Trenéra Liberce těší návrat Hromady. Byla by škoda, kdyby hrál jinde, říká

Směr Dolní Rakousko nabrala výprava fotbalistů Liberce v pondělí dopoledne a v Relax Resortu Kothmühle by měl pátý nejlepší celek uplynulého ročníku první ligy pobývat do soboty.



Nejčerstvější posilou kádru se stal záložník Jakub Hromada, který tak rozšířil kolonii hostujících hráčů z mistrovské Slavie Praha ve Slovanu už na vysoké číslo šest.

Slovák Hromada ovšem v podstatě není novým hráčem Hoftychovy družiny, protože U Nisy už hostoval v jarní části minulé sezony a pomohl k postupu do předkola Evropské ligy. Nyní se podmínky jeho druhého přesunu do Liberce doladily.

„S jarem v Liberci jsem byl maximálně spokojený. Předtím jsem vlastně rok kvůli zraněnému kotníku vůbec nemohl hrát fotbal a na podzim byl ten návrat pomalejší, protože jsem si v létě navíc poranil sval,“ říkal na konci minulé sezony 24letý Jakub Hromada.

„Proto jsme v zimě hledali cestu, jak se adekvátně vrátit k fotbalu a zpětně musím říct, že to byl fantastický krok jít na hostování do Liberce. Byl jsem potěšený, že tým, jako je Slovan, o mě v zimě vůbec projevil zájem, když jsem předtím skoro vůbec nehrál. Jsem proto vděčný trenérovi Slovanu Hoftychovi i všem dalším lidem v Liberci i ve Slavii. Byla to správná volba, dostal jsem se do základní sestavy a pravidelně hrál.“

V létě se vrátil do Slavie, aby se porval o místo, ale do nabitého kádru Pražanů se zase nevešel. Jeho „návrat“ do Slovanu proto kouče Hoftycha potěšil. „Jsme rádi, že se povedlo, aby byl zase v Liberci. Za ten půlrok si zvykl na naši hru a my zase na něj, takže by byla škoda, aby hrál jinde,“ uvedl Pavel Hoftych.

Na soustředění odjeli i Rabušic, Csáno a Barac. „O jejich angažmá by se mělo definitivně rozhodnout během soustředění,“ naznačil mluvčí klubu Tomáš Čarnogurský.



Do Rakouska naopak neodcestovali černohorský útočník Nikola Gluščevič ani nigerijský záložník Bankole Adekuoroye, jejichž testy ve Slovanu dopadly neúspěšně. Ostatní hráči širšího kádru áčka se budou připravovat s B-týmem.