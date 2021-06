Horváth hodnotí: Mosquera naplnil očekávání, N’Diaye překvapil. Šulc si přisedl nohu

Výkon vás potěšil? V první půli gól nepadl, pak jste se ale rozjeli a optickou převahu proměnili i v góly a výhru.

Určitě jsme spokojení, kluci mají za sebou velmi těžký týden. První v přípravě, obsahuje spoustu těžkých tréninků.

Do utkání nastoupil větší počet nováčků, které v přípravě máte. Co říkáte na výkon Michala Hlavatého, který navlékl kapitánskou pásku?

Míša má za sebou prvoligovou sezonu v Pardubicích a myslím, že ukázal, co jsme od něj čekali.

Jhon Mosquera během pětadvaceti minut stihl přihrát na gól a zařídit dva pokutové kopy...

Rychlý, tahový hráč, který je produktivní. Navíc vybojoval ty penalty. Také splnil, co jsme od něj čekali.

A co defenzivní záložník Modou N’Diaye, který přišel z druholigového Táborska? To je trochu neznámá...

Veliké překvapení. Předvedl výkon, který si zaslouží velkou pozornost. Uvidíme, jak bude vypadat v dalších dnech. Myslím, že určitě dostane ještě další šanci.

Z přírůstků do týmu se v nominaci však neobjevili například Ondřej Pachlopník nebo Marián Tvrdoň. Proč?

Máme tu spoustu hráčů a vybrat jsme mohli jen dvě desítky. Brankář Tvrdoň určitě dostane šanci. Myslím si, že hned v nejbližším zápase ve středu.

Plánujete rotovat tým takhle výrazně i v dalších přátelských duelech?

Myslím, že kluci potřebují logicky hrát. Tím, že je nás tolik, to vychází na poločasy. Mělo by to tak být ve všech třech domácích zápasech, v Rakousku už to možná bude vypadat trošku jinak.

Jak je na tom momentálně Pavel Šulc? Kvůli zdravotním problémům musel střídat, měl zabandážované koleno.

Malinko si tam přisedl nohu a čeká ho vyšetření. Podle jeho osobních pocitů, co jsem měl možnost slyšet, by to ale nemělo být nic vážného.