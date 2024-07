Většina posil na lavičce. Ještě potřebují čas, řekl ostravský kouč Hapal

Do hry zasáhly tři ze sedmi letních ostravských posil. V základu byl jen stoper Matěj Chaluš. Po přestávce střídali útočník Erik Prekop a záložník Daniel Holzer.

„Bylo to tím, že jsme chtěli navázat na závěr minulé sezony, na její poslední zápas. Jirka Klíma s Filipem Kubalou si vyhovují,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal na tiskové konferenci po utkání. „V přípravě nám to moc nefungovalo, takže novým hráčům dáváme více času, aby se sehráli. Erik Prekop a další hráči jsou tady chvíli, potřebují navnímat náš styl hry.“

Prekop, který do Baníku přišel z Bohemians, nahradil ve 46. minutě Klímu. „Jirka utkání docela zvládl, ale Erikem jsme chtěli hru zagresivnit,“ vysvětlil změnu Hapal.

Holzer šel na hřiště místo Riga. „Rigis měl před utkáním střevní problémy, byl vyčerpaný, o střídání si řekl,“ uvedl kouč

Ostravští v Praze vsadili na tříčlennou obranu, byť tak v přípravě téměř nehráli. „Měli jsme to nachystané, i když v přípravě jsme takovou hru nemohli moc praktikovat, protože jsme měli hodně zápasů, a ne všechny zdravé stopery,“ řekl Pavel Hapal.

Také v sobotu Baníku chyběl střední obránce David Lischka, který kvůli svalovým problémům na noze naskočil do přípravy se zpožděním. „Tentokrát nejde o sval na noze, ale o něco v okolí břicha. Snad bude brzo zpátky,“ doufá Hapal.

Podle něj duel s Bohemians rozhodlo proměňování šancí. Ostravští nejméně tři stoprocentní neproměnili...

Ke všemu se domnívají, že domácí Hrubý dal druhý gól z postavení mimo hru.

„Byla to sporná situace. Nevím, jak to bylo, ale všem se nám zdálo, že šlo o velký ofsajd. Ale neviděl jsem to, tady nic nefungovalo, takže jsme se nemohli ani podívat,“ komentoval akci Hapal. „Byl nějaký problém s VAR (videoasistent rozhodčího – pozn. red.). Před zápasem nefungoval, nešel zvuk nebo obraz, nevím. Nejhorší je, že stojíte a nevíte, co sudí řeší.“

Pohled na pražský Ďolíček před utkáním Bohemians Praha s Baníkem Ostrava.

Šlo o to, zda Hrubému do šance nenahrál Prekop. „Mluvil jsem s ním a tvrdil, že nehrál, že nahrával domácí Jánoš. A jestli balon jen trefil nohu Prekopa, měl být ofsajd,“ byl přesvědčený trenér Hapal.

V nastavení rozhodčí řešili, zda nemá Baník kopat penaltu, zda někdo z domácích hráčů nezasáhl balon rukou. „To jsem ale slyšel, že to byla Boulisova ruka,“ zmínil Pavel Hapal ostravského záložníka Jiřího Boulu