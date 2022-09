Hoftych se vrací do Liberce. Jako trenér Mladé Boleslavi

„Zvláštní bude v tom, že se to seběhlo tak rychle a během roku jsem v pozici trenéra jiného klubu. V Liberci jsem poznal spoustu výborných lidí, byly to krásné roky, jsem rád, že jsem mohl Slovan trénovat, a na zápas se určitě těším. na lidi okolo mužstva, ale teď jsem v Mladé Boleslavi a jsem soupeřem Liberce, takže během zápasu půjde toto vše stranou,“ tvrdí 55letý mladoboleslavský kouč Pavel Hoftych.

Jak vzpomínáte na sezony v Liberci?

Velmi jsem si cenil toho, že mi tehdy majitel klubu pan Karl se sportovním ředitelem Koukalem dali vůbec šanci tady trénovat a vrátit se do české ligy. Byl jsem pro ně totiž v tu chvíli určitá neznámá, protože jsem byl dlouho ve Spartaku Trnava mimo české fotbalové prostředí. V Liberci pak přišlo několik stěžejních momentů – v prvním roce jarní jízda až do finále poháru se Spartou a postup do kvalifikace Evropské ligy. Poté masivní příchod hráčů ze Slavie, takže další nová zkušenost, dále potrénovat kluky, kteří byli po zranění, a udělat z nich rychle konkurenceschopný tým. A také samozřejmě postup přes silné soupeře z kvalifikace do skupiny Evropské ligy, v níž jsme sehráli podle mě velmi důstojnou roli.

Co vás ještě potěšilo v libereckém angažmá?

Je to takový nenápadný prvek, ale díky týmovosti mužstva a práci s hráčskou kvalitou, která tam tehdy byla, jsme pomohli některým libereckým hráčům k posunu v jejich kariérách. Ať to byli Pešek, Malínský, Potočný, Mosquera, Kuchta, Musa, Oscar a další. Navzájem jsme si pomohli. Oni Liberci a Liberec jim, aby šli dál. A o to se snažíme i teď v Mladé Boleslavi, abychom byli úspěšní nejen sportovně, ale i ekonomicky.

Vraťme se na začátek minulé sezony, kdy jste v Liberci po nepovedeném startu spolu s vaším dosavadním asistentem Pavlem Medynským skončili...

...před tou sezonu odešla spousta hráčů, řeknu extrémní kvalita. Pešek, Mosquera a jiní. A my jsme do ní šli s tím, že se všechno trošku jakoby schovalo za příchod Gebre Selassieho. Vedení, ale i já jsme podlehli takovému dojmu, že by to mělo s ním a s mladými kluky v kádru fungovat. Pořád jsem ale doufal, že aspoň týden před startem ligy přijdou ještě dva, tři hotoví hráči, to se však nestalo.

Co bylo dál?

Mužstvo se prostě výrazně oslabilo, to byl fakt, i když se to v přípravě až tolik neukázalo. Ale od desátého hráče kádru nahoru to byli na začátku sezony spíš třetiligoví fotbalisté, a to se pak projevilo. Po špatných výsledcích v lize a vypadnutí v poháru se Zbuzany jsem hned věděl, že je čas na změnu. Panu Karlovi jsem však zároveň řekl, že nebude stačit jen to, aby přišel nový trenér, ale že mužstvo musí být okysličeno třemi až pěti kvalitními hráči, což se pak stalo. Přišli Plechatý, Tiéhi, Júsuf, dotrénovali se Tupta a Frýdek, kteří přišli jen týden před naším koncem, a sezona se pro Liberec pod vedením nového trenéra Kozla otočila správným směrem. I pro mě to byla velká zkušenost a zároveň jsem byl rád, že se z toho Slovan dostal.

Liberecký trenér Pavel Hoftych (vpravo) před utkáním s Plzní

Pojďme k současnosti, co říkáte výkonům Liberce v letošní sezoně?

Já se sice v první řadě soustředím na moji Boleslav, ale sleduju i Liberec. Z loňska tam zbyla kostra týmu, která byla tentokrát velmi dobře doplněna, mužstvo se posílilo. Slovanu určitě hodně pomohla úvodní výhra na Spartě a start do ligy má velmi dobrý.

Co čekáte od sobotního zápasu v Liberci U Nisy?

Nám se start do sezony úplně nepovedl, bylo to zklamání, ale výkony v posledních zápasech už se blíží tomu, co bychom od mužstva očekávali. Věřím, že si vzestupnou tendenci udržíme i v Liberci. Respektujeme sílu Slovanu, vím, že Boleslav U Nisy patnáctkrát za sebou nevyhrála, statistika tedy hovoří pro Liberec, ale my se budeme snažit ji změnit.