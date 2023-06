Chybí mi ligový gól, brácha je vzorem, říká slovácký dravec Juroška

„Jsem tady spokojený. Nebyl důvod neprodloužit smlouvu. Jsem rád, že mi Slovácko věří. Doufám, že navážu na konec sezony,“ říká 21letý odchovanec, který jde v Uherském Hradišti ve stopách svého o devět let staršího bratra Jana. „Vnímám, že moje pozice v mužstvu je silnější.“

Váš progres chválil i trenér. K úplnosti ale chyběl první ligový gól, že?

Sám vím, že možností jsem měl v zápasech docela dost. Škoda že jsem nějakou neproměnil. Na druhou stranu jsem rád, že jsem vůbec šanci dostal a přibývaly mi minuty.

Jste spíše hrotový hráč, nebo křídlo?

Nevybírám si. Nevadí mi, když mě trenér dá na hrot, pod něj nebo na křídlo. Hlavně že mě postaví. Ale asi nejpovedenější byly zápasy, ve kterých jsme hráli na hrotu ve dvojici.

Trenér Svědík si přeje kanonýra, který by svedl za sezonu dvouciferný počet branek. Troufl byste si?

Samozřejmě bych byl rád, kdybych to dokázal, ale takhle nad tím nepřemýšlím. Budu se v přípravě snažit maximálně nachystat, abych to co nejdříve prolomil a góly začal střílet.

Ve Slovácku hrají prim starší hráči. Jak složité je pro vás mladé se přes ně prosadit do áčka?

Není to jednoduché. Je tady řada výborných hráčů. Člověk musí pořád dřít, dávat tomu maximum. Být správně nastavený. I trenér na to hodně dbá. Aby se v přípravě makalo a nic nevypouštělo. Pak ho to odmění.

Pavel Juroška ze Slovácka (v popředí) v souboji o míč s Denisem Darmovzalem z Pardubic.

Zase se máte od koho učit.

Michal Kadlec, Milan Petržela, nebo kluci, kteří jsou ve Slovácku dlouho – Vlasta Daníček, Petr Reinberk... Od všech si můžeme brát zkušenosti, každá je dobrá. Pro nás mladé je jedině dobře, že je tady máme.

Dříve ve Slovácku působil i váš bratr Jan. Je reálné, abyste si splnili přání a zahráli v jednom týmu?

Pořád se hecujeme a věříme, že to někdy vyjde. Bylo by to hezké. Hlavně ať jsme oba zdraví. Doufám, že se na hřišti ještě potkáme, protože mu mám co vracet z minulého zápasu, který jsme doma s Baníkem prohráli.

Byl doma vaším fotbalovým vzorem, který jste chtěl napodobit?

Jasně. Viděl jsem celou cestu, kterou prošel. Od něj jsem také přebíral zkušenosti a ve všech směrech mi radil.

Je ale krajní bek, zatímco vy ofenzivní hráč.

Také hrával dříve křídlo. Může jako já alternovat na lajně vlevo i vpravo. Ve finále spolu probíráme všechno, fotbalové i mimofotbalové věci. Pořád je to důležitý člověk v mé kariéře.

Jste na začátku letního drilu, který vygraduje na soustředění zápasem proti rakouskému Salcburku. Těšíte se?

To asi všichni. Takové utkání si jen tak nezahrajete. Ale není to jen Salcburk. Na soustředění v Rakousku bude kvalitní každý soupeř (Olympiakos, Kiel).

Po dvou sezonách bude Slovácko bez evropských pohárů. Štve vás to hodně?

Mrzí nás, že to nevyšlo. Sezona byla i kvůli pohárům hodně náročná. Ke konci už šlo vidět, že některým klukům chybí energie. Zase jsme ale skončili na pátém místě, což je krásné. Chceme navázat na předchozí tři sezony. Všechny byly pro klub úspěšné.