Příbramský trenér Horváth: Přípravné zápasy ukázaly, že máme velkou chuť

Co vám naznačily tři přípravné duely?

Přípravné zápasy ukázaly, že máme velkou chuť. Ale ukázaly i věci, které by se tam objevovat neměly. My samozřejmě v tréninku pracujeme na jejich odstranění. Aby to, co nám před pauzou body bralo, nám naopak nyní přinášelo zisk.

Můžete pojmenovat, co konkrétně vás nejvíce trápí?

Až tolik se nám nedaří dostávat se do koncovky. Na druhou stranu jsme se trochu zklidnili, už to není takový hurá fotbal. Potřebujeme být produktivní, pokud chceme vyhrávat, potřebujeme dávat góly. Daří se nám to v tréninku, ale v těch přípravných zápasech tomu tak příliš nebylo.

V prvním střetnutí po restartu ligy vás čeká Baník. Jaký to je pro Příbram soupeř?

V naší situaci je pro nás každý soupeř nepříjemný. Ostrava má plno výborných hráčů, ale vidím tam i věci, které bychom mohli využít ve svůj prospěch. Musíme být koncentrovaní celý zápas, vyvarovat se jednoduchých chyb a proměnit každou šanci, která přijde.

Až do odvolání se bude hrát bez diváků...

Pro všechny to je nevýhoda, protože fotbal se hraje hlavně pro lidi. Společně to musíme nějak přežít a hlavně bodovat, abychom se přiblížili k záchraně.