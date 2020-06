Je fajn být v top skupině, raduje se liberecký kouč Hoftych

„Po začátku sezony, kdy jsme v šestém kole byli málem na padáka, jsme dokázali přejet konkurenční mužstva, která byla v tabulce vysoko nad námi a dostali jsme se do top skupiny, což je fajn,“ těší kouče Pavla Hoftycha.

Na příbramském hřišti, kde místy stála voda, doplatili Liberečtí na špatný začátek, kdy dovolili soupeři vstřelit dva góly. V závěru poločasu šikovný Pešek snížil na 1:2, ale ve druhé části už hosté nic nedokázali.

Na týmu se výrazně podepsalo pět změn v sestavě. „Bylo jich moc, ale všechny byly vynucené,“ připomněl Hoftych. „Když vám ze hry kvůli kartám vypadnou dva stopeři a třetí je dlouhodobě zraněný, je to těžké. Měli jsme ale dostatek šancí, aby se nám povedlo vyrovnat, hlavně příležitosti Hromady a Rondiče volaly po gólu. Utkání jsme prohráli hlavně kvůli horšímu začátku, kde jsme vzhledem k netypické situaci dělali víc chyb než běžně.“

Řež po přestávce na mimořádně těžkém terénu okomentoval střelec jediného libereckého gólu Jakub Pešek následovně: „Ani nevím, jak to mám hodnotit, takovou druhou půli jsem snad ještě nezažil. Bylo těžké se do něčeho dostat, hodně soubojů… Šancí moc nebylo, pro diváka nic moc.“

V závěru utkání důrazný Kuchta vlétl do vápna domácích a po střetu s brankářem upadl, rozhodčí však pokutový kop nepískal. „V Příbrami je vždycky emotivní prostředí. My jsme viděli jasnou penaltu, rozhodčí ji neviděl, ok, bez komentáře,“ řekl kouč Hoftych.

V únavě liberecký kouč problém nespatřoval, i když tým po koronavirové pauze odehrál o utkání víc než většina soupeřů.

„V žádné fázi utkání nebylo vidět, že by našim hráčům docházely síly. Naopak hráči Příbrami ať už z vypočítavosti nebo z fyzické únavy měli občas problémy s křečemi,“ konstatoval liberecký trenér. Základní část ligy v tabulce aktuálně pátý Liberec zakončí nedělním domácím zápasem proti šesté Ostravě.