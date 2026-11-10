Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Kdo nahradí Hapala? Do zimy asi Monroy, pak možná sázka na známé tváře

Václav Havlíček
  10:51
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Portugalský trenér Jaime Monroy během rozcvičky olomoucké Sigmy.

Portugalský trenér Jaime Monroy během rozcvičky olomoucké Sigmy. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Pardubicemi.
V Sigmě má trenér Monroy na starost ofenzivní složku hry.
Trenér Sigmy Pavel Hapal během zápasu s Teplicemi.
Jaime Monroy prošel Barcelonou či AC Milán. Teď dělá asistenta Pavlu Hapalovi v...
14 fotografií
„Nezastírám, že bych jednou chtěl být hlavní trenér.“ Říjnová slova fotbalového trenéra Jaimeho Monroye se možná promění v realitu mnohem dřív, než sám 44letý Portugalec čekal. Dosavadní asistent olomoucké Sigmy je totiž podle informací iDNES.cz horkým kandidátem na post hlavního kouče, který se uvolnil o víkendu po nečekaném vyhazovu Pavla Hapala.

V úterý ráno už Monroy vedl týmový trénink, olomoucký klub pak na sociální síti X uvedl: „Vedením tréninkového procesu A-týmu byl pověřen dosavadní první asistent Jaime Monroy.“

Ačkoliv je Sigma po 14 kolech Chance Ligy pátá, odhodlala se po prohře 0:5 v Hradci Králové k razantnímu kroku. „Rozhodnutí vychází z celkového vyhodnocení dosavadní spolupráce a představ vedení o dalším směřování klubu,“ informoval v sobotu stroze hanácký klub o odvolání klubové legendy Hapala.

Blesk z čistého nebe, Hapal končí v Sigmě. Rozhodly „představy o směřování klubu“

A tak v aktuálně probíhající reprezentační pauze řeší, koho na uvolněné místo dosadit.

Momentálně to vypadá na sázku na portugalského kouče, který v minulosti prošel kluby jako Barcelona, AC Milán či Leeds United. Monroy je hlavním strůjcem herní proměny Olomouce v aktuální sezoně, na starosti má výstavbu hry a ofenzivní akce. Klub by jeho posunutím do role hlavního trenéra zachoval kontinuitu v práci, což má být nyní priorita šéfů Sigmy.

Do klubu Monroye přivedl v létě právě Hapal, a to společně s dalšími dvěma asistenty – Polákem Radoslawem Bellou a Filipem Rydvalem.

Je ale otázka, jestli by případné povýšení Monroye bylo trvalé, nebo by šlo jenom o překlenutí náročného období před zimní přestávkou. Do té doby ještě Sigma odehraje čtyři zápasy. Doma vyzve lídra tabulky Slavii, pak se venku utká se třetí Mladou Boleslaví a na závěr si střihne domácí dvojboj se 14. Artisem a předposledním Slováckem.

Sigmu učí hrát jako Barcelona. Fotbalisti musí mít volnost, tvrdí portugalský kouč

A během zimy?

Zdroje z Androva stadionu potvrzují „oťukávání“ slovenského trenéra Adriána Guľy. Bývalý trenér Viktorie Plzeň v současnosti působí v lotyšském týmu Riga FC. S Guľou byli zástupci Sigmy v kontaktu už na jaře, trenérem se nakonec stal Pavel Hapal, který do té doby zastával roli generálního sportovního manažera.

Během jara se pak sám Hapal zajímal i o kouče Marka Jarolíma, jenž letos s Karvinou vyhrál Český pohár. Po konci v polské Gdyni je nyní Jarolím volný a i on má být vedle Guľy na užším seznamu kandidátů.

„Možnost jít do Olomouce ležela na stole. Ale pan trenér Hapal, kterého si nesmírně vážím, protože to je dobrý trenér, hledal někoho na pozici nějakého prvního asistenta. V danou chvíli jsem s díky a respektem ke klubu odmítl,“ řekl Jarolím před časem iDNES.cz.

