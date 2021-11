Epilepsie je můj osud. Fotbalový talent o své nemoci i konci kariéry

Stmívá se, je půl šesté, a on právě přijel z práce. Pořád mu to připadá trochu divné. Aby ne. Teprve týden působí jako konzultant v telekomunikační společnosti v Českých Budějovicích. Poznává režim osmihodinové šichty. „Je to nezvyk, fotbal mi chybí už teď,” poví Hezoučký, bývalý hráč Sparty či Plzně, jenž naposledy kopal ve slovenské Senici.

Na svůj věk působí až nezvykle uvědoměle. Vedle práce by rád dodělal střední školu, vystudoval trenérskou licenci a získal certifikát pro hráčského agenta. „Musím mít co dělat, jinak by přišly stresové situace, které by můj zdravotní stav mohly zhoršit,“ říká.

V upřímném rozhovoru pro iDNES Premium vypráví o nemoci, kariéře i kontroverzním přestupu k rivalovi.