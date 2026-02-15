Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

„Když jsem balon získal, hned jsem se díval do stran, komu bych nahrál,“ popisoval devatenáctiletý Kačor gólovou akci. „Ale když jsem viděl, že se přede mnou otevřel prostor, vyrazil jsem dopředu. A potom jsem si řekl, že zkusím vystřelit, a vyšlo to.“
Těší vás gól o to více, že jste ho dal Slavii, kde jste působil?
Byl to pro mě speciální zápas, i když se těším a připravuji na každý úplně stejně. Byl bych rád, kdyby ho dal kdokoliv z nás, a ještě raději, kdybychom měli tři body.
V dosavadních třech jarních utkáních Karviné jste byl vždy v základní sestavě. Pomohly vám do ní i zkušenosti ze Slavie?
Řekl bych, že ano, protože na sobě víc makám a beru fotbal už hodně vážně.
Proč jste vůbec odešel do rezervního týmu Slavie?
Šel jsem se tam ukázat, i když to bylo druholigové béčko. Šel jsem tam s cílem, abych se sžil s mužským fotbalem, protože třetí liga, kterou jsem hrál s béčkem Karviné, už pro mě byla málo. Ale nechci, aby to vyznělo blbě. Každý se chce v životě rozvíjet a s tím jsem do Slavie šel. Akorát jsem tam toho kvůli zranění moc neodehrál. Zase mi to ale otevřelo oči v něčem jiném.
V čem?
Že musím na sobě víc makat, abych hrál tady v první lize nebo i někde výše. Ve Slavii jsou nejlepší kluci z republiky, tam nestačí jenom trénovat a nepřidávat si. Bohužel to neklaplo, ale už je to za mnou, už to neřeším a jedu dál.
A nyní jste v základní sestavě Karviné, byť jste na podzim odehrál jen 20 minut ve třech zápasech jako střídající hráč...
Přišel jsem do Karviné na letní přípravu, ale na jejím konci jsem si obnovil zranění. Tehdejší trenér Martin Hyský mě chtěl poslat do druhé ligy, akorát to neklaplo. A vlastně i teď před prvním utkáním jarní části ligy s Plzní jsem už byl jednou nohou ve druhé lize, ale nějací hráči ze sestavy vypadli, a tak jsem se dostal do základu. Budu makat, abych se v něm udržel.
Takže vás to překvapilo?
Opravdu jsem to nečekal. Když jsem se to dozvěděl, byl jsem trošku v šoku, ale těšil jsem a chtěl jsem ukázat, že na to mám.
A teď jste jediný karvinský střelec jara, takže vás trenér Marek Jarolím zřejmě jen tak ze sestavy nevyndá. Co myslíte?
To uvidíme. Za týden se může stát spousta věcí, záleží na trenérovi. Samozřejmě bych se v sestavě rád udržel, ale budu respektovat rozhodnutí trenéra a budu makat pořád stejně.
Jaký zápas proti Slavii byl?
Výsledkem jsme zklamaní, protože utkání se vyvíjelo hodně dobře v náš prospěch. Měli jsme ze začátku spoustu šancí, a kdybychom je proměnili, vše mohlo vypadat úplně jinak. Bohužel jsme inkasovali, což nás trošku složilo, ale nerozhodilo nás to natolik, abychom se zápasem ještě něco neudělali. Po přestávce jsme ale dostali blbé góly, které si budeme muset rozebrat. Jsme naštvaní, že jsme neudrželi tři body doma.
Zmínil jste nevyužité šance na začátku utkání. Ty jste neproměnili ani v předešlých dvou utkáních. Dá se říct, že hledáte střelce?
Určitě, protože, jak říkáte, šancí jsme měli v posledních zápasech opravdu hodně. A kdybychom využili aspoň polovinu z nich, tak máme i nějaké body.
V jarní části ligy máte za sebou tři prohry, ale přesto se pořád držíte na hraně elitní šestky. Co vy na to?
Představovali jsme si to jinak. Ty prohry jsou v kabině trošku znát, teď se ukazuje charakter týmu. Věříme, že v příštím zápase v Jablonci tu sérii porážek zlomíme.