Skepse? Nebyl čas se trápit. Jarolím o turbulentní sezoně, Polsku i lasu z Číny

Volný je také další český trenér – Martin Hyský, jenž naposledy působil v Plzni. Tomu ovšem podle informací iDNES.cz telefon z Androva stadionu ještě nezvonil...

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr chce očistit, státní zástupce přitvrdit

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr přichází do soudní síně...

Krajský soud v Plzni řeší 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší místopředseda...

10. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  11:04

Kdo nahradí Hapala? Do zimy asi Monroy, pak možná sázka na známé tváře

Portugalský trenér Jaime Monroy během rozcvičky olomoucké Sigmy.

„Nezastírám, že bych jednou chtěl být hlavní trenér.“ Říjnová slova fotbalového trenéra Jaimeho Monroye se možná promění v realitu mnohem dřív, než sám 44letý Portugalec čekal. Dosavadní asistent...

10. listopadu 2026  10:51

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Zranění mě motivovalo, říká reprezentační nováček Kozel. Co mu poradil táta?

David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.

Dost možná by se objevil v nominaci fotbalové reprezentace už při minulém srazu, na konci srpna ho však vyřadilo zranění. A tak se mladoboleslavský David Kozel dočkal až teď. „Ale o to větší motivace...

10. listopadu 2026  8:31

ODPÍSKÁNO: Neregulérní branka Sparty, hloupé vyloučení na Slavii, říká expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Udělal větší chybu hlavní rozhodčí Dominik Starý, nebo videoasistent Marek Radina? Nebo oba mají na uznání branky útočníka fotbalové Sparty Jonatana Brunese proti Plzni stejný podíl? A šlo vůbec o...

10. listopadu 2026  7:38

KOMENTÁŘ: Sparta v rozporu. Priskeho setrvání by obžalovalo Rosického práci

Premium
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Pardubicím

Když stoper Mbe Soh schytal ránu míčem do slabin, on emotivně křičel, ať se zvedá a zapomene na ošetření. V závěru energickými gesty hecoval tým. Vytrvale se hádal se čtvrtým rozhodčím Machálkem. A...

10. listopadu 2026

Zlatý míč má, ale do ideální jedenáctky se kanonýr Kane v anketě FIFPRO nevešel

Bayern Mnichov a jeho fanoušci vzdali hold Harrymu Kaneovi před sobotním...

Anglický útočník Harry Kane sice před dvěma týdny získal Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu, ale do nejlepší jedenáctky letošního roku se nevešel. Kanonýr Bayernu Mnichov chybí v týmu,...

9. listopadu 2026  18:51

SportBar: Priskeho bych neodvolával, říká Petržela. Brunes? Sudí byli asi na párku

Milan Petržela (vpravo) při natáčení pořadu SportBar.

K nedělnímu šlágru fotbalové ligy měl blízko, vždyť v minulosti nastupoval jak za Spartu, tak za Plzeň. Bývalý reprezentant Milan Petržela v podcastu SportBar hodnotil nejen nedávný vyhrocený zápas,...

9. listopadu 2026

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

9. listopadu 2026  17:21

Souček zpátky v reprezentaci. Mám obrovskou motivaci, chci být součástí, říká

Český záložník Tomáš Souček v utkání s Guatemalou.

Nedávno přiznal, že zvažoval konec v národním týmu. Pak ale přišel Santi Denia a teď už Tomáš Souček nechybí v nominaci české fotbalové reprezentace před nadcházejícími zápasy Ligy národů. „Jsem rád,...

9. listopadu 2026  16:40

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich...

9. listopadu 2026  15:14

Gabriel po remíze se Spartou: Měli jsme vyhrát, soupeř byl hodně zranitelný

Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou.

Je sparťanským odchovancem, ale nyní patří k oporám zadních řad Viktorie Plzeň. Obránce Adam Gabriel se po letním přestupu z dánského Midtjyllandu rychle zabydlel v novém prostředí a svými výkony si...

9. listopadu 2026  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.