se jinak, než když jsem tady nastupoval před dvěma měsíci poprvé v základu proti Plzni. Cítím se líp a líp a už si zvykám na ligu.

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Hodně se píše a mluví o tom, kam byste případně mohl po této sezoně přestoupit. Zaznamenal jste to?
Úplně to nevnímám, všechno nechávám na agentovi, chci mít čistou hlavu a hrát za Karvinou, protože tady to je můj klub, mám ho v srdci. Teď nic neřeším a co se stane v létě, to uvidíme.

V médiích se objevilo vaše přirovnání k Pavlu Šulcovi. Co vy na to?
Slyšel jsem to... A kdo by nechtěl být jako Pavel Šulc. Kdybych měl stejnou kariéru jako on, tak bych se vůbec nezlobil (usmál se).

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Cesta z krize? Česká liga je víc ragby než fotbal, samo to nepůjde, říká Mikloško

Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško.

Postup do semifinále českého poháru přes Hradec Králové na penalty a v lize jedna výhra, jedna remíza a čtyři porážky. Taková je bilance fotbalistů Baníku Ostrava pod trenérem Ondřejem Smetanou,...

15. dubna 2026

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  15. 4. 9:20

Diplomacie podle FIFA. Infantino stále věří, že Írán na MS hrát bude, co na to Trump?

Premium
Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Zní to jako nemožná mise. Přesto šéf světového fotbalu Gianni Infantino stále věří, že reprezentace Íránu za dva měsíce na šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku scházet nebude. Navzdory...

15. dubna 2026

Atlético vybojovalo nad Barcelonou semifinále, postup PSG řídil Dembélé

Ademola Lookman (Atlético) snižuje na 1:2 v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů...

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů s Barcelonou ztratili dvoubrankový náskok už ve 24. minutě, postup však domácím následně vystřelil gólem na konečných 1:2 Ademola Lookman....

14. dubna 2026  20:30,  aktualizováno  23:50

Maradonova smrt před soudem. Lékařům hrozí až 25 let za nedostatečnou péči

Lidé v Argentině oplakávají zesnulého Diega Maradonu.

V argentinském San Isidru v úterý začal nový soudní proces týkající se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony. Původní řízení bylo loni v květnu vráceno na začátek, protože jedna ze soudkyň se...

14. dubna 2026  22:33

Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.

Pět gólů a pohodlná výhra. České fotbalistky v zápase Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace o mistrovství světa, přehrály Černou Horu jasně 5:0. Všechny góly padly po centrech - třikrát ze hry,...

14. dubna 2026  19:47

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

14. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  17:43

Fotbalové přestupy ONLINE: Reprezentant Červ prodloužil v Plzni, kouč Iraola skončí v Bournemouth

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40,  aktualizováno  14. 4. 17:22

Yamal žádal kouče Atlética. Když se ti to nelíbí, běž hrát tenis, reagoval Simeone

Barcelonský útočník Lamine Yamal po prohře s Atlétikem Madrid v úvodním...

Na posledním tréninku fotbalistů Barcelony před čtvrtfinálovou odvetou Ligy mistrů na Atlétiku Madrid trenér Hansi Flick uprostřed hřiště horlivě diskutoval s jedním z funkcionářů UEFA. „Podívejte...

14. dubna 2026  13:31

Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Poničené záchody v areálu fotbalového stadionu v Opavě od některých fanoušků...

Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...

14. dubna 2026  13:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.