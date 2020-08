Fotbalový Liberec po letní revoluci hledá novou tvář. Jak rychle ji najde?

Prohra 0:3 v generálce s Rapidem Vídeň naznačila, že v souhře to nově složenému týmu zatím skřípe. Klíčovou otázkou je, dokdy se kouči Hoftychovi a spol. podaří hru vyladit.



„Odešlo hodně kvalitních a dobře trénovaných hráčů a přišlo hodně kvalitních hráčů, kteří jsou ale v jiném rozpoložení, než bychom potřebovali. Každý z nich má nějaký rest, nejsou v optimální formě a my se musíme snažit je tam co nejdřív dostat,“ konstatoval Pavel Hoftych.

„Zůstala nám ale velmi dobrá osa týmu jako Mikula, Kačaraba a Koscelník, kteří už jsou zkušení, znají se a my na ně musíme napasovat ty, kteří přišli, a vytvořit jednolité těleso.“

Velkým tématem je v liberecké přípravě spolupráce se Slavií, kam odešli čtyři hráči Slovanu a k Nise naopak z Edenu dorazila na hostování hned šestice fotbalistů. Ty ve vzájemných utkáních nebudou Liberečtí moci nasadit.

„Jsme schopni proti Slavii postavit velice kvalitní mančaft. Slavia měla enormní zájem o naše hráče, díky tomu je spolupráce mezi kluby ještě užší, ale určitě to neznamená, že zápasy se Slavií obětujeme. Budeme ji chtít obrat o body,“ prohlásil trenér Hoftych.

Důležité podle něj je, že hráči mistrovského týmu do Liberce sami jít chtěli. „Proběhla debata s Jakubem Jugasem, Kubou Hromadou, který řekl, že se vrátí jedině do Liberce, a Janem Matouškem. Júsufa si vzal stranou zase Jindřich Trpišovský a pobavil se s ním, jestli nechce jít stejnou cestou jako Petar Musa,“ připomíná Hoftych chorvatského útočníka, který se v Liberci rozstřílel.

„Kluci viděli, že v Liberci udělat pokrok jde. Jedna věc je, že oni sami chtějí přijít a druhá, že bude trvat chvíli, než zapadnou. Potenciál, aby se lepšili, ale mají.“

Slovan má po velkých letních změnách na soupisce 26 fotbalistů, chtěl by však tým ještě posílit. „Očekáváme, že ještě dva hráči přijdou, trápí nás střed a kraj zálohy,“ prozradil Hoftych. Jedním z hráčů, na které má Liberec políčeno, by mohl být slovenský středopolař Martin Chrien z B-týmu Benfiky Lisabon, který hrál v minulosti i za Plzeň.

Liberecký záložník Kamso Mara (v modrém) v akci během přípravného zápasu na hřišti Rapidu Vídeň.

Liberec chce předvádět stejný dynamický fotbal s pevnou obranou a rychlými protiútoky jako v minulé sezoně. „Musíme ale pracovat na souhře, kondici a herních návycích, protože loňské automatismy nebudou fungovat,“ uvědomuje si kouč Slovanu.



„Hráči musí shrábnout ega do větší fyzické práce pro tým, aby nejpozději na předkolo Evropské ligy byli v jiném rozpoložení než dnes. Důležitá je chemie v kabině, ochota bojovat za Liberec a neustále se lepšit v tréninku.“

V minulé sezoně to Liberec po bídném rozjezdu nakonec dotáhl do první ligové šestky a po čtyřech letech vybojoval postup do Evropské ligy. Do druhého předkola vstoupí 17. září, losování je na programu poslední srpnový den.

„Je pro nás jednoznačná výhoda, že česká liga startuje dřív. Kdybychom měli hrát Evropskou ligu už teď, ještě bychom nebyli plnohodnotně připraveni, což nám naznačila i generálka s Rapidem,“ konstatoval liberecký trenér.

„Máme na to měsíc, snad se do té doby sehrajeme. Důležité budou první zápasy v české lize, kde máme těžký los. Od toho se pak bude odvíjet Evropa. Celý rok jsme ale nedřeli proto, abychom hned v prvním kole vypadli,“ řekl kapitán týmu Jan Mikula. Do ligy vstoupí Liberec v sobotu v Olomouci, poté hostí Plzeň.

O cílech pro další ročník se v Liberci příliš nemluví. „Chtěl bych, abychom navázali na to, jak jsme zakončili minulou sezonu, a pokračovali v zápasech, které lidi bavily,“ uvedl ředitel klubu Libor Kleibl. „Umístění říkat nebudu. Musíme se připravit na úvod ligy a pak nás čeká zápas roku o Evropu. Teď nemá cenu řešit, co bude na jaře.“