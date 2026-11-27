Sparta svoji výsledkovou krizi vyřešila vyhazovem dánského trenéra Briana Priskeho, ve čtvrtečním zápase Evropské ligy s Alkmaarem ji vedl kouč Loko Praha Lukáš Bláža. Skončil také sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Pro nás možná dobře, že jsme ji chytili v takové situaci. Bude větší šance než normálně,“ míní zlínský stoper Jakub Černín.
Pro Spartu je aktuální čtvrté místo s obří ztrátou 13 bodů na vedoucí Slavii průšvihem. Co by za to ale ve Zlíně dali.
V půlce základní části je Hoftychův tým beznadějně poslední a ziskem tří bodů dorovnal negativní rekord Českých Budějovic z předloňské sezony. Jak Jihočeši dopadli, všichni vědí. Jejich pád se prozatím zastavil v ČFL.
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„Nesmíme se dívat doleva, doprava, jestli je to Sparta, Slovácko a musíme hrát na tři body. Nic jiného nám nezbývá,“ burcuje Černín.
Což se v případě Zlína lehce řekne, ovšem hůře udělá. První výhra ne a ne přijít. Mezitím mu jeho nejbližší konkurenti utíkají. Manko na předposlední Slovácko narostlo už na deset bodů.
„Máme skoro stejné skóre jako třináctý Baník, který má o jedenáct bodů více. Chybí kousek, aby se úsilí týmu vrátilo. V sezoně jde všechno proti nám. Smůly jsme měli dost,“ tvrdí Hoftych.
I přes děsivé výsledky působí pořád pozitivně. „Pokud by mužstvo nejelo na svém maximu, byl bych daleko kritičtější.“
Aby měl Zlín na jaře o co ještě reálně hrát, potřebuje vyhrát minimálně dva ze tří závěrečných utkání podzimu.
„Sparta a Plzeň budou na konci dlouhého podzimu po pohárových zápasech. Odehráli jsme doma dost dobrých zápasů, bohužel se špatným koncem. Nedáváme hlavy dolů,“ vyhlíží Hoftych domácí duely s pohárovými zástupci.
Dlouhá série bez vítězství se už ale zavrtala hluboko do hlav hráčů.
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„Patnáct kol nemáme výhru. Jen tři remízy. Hodně nad tím přemýšlíme, ale v den zápasu to musíme hodit za sebe a jít si za třemi body,“ poznamenal Černín.
„Chystáme se na Spartu, dáme více gólů a vyhrajeme,“ vyhlásil fanfarónsky Hoftych.
Ve Zlíně se přitom chytají každého stébla naděje. Kromě sparťanské krize také zimního počasí, které teď udeřilo na Česko včetně bohaté sněhové pokrývky. Vyhřívaný trávník ji sice absorboval, těžký terén však sparťanským hračičkům nebude sedět.
„Asi to pro nás bude výhoda. Sparta chce hrát kombinační fotbal po zemi, hřiště na to nebude uzpůsobené,“ vnímá Černín, který vedl Zlín před týdnem v Mladé Boleslavi s kapitánskou páskou.
„Jediná změna je, že na rozhodčího si můžu dovolit více než normálně,“ pravil s úsměvem urostlý obránce, který kvůli karetním trestům chyběl na podzim ve dvou zápasech. Na utkání se Spartou se ale může těšit.