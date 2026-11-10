V úterý ráno už Monroy vedl týmový trénink, olomoucký klub pak na sociální síti X uvedl: „Vedením tréninkového procesu A-týmu byl pověřen dosavadní první asistent Jaime Monroy.“
Ačkoliv je Sigma po 14 kolech Chance Ligy pátá, odhodlala se po prohře 0:5 v Hradci Králové k razantnímu kroku. „Rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu,“ informoval v sobotu stroze hanácký klub o odvolání klubové legendy Hapala.
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A tak v aktuálně probíhající reprezentační pauze řeší, koho na uvolněné místo dosadit.
Momentálně to vypadá na sázku na portugalského kouče, který v minulosti prošel kluby jako Barcelona, AC Milán či Leeds United. Monroy je hlavním strůjcem herní proměny Olomouce v aktuální sezoně, na starosti má výstavbu hry a ofenzivní akce. Klub by jeho posunutím do role hlavního trenéra zachoval kontinuitu v práci, což má být nyní priorita šéfů Sigmy.
Do klubu Monroye přivedl v létě právě Hapal, a to společně s dalšími dvěma asistenty – Polákem Radoslawem Bellou a Filipem Rydvalem.
Je ale otázka, jestli by případné povýšení Monroye bylo trvalé, nebo by šlo jenom o překlenutí náročného období před zimní přestávkou. Do té doby ještě Sigma odehraje čtyři zápasy. Doma vyzve lídra tabulky Slavii, pak se venku utká se třetí Mladou Boleslaví a na závěr si střihne domácí dvojboj se 14. Artisem a předposledním Slováckem.
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A během zimy?
Zdroje z Androva stadionu potvrzují „oťukávání“ slovenského trenéra Adriána Guľy. Bývalý trenér Viktorie Plzeň v současnosti působí v lotyšském týmu Riga FC. S Guľou byli zástupci Sigmy v kontaktu už na jaře, trenérem se nakonec stal Pavel Hapal, který do té doby zastával roli generálního sportovního manažera.
Během jara se pak sám Hapal zajímal i o kouče Marka Jarolíma, jenž letos s Karvinou vyhrál Český pohár. Po konci v polské Gdyni je nyní Jarolím volný a i on má být vedle Guľy na užším seznamu kandidátů.
„Možnost jít do Olomouce ležela na stole. Ale pan trenér Hapal, kterého si nesmírně vážím, protože to je dobrý trenér, hledal někoho na pozici nějakého prvního asistenta. V danou chvíli jsem s díky a respektem ke klubu odmítl,“ řekl Jarolím před časem iDNES.cz.
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Volný je také další český trenér – Martin Hyský, jenž naposledy působil v Plzni. Tomu ovšem podle informací iDNES.cz telefon z Androva stadionu ještě nezvonil...