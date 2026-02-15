Chance Liga 2025/2026

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Jiří Seidl
  21:12
Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém startu dal premiérový gól. A zrovna proti Slavii, v jejímž rezervním týmu strávil minulou sezonu. Trefou zmírnil porážku 1:3.

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Když jsem balon získal, hned jsem se díval do stran, komu bych nahrál,“ popisoval devatenáctiletý Kačor gólovou akci. „Ale když jsem viděl, že se přede mnou otevřel prostor, vyrazil jsem dopředu. A potom jsem si řekl, že zkusím vystřelit, a vyšlo to.“

Těší vás gól o to více, že jste ho dal Slavii, kde jste působil?
Byl to pro mě speciální zápas, i když se těším a připravuji na každý úplně stejně. Byl bych rád, kdyby ho dal kdokoliv z nás, a ještě raději, kdybychom měli tři body.

V dosavadních třech jarních utkáních Karviné jste byl vždy v základní sestavě. Pomohly vám do ní i zkušenosti ze Slavie?
Řekl bych, že ano, protože na sobě víc makám a beru fotbal už hodně vážně.

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Proč jste vůbec odešel do rezervního týmu Slavie?
Šel jsem se tam ukázat, i když to bylo druholigové béčko. Šel jsem tam s cílem, abych se sžil s mužským fotbalem, protože třetí liga, kterou jsem hrál s béčkem Karviné, už pro mě byla málo. Ale nechci, aby to vyznělo blbě. Každý se chce v životě rozvíjet a s tím jsem do Slavie šel. Akorát jsem tam toho kvůli zranění moc neodehrál. Zase mi to ale otevřelo oči v něčem jiném.

V čem?
Že musím na sobě víc makat, abych hrál tady v první lize nebo i někde výše. Ve Slavii jsou nejlepší kluci z republiky, tam nestačí jenom trénovat a nepřidávat si. Bohužel to neklaplo, ale už je to za mnou, už to neřeším a jedu dál.

A nyní jste v základní sestavě Karviné, byť jste na podzim odehrál jen 20 minut ve třech zápasech jako střídající hráč...
Přišel jsem do Karviné na letní přípravu, ale na jejím konci jsem si obnovil zranění. Tehdejší trenér Martin Hyský mě chtěl poslat do druhé ligy, akorát to neklaplo. A vlastně i teď před prvním utkáním jarní části ligy s Plzní jsem už byl jednou nohou ve druhé lize, ale nějací hráči ze sestavy vypadli, a tak jsem se dostal do základu. Budu makat, abych se v něm udržel.

Takže vás to překvapilo?
Opravdu jsem to nečekal. Když jsem se to dozvěděl, byl jsem trošku v šoku, ale těšil jsem a chtěl jsem ukázat, že na to mám.

A teď jste jediný karvinský střelec jara, takže vás trenér Marek Jarolím zřejmě jen tak ze sestavy nevyndá. Co myslíte?
To uvidíme. Za týden se může stát spousta věcí, záleží na trenérovi. Samozřejmě bych se v sestavě rád udržel, ale budu respektovat rozhodnutí trenéra a budu makat pořád stejně.

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Jaký zápas proti Slavii byl?
Výsledkem jsme zklamaní, protože utkání se vyvíjelo hodně dobře v náš prospěch. Měli jsme ze začátku spoustu šancí, a kdybychom je proměnili, vše mohlo vypadat úplně jinak. Bohužel jsme inkasovali, což nás trošku složilo, ale nerozhodilo nás to natolik, abychom se zápasem ještě něco neudělali. Po přestávce jsme ale dostali blbé góly, které si budeme muset rozebrat. Jsme naštvaní, že jsme neudrželi tři body doma.

Zmínil jste nevyužité šance na začátku utkání. Ty jste neproměnili ani v předešlých dvou utkáních. Dá se říct, že hledáte střelce?
Určitě, protože, jak říkáte, šancí jsme měli v posledních zápasech opravdu hodně. A kdybychom využili aspoň polovinu z nich, tak máme i nějaké body.

V jarní části ligy máte za sebou tři prohry, ale přesto se pořád držíte na hraně elitní šestky. Co vy na to?
Představovali jsme si to jinak. Ty prohry jsou v kabině trošku znát, teď se ukazuje charakter týmu. Věříme, že v příštím zápase v Jablonci tu sérii porážek zlomíme.

Vstoupit do diskuse

23. kolo

Kompletní los

22. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii.

Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém...

15. února 2026  21:12

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

15. února 2026  20:52

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Mladá Boleslav - Teplice 0:0, nudný zápas, celkem jen tři střely na bránu

Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Bez velkých šancí, bez nebezpečných střel, bez vzrušujících okamžiků. Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi jinak než bezbrankovou remízou snad ani skončit nemohl. Hrstka fanoušků v...

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

Dva góly z rohu? Bude ostré vysvětlování, zlobil se pardubický kouč Trousil

Pardubický trenér Jan Trousil během utkání proti Slavii

Pardubičtí fotbalisté v první půli Jablonec přehrávali, nebyli však důslední v zakončení a nakonec se všechno obrátilo proti nim. Po dvou nezvládnutých rohových kopech prohráli v domácím utkání 22....

15. února 2026  17:01

Pardubice - Jablonec 0:2, hosté se dlouho jen bránili, v závěru udeřili z rohů

Nepřehledná situace před pardubickou brankou, jablonecký Pantalon se drží ua...

Úspěšná série pardubických fotbalistů skončila, ve 22. kole Chance ligy je nachytal třetí Jablonec. Ač byl dlouho horším týmem, bránil se a při šancích soupeře měl mnohdy štěstí, tak v závěru dal dva...

15. února 2026  12:18,  aktualizováno  14:57

Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

Zlínský záložník Jakub Pešek se chystá na penaltu, kterou v závěru duelu ve...

Mohl se stát novým zlínským hrdinou, místo toho Jakub Pešek jenom prohloubil střeleckou mizérii nováčka Chance ligy v úvodu jara. Šest dnů poté, co ve Zlíně podepsal dvouletou smlouvu, v sobotu na...

15. února 2026  10:10

Moře šancí, kapka gólů. Nedávám si to do hlavy, tvrdí muž pro Chelsea Radosta

Teplice, 7.2. 2026, FK Teplice - MFK Karviná, utkání 1. fotbalové ligy. Matěj...

Radostně se řítí na branku jak lavina, neradostně často fanoušci vzdychnou, když šanci spálí. Teplický fotbalový šinkanzen Matěj Radosta cílovou stanici trefí jen občas. Moře šancí, kapka gólů, ale...

15. února 2026  9:55

Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý

Brankář Slovácka Milan Heča zasahuje v utkání s Bohemians.

Selhali, když se to nejméně hodilo. Po dvou pozitivních představeních s Ostravou a v Jablonci, za které byli fotbalisté Slovácka odměněni jen dvěma body, nezvládli domácí zápas, který je mohl alespoň...

15. února 2026

Slavia poprvé bez Provoda, navíc i Chorý měl potíže. Trpišovský nejen o marodech

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům.

Oslabeni o několik hráčů základní sestavy a především o záložníka Lukáše Provoda, který chyběl poprvé v sezoně, vyhráli fotbalisté Slavie Praha v Karviné 3:1. Ale byla to šichta. „Provi má problém ve...

15. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Oberou opět favorita? Musíme do toho jít po hlavě, burcuje Vecheta před Jabloncem

Radost pardubického Filipa Vechety (vlevo) během utkání proti Slavii

Domácí kola v úvodu jarní části první ligy nejsou pro Filipa Vechetu a jeho fotbalové parťáky nějakou selankou. Entrée do druhé půlky sezony proti mistrovské Slavii, jasnému lídru tabulky, Pardubice...

15. února 2026  7:35

Šimek si vydřel místo v sestavě Pardubic: Vyvíjel jsem se, šanci nechci pustit

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Není to tak dávno, co musel „kousat“ druholigová hostování v Prostějově a sousední Chrudimi. Jeho místo v kádru účastníka nejvyšší soutěže z Pardubic bylo jeden čas tak trochu v nedohlednu, v...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.